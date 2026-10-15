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Soud Ricovi zvýšil trest. Během líčení navíc oznámil partnerčino těhotenství
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dnes 15. října 2026 v 13:40
Čas čtení 0:46
Anna-Marie Hanzlíková

Soud Ricovi zvýšil trest. Během líčení navíc oznámil partnerčino těhotenství

Soud Ricovi zvýšil trest. Během líčení navíc oznámil partnerčino těhotenství
Zdroj: Rico / propagační materiál
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Rapper známý jako Hard Rico minulý týden vyměkl, změnil si pseudonym, ze kterého vymazal slovo Hard. Přesto si odsedí pět let natvrdo.

Vrchní soud mu tak zvýšil trest, původně měl za mřížemi strávit jen čtyři roky. Musí navíc zaplatit peněžitý trest ve výši dva miliony korun, jak informuje Moravskoslezský deník.

Soud se pro něj rozhodl kvůli Ricově monetizaci celé kauzy. Z vazby měl prodávat merch, o čase stráveném ve vazbě navíc složil track a natočil videoklip.

Podle informací feed.cz se navíc Enrico Pešta, jak se rapper skutečně jmenuje, při líčení svěřil, že s partnerkou čekají dítě. Pár jen před pár dny oznamoval zásnuby.

Rico také vysvětloval změnu pseudonymu. Dříve byl totiž známý jako Hard Rico. Podle HeyFomo měl prohlásit, že už se neztotožňuje „s Hard Ricem, kterým byl“.

Partnerka odešla s podmínkou

Rapper na lavici obžalovaných neseděl sám, spolu s ním se k vrchnímu soudu odvolali další tři spoluodsouzení. Všem jim Ostravský krajský soud vyměřil loni v dubnu nepodmíněné tresty. Ricova partnerka odešla s podmínkou, další dva komplicové dostali trest na šest, respektive pět let.

Společně v březnu 2025 vylákali do bytu poškozeného muže, kterého Rico podezříval z poměru s jeho tehdejší partnerkou. V Ukrajinské ulici na něj pak společně zaútočili, měli mu vyhrožovat smrtí a fyzicky ho napadali. Právě Rico pak byl iniciátorem celé akce.

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Zdroj: denik.cz, instagram.com, instagram.com
Náhledový obrázek: Rico / propagační materiál
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