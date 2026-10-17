Pozri si rekonštrukciu v centre Prahy. Architekti vytvorili dva byty, ktoré fungujú ako galéria plná umenia a farieb

Bývanie v lukratívnej časti českej metropoly, do ktorého sa zamiluješ na prvý pohľad.
Praha je výnimočné mesto, ktoré má množstvo tvárí a ukrýva bývania ako vystrihnuté z magazínu Architectural Digest – jedno také je dielom štúdia Facha architekti a nachádza sa v centre českej metropoly na ulici Staroměstská.
Keď architekti prvý raz vstúpili do priestoru historického bytu, privítal ich labyrint zaprášených záclon, starých kobercov a navrstveného nábytku. Pôvodný pôvab bol stratený pod nánosmi doby.
V súčasnosti je byt plný svetla, umenia a osobitého charakteru, ktorý prináša moderný pohľad na bývanie s dušou v centre mesta.
Radikálna očista a nová dispozícia
Facha architekti nezačali premenu jemnými úpravami, ale nekompromisnou očistou – obnažili priestor až na základ a náročný pôdorys s rozlohou 144 štvorcových metrov rozdelili na dve samostatné, plne funkčné jednotky.
Vďaka rozsiahlej rekonštrukcii klient získal priestranný 3-izbový byt s úžitkovou plochou 122 štvorcových metrov pre hlavný obytný život a rafinovanú garsónku, ktorá má 28 štvorcových metrov. Jednotky sú prepojené spoločným zádverím.
Rekonštrukcia sa niesla v duchu rešpektu k historickým detailom – kazetové dvere, profilované zárubne aj obloženie špaletových okien prešli dôsledným repasom. Architekti sa nezbavili ani pôvodného nábytku, keď vybrané kusy zreštaurovali a zakomponovali do nových interiérových prvkov, vďaka čomu dosiahli pútavý kontrast medzi starým a novým.
Odvážna farebnosť a solitérne prvky
Čo okamžite zaujme v hlavnom byte, je sebavedomá práca s farbami a formami. Tím architektov v zložení Andrea Sobotková, Martin Chlanda, Matěj Nepustil a Jana Fischerová namiesto nevýrazných neutrálnych odtieňov stavili na výrazné solitéry, ktoré definujú jednotlivé zóny. Srdcom obytného priestoru je kuchynský ostrovček v kráľovskej modrej, ktorý plynule prechádza do jedálenského stola. Zaujímavým detailom je aj kontrastný vertikálny radiátor v červenej, ktorý funguje ako umelecké dielo sám o sebe.
V obývacej izbe je dominantná čalúnená sedacia súprava v oranžovej farbe, orientovaná do viacerých strán, čo podporuje variabilitu a otvorenosť priestoru. Nábytkový systém z nerezových trubiek a dreva poskytuje otvorený priestor pre knižnicu aj prezentáciu umeleckých predmetov v zbierke klienta.
Spálňa ponúka pokojnú atmosféru vďaka zelenej manželskej posteli umiestnenej priamo pred oknom. Pôvodné drevené skrine našli nové miesto vstavané do brezovej preglejky, zatiaľ čo steny zdobí jemne tkaná autorská tapiséria. Kúpeľňa je zariadená v teplých oranžovo-červených odtieňoch s menšou vertikálnou mozaikou, okrúhlym zrkadlom a dlažbou.
Okrem výrazných farebných akcentov je projekt výnimočný aj precíznym výberom materiálov a remeselným spracovaním. Teplo domova vnáša do hlavného bytu tradičná dubová parketová podlaha spojená s vápennými štukovými omietkami, ktoré dodávajú jemnú textúru a autentický charakter. Kontrast k jemnému drevu tvorí surový lakovaný kov a modulárny policový systém, ktorý prepája obývaciu časť s pracovným kútikom.
Špeciálnu pozornosť venovalo štúdio Facha architekti osvetleniu – nad robustným modrým ostrovčekom sa vznáša atypické lineárne svietidlo, dopĺňané dizajnérskymi kúskami od značiek Artemide a Midgard Licht. Interiér tak pôsobí ako harmonická galéria, v ktorej má každý detail svoje premyslené miesto.
Maximálne využitie priestoru v garzónke
Menšia časť projektu – garzónka – je ukážkou micro-livingu najvyššej úrovne. Architekti vytvorili súvislý drevený obytný blok z brezovej preglejky. Kuchynská linka s červenou pracovnou doskou a zástenou plynule nadväzuje na schodisko, ktoré vedie na vyvýšené poschodie určené na spanie.
Nižšie je ukrytá kúpeľňa, vďaka čomu sa naplno využila výška stropu bez toho, aby miestnosť stratila vzdušnosť.
Harmonický dialóg umenia a remesla
Interiér bytu v lukratívnej časti Prahy nie je len o architektúre, ale aj o bohatom zastúpení umenia a dizajnu. Priestor oživujú sklenené objekty od Františka Jungvirta, textílie zo Studia GEOMETR, či maľby a skulptúry od českých umelcov ako Sarah Dubná, Roman Štětina, či Monika Martykánová.
Projekt „Staroměstská“ ukazuje, že rekonštrukcia historického bytu nemusí znamenať len nostalgický návrat do minulosti, ale môže predstaviť hravý, svieži a vrstvený priestor, ktorý oslavuje svetlo, remeslo a odvahu kombinovať nečakané.
Autorom galérie je fotograf Honza Zima.