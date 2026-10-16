Porota ve složení Forejt, Kašpárek a Punčochář je minulostí. Populární kuchařská show kompletně mění porotu.
Soutěžící nové řady budou hodnotit majitel dvou michelinských hvězd Jan Knedla, executive chef Grandhotelu Pupp Josef Pindur, který získal michelinskou hvězdu ve Francii, a řezník Zdeněk Absolon.
Knedlův restaurant Papilio ve Vysokém Újezdě je jediným podnikem, který v Česku získal dvě michelinské hvězdy. Než Knedla zakotvil v restauraci za Prahou, sbíral zkušenosti v top michelinských restauracích po celém světě. „Nechci nikoho shazovat, to podle mě nikam nevede. Ale pokud něco není dobré, řeknu to a vysvětlím proč. Soutěžící si zaslouží upřímnou reakci,“ nastiňuje Knedla, jak nad svým budoucím porotcováním přemýšlí. Právě o Knedlovi se jako o nové porotcovské posile spekulovalo už déle.
V podobném prostředí se pohyboval i Josef Pindur. Ve Francii vedl restauraci Maison Kieny, která taktéž v době jeho působení získala michelinskou hvězdu. „Chci prožívat stejné pocity jako soutěžící a vidět lidi, kteří si kvůli svému snu sáhnou až na dno,“ říká Pindur. Dle svých slov chce být přísný a spravedlivý, ale především nápomocný.
Poslední z nováčků, Zdeněk Absolon, vlastní malé řeznictví v centru Prahy. Sám sebe označuje za šťastného řezníka a v MasterChefovi bude hlídat kvalitu surovin, ale také přístup k práci a schopnost vytěžit z každé ingredience maximum. „Troufám si říct, že budu porotce a kámoš,“ prozradil Absolon a trochu tak naznačil, kdo z porotců bude zřejmě mít pověst pohodáře.