Podle serveru FlixPatrol se na Amazon Prime Video velmi daří napříč zeměmi hororovému seriálu Carrie a milostnému filmu Love of Your Life. O čem jsou a jak je hodnotí diváci a divačky?
Carrie v podání Summer H. Howell je středoškolačka, které náhle zemře otec a ona se musí vyrovnat s virálním skandálem kolem šikany pronikajícím její komunitou, neúprosným tlakem a každodenní krutostí světa sociálních médií. Zároveň si zvyká na probuzení záhadných telekinetických schopností, které rostou spolu s ní. Tvůrcem seriálu, který je na motivy stejnojmenné knihy Stephena Kinga, je Mike Flanagan.
Ve snímku Love of Your Life se Maya, ztvárněná Margaret Qualley, zamiluje do Charlieho a je z toho láska jako trám. Jejich idylický život naruší pandemie covidu-19. Charlie, který trpí astmatem, se v nemocnici nakazí a zemře, zatímco Maya se s ním může loučit pouze přes videohovor. Musí se tak zničehonic poprat se svým novým životem a zjistit, kdo vlastně je, co chce a jak se naučit znovu milovat. Snímek zrežírovala Rachel Morrison.
Ohlasy diváctva
Horor Carrie získal na ČSFD úctyhodných 77 procent. „Zpracování Carrie mi hodně sedlo. Vše šlape na jedničku. Obsazení matky a Carrie bylo na výbornou a obě herečky si sedly. Celkově je obsazení sympatické. Vše se odehrává v dnešní době a cyber šikana hraje hlavní roli. Jsou zde ale i mínusy, Flanagan zamýšlí tři série. Za mě to mělo zůstat u minisérie a budování jakéhosi světa tzv. čarodějek, super lidí mě moc neoslovilo,“ napsal jeden z uživatelů.
„Co tady tady nadzvedává samotnou podívanou jsou herecké výkony, na kterých to stojí. Představitelka Carrie Summer H. Howell odvedla vynikající výkon. V jednu chvíli mi seriál navodil pocit, který jsem zažil u The Life of Chuck a emočně mě to zasáhlo,“ ocenil herecký výkon hlavní postavy další divák.
Film Love of Your Life je na databázi zatím ohodnocen 60 procenty. „Margaret Quelley je neskutečně nádherná holka a je jedno jestli natáčí zrovna trhák, nebo romatické klišé. Ten její úsměv a vlasy. No jo, co říct k filmu. Taková cesta smutné/truchlící holky, kterou nechce nikdo zažít, ale zažívá,“ ohodnotil hlavní herečku jeden z diváků.
„Zapomínám, že umění je subjektivní. Často se nechám ovlivnit hodnoceními, ještě než si vytvořím vlastní názor. Jsem moc rád, že jsem tento film viděl. Truchlení nikdy úplně nekončí. Stejně tak ale nekončí ani láska, která je ústředním motivem celého příběhu. Příběh o lásce, ztrátě a novém nacházení. Krásně napsané, natočené i zahrané. Na nápravu chyb není nikdy příliš pozdě. Dejte tomuto filmu šanci. Ale připravte si kapesníky,“ pochválil snímek uživatel platformy IMDb.