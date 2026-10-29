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Aplikácia XTB má nový dizajn. Uľahčí štart novým investorom
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Tento článok je PR správa spoločnosti XTB.
dnes 29. října 2026 v 10:56
Čas čtení 1:17
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Aplikácia XTB má nový dizajn. Uľahčí štart novým investorom

Aplikácia XTB má nový dizajn. Uľahčí štart novým investorom
Zdroj: XTB
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Spoločnosť XTB, popredná európska investičná aplikácia, predstavila vynovený dizajn svojej mobilnej aplikácie.

Prináša modernejší, jednotnejší a pútavejší vzhľad, ktorý zodpovedá potrebám rastúcej komunity investorov.

S takmer tromi miliónmi používateľov po celom svete sa investičná aplikácia XTB stáva hlavným miestom, kde čoraz viac ľudí spravuje svoje financie – od skúsených investorov až po tých, ktorí s investovaním len začínajú. Keďže XTB sa naďalej rozvíja ako moderná európska investičná aplikácia, tento smer sa odráža aj v jej dizajne. Aktualizácia prináša čistejší a prívetivejší vzhľad, vďaka čomu je pre rýchlo rastúcu komunitu bežných investorov jednoduchšie začať investovať.

xtb
Zdroj: xtb

„Čoraz viac ľudí preberá kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou a na prvý krok do sveta investovania si vyberá aplikáciu XTB. Našou zodpovednosťou je preto urobiť túto skúsenosť čo najjednoduchšou, intuitívnou a dostupnou. Chceme sa stať vedúcou investičnou aplikáciou v Európe, čo znamená neustále zlepšovanie každej časti zákazníckej skúsenosti. A nový dizajn je na tejto ceste dôležitým krokom,“ hovorí Vladimír Holovka, riaditeľ spoločnosti XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

 

Hoci XTB vizuálny zážitok z aplikácie vynovila, jej základné funkcie zostávajú nezmenené. Zákazníci môžu aplikáciu a jej kľúčové funkcie naďalej používať prakticky rovnakým spôsobom ako doteraz.

XTB
Zdroj: XTB

Nový dizajn prináša nový vizuálny jazyk naprieč celou aplikáciou – jednoduchšie, elegantnejšie a intuitívnejšie ilustrácie, ako aj širšiu a konzistentnejšiu farebnú paletu s menším dôrazom na zelenú farbu. Rozhranie teraz využíva písmo XTB Sans, vďaka čomu je používateľská skúsenosť priamo v aplikácii ešte viac prepojená s tým, ako značka XTB komunikuje navonok.

Prepracované boli aj produktové karusely, ktoré teraz využívajú jednoduchšie a priamočiarejšie hlavné vizuály. Používatelia tak môžu produkty a informácie na prvý pohľad ľahšie pochopiť. Celkový vzhľad a používateľská skúsenosť boli modernizované v súlade s najnovšími dizajnovými štandardmi systémov iOS a Android, vrátane komponentov Liquid Glass v systéme iOS tam, kde je to vhodné.

XTB
Zdroj: XTB

Nový dizajn vytvára základ pre ďalšie vylepšenia aplikácie. Budúce aktualizácie sa zamerajú na plynulejšie animácie, intuitívnejšie interakcie a optimalizáciu používateľskej skúsenosti (UX).

 

Aktualizovaná mobilná aplikácia bude od septembra tohto roka postupne globálne sprístupnená všetkým existujúcim aj novým používateľom prostredníctvom Apple App Store a Google Play Store.

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