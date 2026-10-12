Za kávu či nákup zaplatíš vlastným nechtom. Slovenská sporiteľňa testuje futuristickú novinku

Klientov Slovenskej sporiteľne čaká ďalšia inovácia.
Najväčšia digitálna banka, už rozširuje portfólio bezkontaktných platieb o unikátnu novinku – platenie pomocou čipu zaliateho lakom na nechte. Táto miniatúrna digitálna peňaženka umožní klientom platiť po celom svete jednoduchým priložením prsta k bežnému platobnému terminálu.
Spôsob, akým narábame s peniazmi, sa neustále posúva k väčšej slobode a prirodzenosti. Slovenská sporiteľňa preto umožňuje svojim klientom využívať špičkové bezkontaktné platobné možnosti s maximálnym komfortom v situáciách, kedy pri sebe nechceš alebo nemôžeš mať peňaženku, ani mobil či hodinky.
„Dnes už nestačí, aby boli digitálne služby iba rýchle a intuitívne – musia prirodzene zapadať do každodenného života ľudí. Najmä pri športe často nechceme mať vôbec nič. Novinka – platenie nechtom – posúva zážitok z platenia na úplne novú úroveň. Digitálnu peňaženku máš doslova na prste. Funguje bez káblov, bez nabíjania a s najvyšším štandardom zabezpečenia, na aký sú naši klienti zvyknutí,“ konštatuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.
Najväčšia digitálna banka už technológiu testuje v pilotnej prevádzke. „Naši klienti budú môcť čip na necht využívať, keď novinku prinesú dodávatelia do nechtových štúdií či začnú s predajom nechtových kitov,“ dodáva Marta Cesnaková. Upozorňuje, že čip na necht sa bude dať kupovať iba u dodávateľov, nie priamo v banke.
Pripomína tiež, že už dnes môžu klienti Slovenskej sporiteľne platiť nielen smartfónom či hodinkami, ale aj prsteňom, náramkom alebo kľúčenkou. Niektoré z týchto doplnkov fungujú pasívne, teda bez nabíjania a pri samotnej platbe zvyčajne nie je potrebný internet.
Používatelia si však musia stiahnuť aplikáciu, pridať si do nej kartu a potvrdiť aktiváciu. Doplnky fungujú s technológiopu Fidesmo Pay alebo DIGISEQ na pozadí podľa toho, čo podporuje konkrétny doplnok.
Všetkými doplnkami môžu klienti vyberať peniaze aj z bankomatov Slovenskej sporiteľne, ktoré podporujú bezkontaktný výber. A samozrejmosťou je aj možnosť platenia nositeľnými zariadeniami nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
Ako funguje platenie nechtom?
Miniatúrny pasívny čip funguje na základe technológie Digiseq, ktorý sa aplikuje priamo na necht. Klienti si budú môcť postupne vybrať, či si ho nechajú aplikovať v nechtovom štúdiu alebo si kúpia domáci nechtový set.
Samotná aktivácia a správa čipu prebieha v mobilnej aplikácii konkrétneho dodávateľa pre iOS a Android v niekoľkých jednoduchých krokoch. Od spárovania čipu cez pridanie karty až po prvú bezkontaktnú platbu.
Ako čip funguje?
- Bez nabíjania a po celom svete: Čip je plne pasívny, nemá žiadnu batériu ani anténu s dlhým dosahom. Energiu čerpá z poľa NFC terminálu iba v momente priloženia na vzdialenosť do 2 cm a funguje na všetkých štandardných bezkontaktných termináloch doma i v zahraničí.
- 100 % vodeodolný: Odolá vode, potu, sprchovaniu aj plávaniu.
- Dizajn bez obmedzení: Čip sa prekrýva gél lakom či bežnou manikúrou. Používateľ si môže vybrať akýkoľvek dizajn, farbu alebo vzor manikúry podľa vlastného vkusu.
- Viac ako len platby: Okrem platobnej funkcie dokáže uchovávať aj digitálnu vizitku či profily na sociálnych sieťach, ktoré stačí zdieľať priložením k akémukoľvek smartfónu.
Maximálna bezpečnosť a tokenizácia
Bezpečnosť klientskych dát a financií zostáva pre Slovenskú sporiteľňu na prvom mieste.
- Šifrovaná tokenizácia
Číslo karty ani citlivé bankové údaje sa na čipe ani v mobilnej aplikácii neukladajú. Systém generuje zabezpečený digitálny token priradený výhradne k danému čipu.
- Ochrana pred odcudzením a zneužitím
Čip nie je možné stratiť ani nepozorovane sňať. Náhodná platba pri prejdení okolo terminálu je vďaka minimálnemu dosahu vylúčená.
- Prirodzená obmena a bezpečná deaktivácia:
Čip prirodzene odrastá s nechtom (životnosť je približne 6 až 9 týždňov). Z bezpečnostných dôvodov (v súlade so smernicou PSD2) sa po 3 mesiacoch automaticky natrvalo deaktivuje a pri výmene v salóne sa mechanicky znehodnotí.