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Quiet luxury aj romantika z New Yorku. Pozri si OUTFIT CHECK známych Sloveniek a Češiek so skvelým vkusom
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dnes 28. října 2026 v 14:00
Čas čtení 3:46

Quiet luxury aj romantika z New Yorku. Pozri si OUTFIT CHECK známych Sloveniek a Češiek so skvelým vkusom

Quiet luxury aj romantika z New Yorku. Pozri si OUTFIT CHECK známych Sloveniek a Češiek so skvelým vkusom
Zdroj: Instagram/@maria.dusicka, @caroline_michalcik
Richard Balog
Richard Balog
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Kabelky Hermès, vintage móda aj Chanel.

Módna scéna na Slovensku a v Česku je čoraz viac o autenticite a originálnom štýle, ktorý nie je cudzí ani známym osobnostiam, a to rovnako v uliciach aj na sociálnych sieťach.

Svoje nezastupiteľné miesto medzi najštýlovejšími ženami si našli Lucia Wirthová či Caroline Michalčíková, ktoré prinášajú sviežu dynamiku, mestský šmrnc a dokonalý cit pre aktuálne siluety.

Pohodlne sa usaď a vychutnaj si OUTFIT CHECK plný skvelej módnej inšpirácie na najbližšie chladné mesiace, ale aj krátkeho letného návratu.

Ak ťa zaujíma móda a rád/-a sleduješ outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/-la kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať aj v každodennom živote.

Karolína Chomisteková

Zoznam otvára Karolína Chomisteková, ktorá si chladné jesenné ulice Londýna užila v modeloch z kolekcie Elie Saab pre H&M, dostupné v online obchode.

Základom vzhľadu je čierne sako vo výraznom strihu s nadýchanými rukávmi, ktoré dodávajú moderný a dramatický šmrnc. Elegantný mestský outfit dopĺňa minimalistický čierny vrchný diel s vysokým golierom a nohavice v širokom strihu. Oceňujeme tiež doplnky v podobe sivej kabelky Hermès Kelly, ktorú v článku nevidíš naposledy, a slnečných okuliarov s jemným vzorom.

Styling pôsobí sofistikovane, luxusne, ale zároveň nenútene.

Karolína Chomisteková
Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Barbora Franeková

Ak ti je blízka minimalistická estetika v štýle „quiet luxury“, určite oceníš outfit a styling v podaní Barbory Franekovej z módnej udalosti TOP_SESSION.

Riaditeľka TF Magazine stavila na hnedú siluetu od holandskej high-end značky Róhe, ktorú tvorilo sako s predĺženou líniou, ostrými klopami a dvojradovým zapínaním v kombinácii s nohavicami v zvonovom strihu. Luxusný vzhľad doplnila o jemný make-up a vlasy uhladené dozadu.

Barbora Franeková
Zdroj: Instagram/@barborafranekova, @nlieskovska

Simona Brnová

Na udalosti TOP_SESSION vol. 4, ktorú organizovala Barbora Franeková, nechýbala ani Simona Brnová.

Bývalá misska predviedla v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave vycibrený zmysel pre modernú eleganciu, ktorou sa môžeš inšpirovať. Hlavným pilierom outfitu je kožená midi sukňa s krátkym predným rozparkom v tmavozelenom odtieni, ktorú vyvážila ležérnou kockovanou košeľou s rozopnutým golierom, zastrčenou dnu, čím vytvorila kontrast.

Vzhľad doplnila o úzky čierny opasok s výraznou sponou, minimalistickú kabelku a čierne čižmy na podpätkoch, ktoré opticky predlžujú siluetu.

Simona Brnová
Zdroj: Instagram/@simona.brnova

Dominika Cibulková

Po dlhšom čase je v zozname OUTFIT CHECK aj bývalá tenistka Dominika Cibulková, ktorá sa nikdy netajila veľkou láskou a vášňou k móde.

Na fotografii nižšie má v minulosti 4. hráčka v rebríčku WTA oblečenú ľahkú siluetu v béžových odtieňoch, ktorá jej pristane. Zatiaľ čo vrchnú časť tvorí skrátená košeľa s krátkymi rukávmi z dielní módneho domu Miu Miu, spodok patrí sofistikovanému modelu nohavíc vo voľnom strihu, ktorý doplnila o nadčasové lodičky.

Pozornosť si zaslúžia aj luxusné doplnky – od náramkov od značiek Cartier či Van Cleef & Arpels, cez zlaté prstene, až po švajčiarske hodinky Patek Philippe.

Dominika Cibulková
Zdroj: Instagram/@domicibulkova

Caroline Michalčíková

Príjemné jesenné počasie v New Yorku si v októbri vychutnala Caroline Michalčíková, ktorú môžeš poznať z 3. série reality šou Ruža pre nevestu.

Tmavovláska predviedla v uliciach outfit, ktorý dýcha sviežosťou a modernou romantikou s nádherným kontrastom čiernej a bielej farby. Hlavným prvkom je asymetrický biely set s čiernymi čipkovanými detailmi.

Dokonalý mestský styling doplnila o štýlové slnečné okuliare s úzkymi šošovkami a výraznú čiernu kabelku pokrytú korálkami, ktorá podčiarkuje zmysel pre detail.

Caroline Michalčíková
Zdroj: Instagram/@caroline_michalcik
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Foto: Instagram
Náhledový obrázek: Instagram/@maria.dusicka, @caroline_michalcik
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