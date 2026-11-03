Na narodeniny sa raz odmenil kúpou darčeku za 10-tisíc eur.
„Prvé leto mimo sezóny som vôbec nepracoval, nemusel som. Bolo to super, cestoval som, cvičil, išiel som na dovolenky, no neskôr ma to prešlo, začal som sa nudiť,“ hovorí Anton.
Anton chodí už piaty rok na zimnú sezónu do Švajčiarska. Pracuje ako čašník, no ako v našom rozhovore priznal, často vypomáha s odhŕňaním snehu, odvozom či dovozom hostí do reštaurácie.
- Čo všetko robí pre to, aby si na konci sezóny odniesol domov 40-tisíc eur.
- Koľko zarobil z tringeltov najviac za jeden deň počas Vianoc.
- Ako šéfovi šuchol Mercedes za 130-tisíc.
- Ako si na 30. narodeniny kúpil darček za 10-tisíc, ktorý neskôr oľutoval.
- Koľko hodín denne musí odpracovať.
- Koľko stojí nafta, potraviny, nájom či alkohol vo Švajčiarsku.
Od novembra do mája žije v alpskej dedine Samnaun, ktorá je švajčiarska, no obklopuje ju najmä územie Rakúska. Okrem geografického umiestnenia zaujme aj fakt, že ide o bezcolnú zónu, kde sú ceny pohonných hmôt či alkoholu oveľa nižšie, ako poznáš.
„Keď som prišiel prvýkrát, tankoval som za 1,20 € za liter, už vtedy stála nafta v Rakúsku 1,80 €. Dnes je to už trošku viac, myslím, že okolo 1,70 €, ale stále menej ako všade okolo, stále menej ako na Slovensku. A keď ukážeš, že tam pracuješ, ešte máš 5 % zľavu, dobrý bizár, čo?“ hovorí s úsmevom Anton.
Anton otvorene porozprával o tom, ako si za niekoľko mesiacov vie zarobiť tvrdou prácou aj 40-tisíc eur, ako si zvykal na to, že pol roka nemusí robiť nič, čo zažil na hraniciach, keď viezol domov alkohol, či za ktorú vec minul 10-tisíc eur a neskôr vyhodnotil, že to bola zbytočná frajerina.
Keďže sme z rovnakého mesta, s Antonom sa stretávam v kaviarni. Počas úvodného small talku hovorí, že akurát včera prišiel z Rakúska, kam chodí na pár dní v týždni do práce.
„Povedal som si, že aj mimo švajčiarskej sezóny budem niečo robiť, aby som sa nenudil, chodím k Viedni robiť čašníka, aby som to mal aj blízko domov,“ hovorí.
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A vedia ti v Rakúsku vyhovieť podľa predstáv?
Jasné, šéfa poznám dlhšie, povedal som mu, že mám záujem o robotu, no maximálne na 3 – 4 dni v týždni, súhlasil. Na Slovensku by som takú prácu určite nezohnal, neoplatilo by sa mi to finančne.
Najprv si po konci sezóny vo Švajčiarsku nerobil nič, aké to bolo?
Divné a skvelé zároveň. Po príchode domov, čo je v úvode mája, som mal ešte nejaké povinnosti, ale potom sa zrazu ráno zobudíš a uvedomíš si, že aha, super, veď ja nič nemusím robiť dnes, zajtra a ani ďalšie týždne a mesiace.
Ako si trávil voľný čas?
Prvé aj druhé leto som mal oddych, cestoval som, chodil cvičiť, jedno leto som bol na štyroch dovolenkách, ale zas ten oddych bol zaslúžený – keď makáš od novembra do mája v podstate bez dlhšieho voľna, tak to pocítiš. Po čase ma to však prestalo baviť, nudil som sa.
Preto táto bokovka pri Viedni?
Presne, mám nastavenú dohodu, práce tam nie je extra veľa, šéf je milý a peniaze sú dobré. Ale robím to aj preto, aby som sa nenudil a mal nejaký režim.
Čoskoro sa však vraciaš do Švajčiarska, ako dlho tam budeš?Sezóna začína koncom novembra a trvá do úvodu mája, v tom období tam budem bez prestávky, nejdem domov ani na Vianoce, Silvester ani Veľkú noc, veď počas týchto sviatkov a dní môžem najviac zarobiť, lebo sú najlepšie tringelty. Predtým však ešte idem načerpať silu na dovolenku do Miami, to plánujem už veľmi dlho a teším sa.
Nebolo ti na začiatku ľúto, že nie si doma na Vianoce či Nový rok?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo všetko robí pre to, aby si na konci sezóny odniesol domov 40-tisíc eur.
- Koľko zarobil z prepitného najviac za jeden deň počas Vianoc.
- Ako šéfovi šuchol Mercedes za 130-tisíc.
- Ako si na 30. narodeniny kúpil darček za 10-tisíc, ktorý neskôr oľutoval.
- Koľko hodín denne musí odpracovať.
- Koľko stojí nafta, potraviny, nájom či alkohol vo Švajčiarsku.
Musím priznať, že mi bolo riadne smutno a mrzelo ma to, premýšľal som niekoľko dní nad tým, že som mohol byť doma s rodinou a som tu, ale pozri, keď som si potom zrátal, koľko som za tie sviatky zarobil, oplatilo sa to a rodina ma podporila, veď som mladý. Iné to je určite pre kolegov, ktorí majú doma už manželky/manželov a deti, to si asi neviem úplne predstaviť.
O koľko si dokážeš počas Vianoc či Nového roka finančne prilepšiť?
O dosť, fakt. Medzi tými dňami ideš len s prepitným denne od 160 eur a vyššie. Najviac, čo som zarobil za jeden deň, bolo 24. decembra a vtedy som dostal v prepitnom 815 eur. Ale, samozrejme, v práci som sa nezastavil viac ako 10 hodín.
Za čo dostávaš najlepšie prepitné?
Tak sviatky sú gro, okrem hostí príde potom po sviatkoch aj šéf a dostaneme všetci bonus aj 3-tisíc eur za to, že si ťahal Vianoce, Silvester aj Veľkú noc. Ja si ešte viem privyrobiť aj ako šofér, keďže naša reštika má službu, že prídeme pre hostí aj ich odvezieme do ubytovania.
Ako vyzerá tvoj pracovný režim v alpskej reštaurácii?
Prídem asi o 10:00 do práce, o 10:30 už obedujeme, lebo potom by som určite nestíhal. Od 11:00 fičíme až do večera, približne do 22:00, medzitým máš, samozrejme, pauzu, ale denne pracujem určite okolo 10 hodín v kuse. A takto ťaháš 6 dní v týždni 6 mesiacov. Denne urobím minimálne 30-tisíc krokov.
Dá sa to v pohode zvládnuť?
Pre veľa ľudí je to ťažké, koľko takých odvážnych prišlo na sezónu a o pár dní či týždňov išli domov. Zdá sa to možno jednoduché, no makať 6 dní toľko hodín a hlavne toľko týždňov a mesiacov po sebe, to nezvládne len tak každý. Motiváciou sú určite peniaze, ale musel som sa nastaviť aj psychicky a fyzicky, aby som vládal a vydržal.
Ako tráviš ten jeden deň voľna?
Ja ani neviem, ako ten deň stále zletí. Trochu si pospím, idem cvičiť, operiem si, niečo navarím, prejdem sa a deň je na konci.
Takže si tam varíš vlastné jedlo?
Nemusel by som, v reštaurácii máme stravu za zľavnenú cenu, odrátajú mi to z hrubého platu a stojí to približne 10 eur denne, čo je nič. Ale po tých týždňoch a mesiacoch, keď máš jesť stále to isté a vyberať si medzi pizzou a rezňom, tak ťa to asi trošku prejde. Ale je tá možnosť, mohol by som ušetriť, ja si však rád navarím niečo na obmenu.
Je to tam pre zákazníka drahé?
Pizza stojí 30 eur, ale je z domácich surovín a chutí fakt super. Môžeš si dať aj steak za 80 eur, ale ľudia si väčšinou vyberajú pizzu, šaláty alebo polievky – tie lacnejšie jedlá. Je to proste alpská švajčiarska cena, napríklad hneď vedľa v Rakúsku je všetko minimálne o 5 eur lacnejšie.
Koľko tam stojí život?
Veľa, to je však známe, že Švajčiarsko je mega drahé. V začiatkoch som len za malú izbu bez ničoho platil mesačne 650 eur nájom. Potraviny sú drahé, kilo kuracieho mäsa stojí bežne 20 eur. Keď chodím cvičiť, zaplatím si to na celú sezónu za 430 eur, čo v prepočte potom nie je až tak veľa.
Počul som, že sa tiež neoplatí akokoľvek porušovať zákon...
Neoplatí sa ti hlavne spraviť žiaden dopravný priestupok, za 1 km/h navyše už platíš 55 eur a nebudú sa s tebou baviť, či je to prvá pokuta, alebo či sa ponáhľaš. Ja som raz platil šéfovi aj poistku 540 eur, lebo som mu šuchol auto.
Čo sa stalo?
Na konci sezóny, keď je menej práce, ma šéf poprosil, či mu neumyjem auto, kúpil si nový Mercedes za minimálne 130-tisíc eur. Pri vychádzaní z garáže som si nevšimol stĺp a fakt len trošku som oškrel auto, hneď som sa však išiel priznať, keďže v garáži má kamery. Najprv bol taký zlatý, že „to nič, Anton, to nič“, a potom pri odchode pozerám, že mi to stiahol z výplaty, haha.
Spomínal si, že za sezónu si vieš domov priniesť až 40-tisíc eur...
Je to tak. Mesačne si zarobíš v čistom 4-tisíc eur + prepitné, ktoré je od dvojky hore, v pohode sa vieš dostať na 8-tisíc eur mesačne, ale keď to spriemeruješ na toho pol roka, čo si tam, a zrátaš aj slabšie obdobia, 30-tisíc si zarobíš určite. Na konci dostávame aj trinásty plat, príplatky za sviatok, nazbiera sa to.
Existuje niečo, čo si si z toľkých peňazí kúpil a neskôr si to ľutoval?
Kúpil som si na 30. narodeniny Rolexky za 10-tisíc eur. Ale bolo to na mňa príliš, sem-tam som ich ponosil, ale bál som sa, že ich poškodím, stratím, šuchnem, buchnem, bolo to veľké sústo, haha. O rok neskôr som ich predal. Povedal som si, že radšej investujem inde.
Kde investuješ?
Teraz chcem ísť do nehnuteľnosti, doteraz hlavne trading, ale žiadne rýchle zbohatnutie, haha. Stará sa mi o to známa, ktorá sa tradingu venuje 14 rokov. Smejem sa, že kedysi som investoval do alkoholu, kým som nevedel, aké sú vo Švajčiarsku zákony.
Máš s tým skúsenosť?
Prvý rok som prišiel a videl, že liter rumu tu stojí 8 eur, pričom v Rakúsku stojí ten istý 30 eur. Nakúpil som teda vo veľkom, že to doma popredám, hlúpa hlava, chápeš, haha. Až neskôr pred koncom sezóny mi kolega hovorí: „Tono, veď ty môžeš vziať cez hranicu len 1 kartón cigariet a 1 liter alkoholu.“ Ale už som mal nakúpené, musel som to skúsiť. Na priechode, kde nikdy nezastavovali autá, ma zastavili, že čo veziem. Hovorím, že si idem len do Rakúska na nákup, tak ma pustili ďalej. Neskôr ma zastavili aj na nemeckej hranici, čo tiež nie je bežné. Mal som taký strach, že niektoré fľaše mám ešte stále doma, iné som rozdal kamošom a už som to nikdy nespravil.
A v obchode ťa neupozornili?
Upozornili. Nezakážu ti nakúpiť, len ti povedia, že cez hranicu môžeš previezť len 1 liter a viac nie.
Ako dlho plánuješ takto sezónkovať?
Neviem, zatiaľ je to pre mňa super voľba, aj keď človek má tej práce už niekedy dosť. Mám tam kolegu zo Spišskej Novej Vsi, ktorý má aj rodinu a deti, no v zime, keď nemá prácu vo svojej stavebnej firme, príde na tri mesiace, dobre zarobí a ide zas domov.