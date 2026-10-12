V české a německé části Šumavy monitorují pohyb a počet vlků vědci a zástupci národních parků. Ekosystém se díky jejich přítomnosti lépe reguluje. Očekává se, že vlčí počet v následujících letech nadále poroste.
Na sledovaném území lesů Šumavy monitoring zjistil pohyb 38 vlků, dalších pět se pohybovalo samostatně. Detailní poznatky a data získali vědci především od jedenácti vlků, kteří byli po celý rok 2025 vybaveni GPS vysílači.
Z trusu psovitých šelem následně získávali informace o skladbě potravy. Hospodářská zvířata, o jejichž potenciálním ohrožení se vedou mnohdy vášnivé debaty, tvoří pouhé jedno procento. Největší podíl tvořila spárkatá zvěř, tedy jeleni a srnci. Roste podíl bobra, který v minulosti tvořil pouhé procento potravy vlka, nyní se pohybuje mezi 3–4 procenty. Nárůst podle vědců souvisí s častějším výskytem bobra v přírodě.
Zvýšený počet vlků mění i některé myslivecké postupy. Myslivci dříve museli odlovit 1000 jelenů za rok, nyní se více než 500 z nich stalo kořistí vlka. Nemusí tedy docházet k natolik intenzivnímu odlovu jelena, který poškozuje stromy a v neregulovaném počtu by narušil ekosystém. Ten se i díky přítomnosti vlčích smeček dokáže momentálně lépe regulovat přirozenou cestou.