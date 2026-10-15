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Po maturitě odjela sbírat jablka do Itálie: „Pracuju i tři týdny bez přestávky, ale za sezónu si vydělám 150 tisíc“
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dnes 15. října 2026 v 10:00
Čas čtení 5:07
Timotej Gašper/refresher.sk

Po maturitě odjela sbírat jablka do Itálie: „Pracuju i tři týdny bez přestávky, ale za sezónu si vydělám 150 tisíc“

Po maturitě odjela sbírat jablka do Itálie: „Pracuju i tři týdny bez přestávky, ale za sezónu si vydělám 150 tisíc“
Zdroj: Archiv respondentky/se svolením
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U této práce záleží hodně na tom, k jakému hospodáři se dostaneš.

„Odmaturovala jsem a chtěla jsem brigádu před vysokou. Mamka mi to dohodila přes známého, přišlo mi to jako super možnost vydělat si víc peněz za krátkou dobu,“ vypráví mi Števka o tom, jak se dostala k brigádě v jablečném sadu v Itálii.

Števka je studentka, od střední školy chodila na brigády, aby si vydělala peníze a nebyla finančně závislá na rodičích. Letos byla už počtvrté na severu Itálie, kde sbírala jablka.

V tomto článku si přečteš:
  • Jak zareagovala, když jí máma zařídila práci v sadu.
  • Jak si zvykala na fyzickou náročnost a 40stupňová vedra.
  • Co řekla kolegovi, který ji nazval malým děckem.
  • Jak je to u brigády s platy a co tě může připravit o práci.
  • Zda má jako žena nějaké výhody nebo úlevy.
  • Jak řeší potřebu jít na toaletu, když je v sadu.
Taliansko
Zdroj: Archiv respondentky/se svolením

V rozhovoru pro Refresher vyprávěla také o tom, jaké je pracovat v převážně mužském kolektivu i s mnohem staršími kolegy. „Většinou jsem měla dobré zkušenosti, ale objevil se i pán, se kterým jsem měla konflikt, protože mě podceňoval,“ popisuje jednu z mála nepříjemných zkušeností.

Dozvěděli jsme se také, jak si zvykala na fyzicky náročnější práci, jak probíhal sběr či kolik si dokázala během sezóny vydělat.

Taliansko Taliansko Taliansko Taliansko
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Brigádu ti dohodla máma, jak jsi na to zareagovala?

Táta jezdil celou vysokou do USA, máma jezdila na brigády do Rakouska, slyšela jsem od nich hodně příběhů o tom, jak makali, vydělávali, bavili se, cestovali a trávili léto někde na brigádě v zahraničí. Byla jsem na to tedy zvyklá a byla jsem ráda, že jedu někam pryč mimo město, kde si vydělám víc a zažiju něco nového.

To tedy nebyla tvoje první pracovní zkušenost.

Během střední jsem prodávala zmrzlinu u nás ve městě, vydělala jsem si tak sem tisíc měsíčně, takže když jsem slyšela, že si můžu za podobné období vydělat až 50 tisíc, neváhala jsem.

Začněme tím, co všechny zajímá nejvíce. Kolik si dokážeš vydělat a jak přesně odměňování funguje?

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Co se dozvíš po odemknutí?

  • Jak zareagovala, když jí máma zařídila práci v sadu.
  • Jak si zvykala na fyzickou náročnost a 40stupňová vedra.
  • Co řekla kolegovi, který ji nazval malým děckem.
  • Jak je to u brigády s platy a co tě může připravit o práci.
  • Zda má jako žena nějaké výhody nebo úlevy.
  • Jak řeší potřebu jít na toaletu, když je v sadu.
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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Timotej Gašper/refresher.sk
Náhledový obrázek: Archív respondentky Števky
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