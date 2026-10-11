Vybíráš si trička do fitka hlavně podle toho, jak vypadají nebo jen podle funkčnosti? Tak to raději zbystři. Mohou totiž obsahovat škodlivé látky nebo uvolňovat mikroplasty.
Na obojí se zaměřilo nové testování dTestu ve spolupráci s Arnikou. Vybralo se 18 sportovních triček, a to pro muže i ženy, cenově od těch za stovku až po ty za dva tisíce. Do vzorku se dostaly značky 4F, Adidas, AliExpress, Asics, Brooks, Decathlon, DRK, Erima, Fundango, Hoka, Intersport, Lidl (Crivit), Nike, Odlo, On Running, Puma, Shein, Under Armour.
Test zjistil přítomnost bisfenolů v sedmi z osmnácti triček. Nejškodlivější z pěti testovaných látek - BPA, BPS, BPF, BPB a BPAF - je nejvíce škodlivá první zmíněná. Narušuje hormonální systém, v kombinaci s vyšší teplotou se navíc zvyšuje riziko uvolnění chemikálie z textilu. Dostat se tak mohou do potu a částečně pronikat kůží do těla.
Dvě značky dosáhly problematických hodnot, bisfenolů v nich bylo osmdesátkrát více než je dovoleno. Nejhůře dopadlo tričko Under Armour, vysoké hodnoty se naměřily i ve výrobku značky 4F.
Test se zaměřil i na uvolňování mikrovláken. Ty se dostávají do životního prostředí, kde se rozkládají jen velmi pomalu. V měření propadla značka Puma.
dTest nezapomněl ani na kvalitu, sledoval totiž také, jak moc se trička žmolkovatí nebo mění barvu po vyprání. Neobstálo tričko značky Adidas.
Pozitivní výsledek naopak přinesl test na zakázaná barviva a formaldehyd. Přítomnost se neprokázala v žádném z testovaných trik.