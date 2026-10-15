Show Zrádci přinesla v páté epizodě nečekané překvapení. Když měli soutěžící za úkol reprodukovat melodii, která se jim předzpívala, zřejmě nečekali, kdo že jim to ze Záhrobí zpívá.
Přímo na Křivoklát totiž dojela Ewa Farna. Společně s ní dorazil i Mirai. Spojení to zřejmě nebylo náhodné, režisér reality show Markus Krug totiž Farne připravoval videa k jejím shows v Edenu.
„Já jsem moc ráda, že jsem mohla být alespoň chvíli součástí Zrádců, jejichž jsem fanynkou,“ prozradila zpěvačka.
Populární reality show sledoval i Mirai. „Zvláštní byl příjezd – když jsem viděl prostředí, které člověk zná jenom z těch Zrádců, tak byl velký zážitek vidět to na vlastní oči,“ prozradil.
Produkce Primy tak zase jednou ukázala, že hráče a hráčky dokáže překvapit nejen samotnou psychologickou hrou, ale i překvapeními a výzvami. S hosty a hostkami si dává záležet. Loni například soutěžící při náročném úkolu odhadnutí určitého počtu minut přišla vyrušit vítězka předchozí řady Nicole Šáchová.
Mirai i Ewa také prošli zrádcovskou maskérnou, takže při výzvě vypadali, jako by vylezli přímo ze Záhrobí. Po hráčích a hráčkách se pak vyžadovalo, aby zopakovali melodii, kterou jim známá dvojice předzpívala.