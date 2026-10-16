Seriálová adaptace fantasy bestselleru Fourth Wing od Rebeccy Yarros zná své hlavní hvězdy.
Příběh se odehrává na brutální Válečné akademii Basgiath, kde se uchazeči snaží stát dračími jezdci – elitou království Navarre. Dvacetiletá Violet měla původně zamířit jiným směrem, její matka, armádní generálka, ji však pošle mezi stovky kandidátů, pro které platí jediné pravidlo: dokončit studium, nebo zemřít.
Violet Sorrengail ztvární Esther McGregor, známá ze seriálu We Were Liars, zatímco do role tajemného Xadena Riorsona obsadili německého herce Emilia Sakrayu. Informoval o tom magazín Variety.
McGregor se dále objevila také v seriálech Obi-Wan Kenobi a High School. Sakraya má za sebou řadu německých i zahraničních projektů, například Rhinegold, Tribes of Europa nebo Warrior Nun. Brzy se objeví také ve třetí řadě One Piece.
Fourth Wing je prvním dílem knižní série The Empyrean, která pokračuje tituly Iron Flame a Onyx Storm. Amazon dal seriálu zelenou letos v květnu. V čele projektu stojí showrunnerka Meredith Averill, známá díky seriálu Anne with an E. Pilotní díl režíruje Lisa Joy, spolutvůrkyně seriálu Westworld.