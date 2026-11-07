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Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)
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dnes 7. listopadu 2026 v 12:00
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Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)

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Servírujeme ti ďalší diel dating šou, v ktorej vždy spájame dvoch neznámych, ktorí ani netušia, čo ich čaká na druhej strane stola.

Láska je totiž hra a človek nikdy nevie s kým zvíťazí. Či Laura príchodom Mateja skutočne zvíťazila sa dozvieš v ďalšej nabitej epizóde Menučka. Prinášajú ti ju žreby the GAME od TIPOSu.

Laura sa rozhodla otestovať neznáme vody hneď pri zoznámení a Matejovi pritom s úplne vážnou tvárou začala tvrdiť, že sa volá Klaudia. Človek by čakal, že takýto drobný trolling nič neznamená, opak bol však pravdou. Atmosféra pri stole pôsobila zmätočne už pri predjedle. To, čo malo byť nenútené doťahovanie a ľahký flirt, sa v priebehu pár minút zvrhlo na rozhovor v dvoch odlišných jazykoch.

Skutočná skúška však prišla až v poslednom, štvrtom chode, v ktorom koleso šťastia nekompromisne poslalo dvojicu späť do reality. Museli si vziať telefón a priamo z rande zavolať mame človeka, ktorý sedel oproti. Predstaviť niekoho rodičom minúty po zoznámení, navyše s falošným menom na krku, je disciplína len pre silné povahy.

Ako z tejto situácie Matej a Laura vykorčuľovali, kto to nakoniec vzdal a prečo sa táto epizóda okamžite zaradila medzi najzábavnejšie diely Menučka, zistíš po kliknutí na video.

Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.
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