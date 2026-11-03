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Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
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dnes 3. listopadu 2026 v 17:00
Čas čtení 6:45

Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky

Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Zdroj: Archív respondenta Tona
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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Na narodeniny sa raz odmenil kúpou darčeku za 10-tisíc eur.

„Prvé leto mimo sezóny som vôbec nepracoval, nemusel som. Bolo to super, cestoval som, cvičil, išiel som na dovolenky, no neskôr ma to prešlo, začal som sa nudiť,“ hovorí Anton. 

Anton chodí už piaty rok na zimnú sezónu do Švajčiarska. Pracuje ako čašník, no ako v našom rozhovore priznal, často vypomáha s odhŕňaním snehu, odvozom či dovozom hostí do reštaurácie. 

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo všetko robí pre to, aby si na konci sezóny odniesol domov 40-tisíc eur.
  • Koľko zarobil z tringeltov najviac za jeden deň počas Vianoc. 
  • Ako šéfovi šuchol Mercedes za 130-tisíc.
  • Ako si na 30. narodeniny kúpil darček za 10-tisíc, ktorý neskôr oľutoval.
  • Koľko hodín denne musí odpracovať.
  • Koľko stojí nafta, potraviny, nájom či alkohol vo Švajčiarsku.

Od novembra do mája žije v alpskej dedine Samnaun, ktorá je švajčiarska, no obklopuje ju najmä územie Rakúska. Okrem geografického umiestnenia zaujme aj fakt, že ide o bezcolnú zónu, kde sú ceny pohonných hmôt či alkoholu oveľa nižšie, ako poznáš.

„Keď som prišiel prvýkrát, tankoval som za 1,20 € za liter, už vtedy stála nafta v Rakúsku 1,80 €. Dnes je to už trošku viac, myslím, že okolo 1,70 €, ale stále menej ako všade okolo, stále menej ako na Slovensku. A keď ukážeš, že tam pracuješ, ešte máš 5 % zľavu, dobrý bizár, čo?“ hovorí s úsmevom Anton.

Švajc
Zdroj: Wikimedia Commons

Anton otvorene porozprával o tom, ako si za niekoľko mesiacov vie zarobiť tvrdou prácou aj 40-tisíc eur, ako si zvykal na to, že pol roka nemusí robiť nič, čo zažil na hraniciach, keď viezol domov alkohol, či za ktorú vec minul 10-tisíc eur a neskôr vyhodnotil, že to bola zbytočná frajerina.

Samnaun Švajc Švajc Švajc
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Keďže sme z rovnakého mesta, s Antonom sa stretávam v kaviarni. Počas úvodného small talku hovorí, že akurát včera prišiel z Rakúska, kam chodí na pár dní v týždni do práce. 

„Povedal som si, že aj mimo švajčiarskej sezóny budem niečo robiť, aby som sa nenudil, chodím k Viedni robiť čašníka, aby som to mal aj blízko domov,“ hovorí.

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A vedia ti v Rakúsku vyhovieť podľa predstáv? 

Jasné, šéfa poznám dlhšie, povedal som mu, že mám záujem o robotu, no maximálne na 3 – 4 dni v týždni, súhlasil. Na Slovensku by som takú prácu určite nezohnal, neoplatilo by sa mi to finančne.

Najprv si po konci sezóny vo Švajčiarsku nerobil nič, aké to bolo? 

Divné a skvelé zároveň. Po príchode domov, čo je v úvode mája, som mal ešte nejaké povinnosti, ale potom sa zrazu ráno zobudíš a uvedomíš si, že aha, super, veď ja nič nemusím robiť dnes, zajtra a ani ďalšie týždne a mesiace. 

Ako si trávil voľný čas? 

Prvé aj druhé leto som mal oddych, cestoval som, chodil cvičiť, jedno leto som bol na štyroch dovolenkách, ale zas ten oddych bol zaslúžený – keď makáš od novembra do mája v podstate bez dlhšieho voľna, tak to pocítiš. Po čase ma to však prestalo baviť, nudil som sa.

Švajc
Zdroj: Archív respondenta Tona

Preto táto bokovka pri Viedni?

Presne, mám nastavenú dohodu, práce tam nie je extra veľa, šéf je milý a peniaze sú dobré. Ale robím to aj preto, aby som sa nenudil a mal nejaký režim. 

 

Čoskoro sa však vraciaš do Švajčiarska, ako dlho tam budeš?Sezóna začína koncom novembra a trvá do úvodu mája, v tom období tam budem bez prestávky, nejdem domov ani na Vianoce, Silvester ani Veľkú noc, veď počas týchto sviatkov a dní môžem najviac zarobiť, lebo sú najlepšie tringelty. Predtým však ešte idem načerpať silu na dovolenku do Miami, to plánujem už veľmi dlho a teším sa.

Nebolo ti na začiatku ľúto, že nie si doma na Vianoce či Nový rok? 

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo všetko robí pre to, aby si na konci sezóny odniesol domov 40-tisíc eur.
  • Koľko zarobil z prepitného najviac za jeden deň počas Vianoc.
  • Ako šéfovi šuchol Mercedes za 130-tisíc.
  • Ako si na 30. narodeniny kúpil darček za 10-tisíc, ktorý neskôr oľutoval.
  • Koľko hodín denne musí odpracovať.
  • Koľko stojí nafta, potraviny, nájom či alkohol vo Švajčiarsku.
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