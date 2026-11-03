Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God

Dokonalá podoba modernej pánskej elegancie.
Fear of God prináša svoju jubilejnú 10. plnohodnotnú kolekciu s názvom „The Eternal Order“, ktorá je oslavou slávnostného míľnika v histórii značky z Los Angeles. Tvárou kampane je herec Jon Bernthal, známy zo seriálu The Punisher alebo filmov The Accountant či The Odyssey.
Nová kapitola predstavuje prirodzený vývoj základných princípov značky, kde sa perfektne vyvážené proporcie, minimalistická estetika a skrytá architektúra spájajú v najvyššej kvalite spracovania.
Kolekcia „The Eternal Order“ premyslene predstavuje ucelenú myšlienku pánskeho šatníka, v ktorom má každý kus svoje presné miesto a zámer. Jednotlivé vrstvy medzi sebou komunikujú a prepájajú športového ducha značky s modernou podobou nenútenej elegancie.
Sprievodná kampaň zachytáva 50-ročného rodáka z Washingtonu D.C. v prírodnej scéne vytvarovanej časom a prírodnými živlami. Monumentálne prostredie vytvára jemný, ale pôsobivý kontrast k precízne vypracovaným strihom, formalite a nadčasovému rukopisu návrhára Jerryho Lorenza a značky Fear of God.
Zakladateľ značky Jerry Lorenzo, vysvetľuje voľbu tváre kampane: „Na Jonovi obdivujem, že presne vie, kým je a čím sa vo svojom živote riadi. Jeho láska k rodine, komunite a práci vychádza z jedného a toho istého centra. V tom, ako žije a čo tvorí, je skutočný zámer. Neustále rastie a posúva svoje hranice, ale nikdy nestráca kontakt s tým, čo ho drží pri zemi. Myslím si, že práve o to sa vo Fear of God neustále snažíme aj my.“
Kolekcia je dostupná v online obchode. Ceny sú priamoúmerné kvalite produktov.