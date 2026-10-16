Tvrdý pop s prvky nu-metalu? SEBASTIAN a Ben Cristovao představují novinku Chemie

Tohle jsou BTS fotky z natáčení videoklipu k singlu CHEMIE, na kterém se podíleli kapela SEBASTIAN a Ben Cristovao.
Sebastian Navrátil si už delší dobu pohrával s myšlenkou tvořit tvrdší hudbu, ale obava z toho, jak to přijmou fanoušci a fanynky, byly vždy takovou pomyslnou brzdou. Ačkoli několik takových skladeb už vzniklo, teprve nyní přichází s dosud nejtvrdší kytarovkou, na které kombinuje popovou melodii s výraznými breakdowny a energií, která místy sahá až k nu-metalu.
Na tracku Chemie hostuje Ben Cristovao. „Nechtěl jsem udělat něco tuctového. Říkal jsem si, že pokud už máme možnost spolu něco vytvořit, musí to být speciální,” říká Navrátil o spolupráci s Cristovaem.
Právě track Chemie je tím singlem, který nejen že propojuje dvě výrazné osobnosti české hudby, ale je především důkazem, že když člověk přestane řešit škatulky a začne dělat to, co ho opravdu baví, může vzniknout něco, co tady ještě nebylo. „Chci ukázat, že česká scéna nabízí mnohem víc než jen několik žánrů. A že i tvrdší hudba si zaslouží větší prostor jak na sociálních sítích, tak i na koncertech,” dodává zpěvák o písni.
Singl vyšel ve čtvrtek o půlnoci a videoklipu se dočkáme dnes v 17 hodin.