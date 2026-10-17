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Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor uprostřed a kašle na obrovské displeje
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dnes 17. října 2026 v 14:30
Čas čtení 1:46
Richard Balog/refresher.sk

Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor uprostřed a kašle na obrovské displeje

Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor uprostřed a kašle na obrovské displeje
Zdroj: Porsche AG/propagační materiál
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Ikonická automobilka udělala krok, který nikdo nečekal.

Automobilka Porsche právě odpálila vizuální i technologickou bombu, když v rámci své nové strategie představila v New Yorku studii s názvem Mission S – koncept, který nabízí první reálnou ochutnávku toho, jak budou v příštích letech vypadat a jezdit stuttgartské supersporty.

Místo premiéry není náhodné. Výhled na siluetu Manhattanu z mola v Queens odkazuje na rok 1953 a ikonické fotky legendárního Porsche 550 Spyder se stejným pozadím.

Novinka však neslouží jen jako připomínka staršího vozu – Porsche Mission S definuje novou platformu supersportů s motorem uprostřed, která se zařadí přímo nad model 911, přičemž nepůjde jen o jednorázový nedostupný kousek, ale o stálou součást produktového portfolia.

Porsche Mission S
Zdroj: Porsche AG

Design, který spojuje minulost s budoucností

Při pohledu na Mission S ti bude na první pohled jasné, o jakou značku jde – šéf designu Tobias Sühlmann se svým týmem namíchal kombinaci toho nejlepšího z historie. Přední část a světla navazují na čisté linie modelu 911 a plochý nos z Le Mans speciálu 911 GT1. Svalnaté blatníky a plynulá linie střechy pod zadním křídlem připomínají legendární 959, zatímco disky kol skládají poklonu designu z modelu 928.

Porsche Mission S
Zdroj: Porsche AG

Srdce uprostřed s výkonem přes 700 koní?

Středová architektura uložení motoru zajišťuje ideální rozložení hmotnosti a ikonickou linii střechy. I když Porsche zatím mlží ohledně detailů pohonu, zákulisní informace mluví o vysokootáčkovém zážehovém motoru s výkonem přes 700 koní (515+ kW), který vystřelí auto z 0 na 100 km/h pod 2,8 sekundy.

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Technickou lahůdkou je i přiznaný chladicí systém vzadu – jeho odkrytý ventilátor vzdává přímou poctu závodnímu speciálu Porsche 917 a ve spojení s aktivním křídlem spojuje funkčnost s vizuálním zážitkem.

Porsche Mission S
Zdroj: Porsche AG

Interiér patří řidiči, ne obrazovkám

Největší překvapení najdeš v kabině. Zatímco většina automobilek se předhání v tom, kdo do palubní desky zabuduje větší tablet, Porsche udělalo opak. V interiéru Mission S nenajdeš žádný pevný středový displej, místo toho se vše soustředí na řidiče.

Dominantou jsou tři analogově-digitální přístroje umístěné za volantem s ikonickým otáčkoměrem ve středu, který se v ostrých jízdních režimech fyzicky posune blíže k řidiči.

Zapomeň na infotainment či navigaci. Na palubní desce najdeš jen zasouvatelný držák s technologií MagSafe®, na který si přicvakneš vlastní smartphone, otevřeš aplikaci My Porsche a o vše je postaráno. Automobilka tím jasně říká, že v supersportu máš řídit a užívat si jízdu, ne se proklikávat přes menu.

Porsche Mission S ukazuje, že i v době digitalizace existuje prostor pro čistou řidičskou vášeň.

Porsche Mission S Porsche Mission S Porsche Mission S Porsche Mission S
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Porsche AG je německý výrobce luxusních sportovních a SUV automobilů se sídlem ve Stuttgartu, který v roce 1931 založil Ferdinand Porsche. Značka je proslulá vysokým výkonem, precizním inženýrstvím a ikonickými modely jako 911, Cayenne či Taycan. V současnosti patří do koncernu Volkswagen Group. V roce 2025 dosáhla společnost celkové tržby ve výši 36,27 miliardy eur.
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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Richard Balog/refresher.sk
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