Machinarium je oceňovaná česká adventura z roku 2009 s nezaměnitelným grafickým stylem zaměřeným na kompletní ruční kresbu. Pokračování si do seznamu přání na Steamu za dva dny přidalo více než 100 tisíc hráčů a hráček.
Že je o pokračování velký zájem, ukazují nejen statistiky wishlistů na Steamu. Amanita Design vydali trailer k druhému Machinariu ve čtvrtek a od té doby nasbíral přes milion zhlédnutí. Podle rankingového nástroje SteamDB je Machinarium 2 aktuálně na 38. místě mezi všemi hrami na platformě, které nejrychleji nabírají nové fanoušky a fanynky. „Proč jste nám neřekli*y dříve, že chcete pokračování?,“ ptal se s nadsázkou na síti X zakladatel Amanity Jakub Dvorský
Machinarium 2 has already passed 100k wishlists on Steam, wow! Why didn't you tell us earlier that you wanted a sequel? :D https://t.co/4Cb19y1HnF— Jakub Dvorský 🌻🤖 (@JakubAmanita) October 11, 2026
Machinarium 2 bude přímo navazovat na příběh prvního dílu. Roboti Josef a Berta uprchli z města Machinarium a s helikoptérou následně spadli do neznámé pustiny. Z útesu sestoupí do skrytého údolí, kde sídlí dva robotí kmeny.
Jeden se usadil v klášteře Elektrona vysoko ve skalách, druhý ve městě Oilton. Oběma kmenům dochází zdroje energie. Hráčky*či budou tentokrát přepínat mezi oběma roboty, Josefem a Bertou, a prostřednictvím kombinace obou postav budou řešit typické zapeklité hádanky.