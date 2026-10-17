Ikonická automobilka udělala krok, který nikdo nečekal.
Automobilka Porsche právě odpálila vizuální i technologickou bombu, když v rámci své nové strategie představila v New Yorku studii s názvem Mission S – koncept, který nabízí první reálnou ochutnávku toho, jak budou v příštích letech vypadat a jezdit stuttgartské supersporty.
Místo premiéry není náhodné. Výhled na siluetu Manhattanu z mola v Queens odkazuje na rok 1953 a ikonické fotky legendárního Porsche 550 Spyder se stejným pozadím.
Novinka však neslouží jen jako připomínka staršího vozu – Porsche Mission S definuje novou platformu supersportů s motorem uprostřed, která se zařadí přímo nad model 911, přičemž nepůjde jen o jednorázový nedostupný kousek, ale o stálou součást produktového portfolia.
Design, který spojuje minulost s budoucností
Při pohledu na Mission S ti bude na první pohled jasné, o jakou značku jde – šéf designu Tobias Sühlmann se svým týmem namíchal kombinaci toho nejlepšího z historie. Přední část a světla navazují na čisté linie modelu 911 a plochý nos z Le Mans speciálu 911 GT1. Svalnaté blatníky a plynulá linie střechy pod zadním křídlem připomínají legendární 959, zatímco disky kol skládají poklonu designu z modelu 928.
Srdce uprostřed s výkonem přes 700 koní?
Středová architektura uložení motoru zajišťuje ideální rozložení hmotnosti a ikonickou linii střechy. I když Porsche zatím mlží ohledně detailů pohonu, zákulisní informace mluví o vysokootáčkovém zážehovém motoru s výkonem přes 700 koní (515+ kW), který vystřelí auto z 0 na 100 km/h pod 2,8 sekundy.
Technickou lahůdkou je i přiznaný chladicí systém vzadu – jeho odkrytý ventilátor vzdává přímou poctu závodnímu speciálu Porsche 917 a ve spojení s aktivním křídlem spojuje funkčnost s vizuálním zážitkem.
Interiér patří řidiči, ne obrazovkám
Největší překvapení najdeš v kabině. Zatímco většina automobilek se předhání v tom, kdo do palubní desky zabuduje větší tablet, Porsche udělalo opak. V interiéru Mission S nenajdeš žádný pevný středový displej, místo toho se vše soustředí na řidiče.
Dominantou jsou tři analogově-digitální přístroje umístěné za volantem s ikonickým otáčkoměrem ve středu, který se v ostrých jízdních režimech fyzicky posune blíže k řidiči.
Zapomeň na infotainment či navigaci. Na palubní desce najdeš jen zasouvatelný držák s technologií MagSafe®, na který si přicvakneš vlastní smartphone, otevřeš aplikaci My Porsche a o vše je postaráno. Automobilka tím jasně říká, že v supersportu máš řídit a užívat si jízdu, ne se proklikávat přes menu.
Porsche Mission S ukazuje, že i v době digitalizace existuje prostor pro čistou řidičskou vášeň.