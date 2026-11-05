Russell Brand byl uznán vinným ze znásilnění a sexuálního napadení tří žen. Komikovi hrozí dlouholetý trest vězení

Zdroj: JEFF SPICER/GETTY IMAGES
Zdroj: JEFF SPICER/GETTY IMAGES
Zdroj: JEFF SPICER/GETTY IMAGES
Zdroj: JEFF SPICER/GETTY IMAGES
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/VOLNĚ K UŽITÍ
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Russell Brand byl uznán vinným ze znásilnění a sexuálního napadení tří žen. Britský komik a herec, který všechna obvinění odmítal, si nyní může od soudu odnést dlouholetý trest vězení.
Kauza, která naplno propukla v roce 2023, navíc stále není u konce. Policie vyšetřuje další podezření ze sexuálního násilí.