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Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
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dnes 1. listopadu 2026 v 7:00
Čas čtení 5:11

Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím

Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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V kvetinárstve má aj oveľa silnejšie obdobia, ako je sviatok Všetkých svätých.

„Väčšina zákazníkov sa postupom rokov mení. Ja cítim, že už nechcú len umelé a farbami hrajúce vence, pozerajú sa aj na ekologickú stránku a volia často živé, menej okázalé aranžmány. Dušičky už nie sú najrušnejším obdobím v roku,“ hovorí mi Monika o klientele v jej kvetinárstve v období pred Sviatkom všetkých svätých.

Monika Semanková pracuje ako kvetinárka už 27 rokov. Po vyštudovaní floristickej strednej školy, ktorých je na Slovensku len pár, sa najprv zamestnala v iných prevádzkach, no od roku 2013 má vlastné kvetinárstvo v Bardejove.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa mení kultúra zákazníkov pred Dušičkami.
  • Ktoré obdobie v roku je pre Moniku a jej biznis najziskovejšie.
  • Aké bizarné požiadavky majú na ňu ľudia, ktorí prídu na poslednú chvíľu.
  • Koľko sú zákazníci ochotní v roku 2026 minúť na dušičkové aranžmány.
  • Čo odpovie tým, ktorí sa sťažujú na vysokú cenu.
  • Prečo kvety zo supermarketov vydržia niekedy pár dní a niekedy pár týždňov.
  • Či pomáha hádzať mincu do vázy.

Do jej obchodu na námestí chodí denne množstvo ľudí. Ja som Moniku navštívil pár dní pred Dušičkami, aby mi prezradila viac o tom, ako z pohľadu kvetinárky prežíva toto obdobie, či je to stále najrušnejšia časť roka, prípadne koľko sú ľudia v roku 2026 ochotní platiť za jej prácu.

 

„Cena často rozhoduje. Mám šťastie, že ku mne chodia hlavne ľudia, ktorí vedia, koľko to približne stojí, príliš nevyjednávajú, určite nájdeme zhodu, no veľmi zriedkavo sa stane, že niekto komentuje cenu,“ hovorí o finančnej stránke.

kvety
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper

Pár minút po mojom príchode do kvetinárstva má Monika zákazníkov, ktorí si objednajú kyticu na počkanie. „Pokojne Vám budem na všetko odpovedať, ale medzi to si budem robiť, ak nevadí,“ hovorí s pokojom v hlase a je cítiť, že remeslo má zmáknuté a tento multitasking jej vzhľadom na skúsenosti nerobí problém.

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory s ľuďmi, ktorí sa na Slovensku venujú zaujímavým povolaniam či remeslám. Prečítaj si napríklad o Petrovi, ktorý vlastní opravu obuvi, či o Oliverovi, ktorý pracuje ako žeriavnik.

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kvety kvety kvety kvety
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Po svadbe ste sa presťahovali zo západu na východ Slovenska. Čakal vás tu nejaký kvetinový šok? 

Šok ani nie, skôr len to, že tu boli ľudia pred tými rokmi trošku zaseknutí v jednom štýle, ktorý fičal. Neplatilo to o všetkých kvetinárstvach, ale videla som, že tu ľudia neboli zvyknutí na niečo iné a nové, viete, všade bolo veľa celofánu, haha. A čo sa týka Dušičiek, niekedy ľudia chceli len krikľavé a veľké vence alebo kvety, ktoré dlho nevydržali.

A čo chcú dnes? 

Rokmi sa podľa mňa zmenila celá politika sviatočných aranžmánov. V minulosti to bolo viac o kvantite, ľudia ku mne chodili a chceli na hroby len čím viac, tým lepšie. Dnes premýšľajú viac ekologicky, chcú toho menej, ale nech to radšej dlhšie vydrží a nech je to pekné, nie silou-mocou plné. Ale v zásade to ide v pomere 60/40 so živými a umelými kvetmi.

Sú teda tradičné veľké vence minulosťou? 

Ako pre koho, ja mám klientelu, ktorá ide viac po trvácnejších aranžmánoch.

Cítite už nával pred Dušičkami? 

Platí pravidlo, že dva-tri týždne pred sviatkami sa ľudia začnú chodiť pozerať. Zisťujú, pýtajú sa na cenu, zaujíma ich materiál, ale objednávok je ešte málo. Potom, keď príde obdobie týždeň do sviatkov, sa to rozbehne viac.

Sú kvetinárstva, ktoré majú pred obchodom aj 50 vencov, u vás toto neexistuje? 

Našťastie nie, haha. Pre živé kvety je to celkom nepríjemné, teraz je už zima, aby som to dávala stále von a dnu, navyše, spravím si pár príkladov, vyložím ich a podľa toho sa so zákazníkom dohadujem, akú má predstavu či budget.

Aká je teda priemerná cena, ktorú sú ľudia v tomto dušičkovom období ochotní minúť na kvety? 

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako sa mení kultúra zákazníkov pred Dušičkami.
  • Ktoré obdobie v roku je pre Moniku a jej biznis najziskovejšie.
  • Aké bizarné požiadavky majú na ňu ľudia, ktorí prídu na poslednú chvíľu.
  • Koľko sú zákazníci ochotní v roku 2026 minúť na dušičkové aranžmány.
  • Čo odpovie tým, ktorí sa sťažujú na vysokú cenu.
  • Prečo kvety zo supermarketov vydržia niekedy pár dní a niekedy pár týždňov.
  • Či pomáha hádzať mincu do vázy.
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