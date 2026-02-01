- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
Obete sexuálneho násilia v Emirátoch majú strach nahlásiť útok na polícii. Ak totiž priznajú pohlavný styk so ženatým mužom – hoci bol nedobrovoľný – riskujú trestné stíhanie za cudzoložstvo.
Súhlasila, že pôjde na párty s cudzincami. O desať dní neskôr ju našli ležať na chodníku v bezvedomí, so zlomenou chrbticou. 19-ročná ukrajinská OnlyFans tvorkyňa Mária Kovalčuk vycestovala do Dubaja tvoriť content. Stačilo však jedno zlé rozhodnutie a jej pracovná cesta sa zmenila na boj o prežitie.
Keď v marci 2025 médiá informovali o mladej žene v kritickom stave, ktorú našli v jednej z najluxusnejších štvrtí Dubaja, mnohí ľudia začali tento prípad spájať so zvrátenými večierkami prezývanými aj „Porta Potty Parties“.
Podľa portálu News18 ich v meste luxusu organizujú boháči z celého sveta. Pozývajú si na ne mladé modelky, herečky či fitness influencerky, ktoré nútia vykonávať ponižujúce sexuálne praktiky, napríklad sa pri sexe potierať výkalmi. Práve odtiaľ pochádza aj samotná prezývka „Porta Potty“ — čiže v preklade „prenosná toaleta“ – ktorá ilustruje, že muži na večierkoch využívajú dievčatá ako sexuálne otrokyne.
O svoje skúsenosti z „Porta Potty Parties“ sa na internete anonymne podelili viaceré údajné obete. Jedna zo žien tvrdila, že ju na večierku znásilnila skupina starších mužov. Podľa jej slov ju nútili k sexuálnemu styku so psom, zatiaľ čo na ňu močili a otierali si nohy o jej tvár.
Desiatky výpovedí žien z rôznych krajín, vrátane prípadu Márie Kovalčuk odhaľujú odvrátenú stránku Dubaja. Fakt, že tu ženy nemajú takmer žiadne práva, z neho robí raj pre násilníkov a zvrátených boháčov. Vedia totiž, že štát obetiam nepomôže. Dokazuje to aj prípad Márie, ktorý sa miestna polícia snažila zamiesť pod koberec.
„Dubaj propagujú ako bezpečnú a očarujúcu destináciu bez kriminality. Realita je však úplne iná. V priebehu rokov som pracovala s mnohými ženami, ktoré v Spojených arabských emirátoch znásilnili, omámili drogami, napadli alebo uniesli. Keď sa to pokúsili nahlásiť, štát s nimi zaobchádzal ako so zločincami,“ hovorí Radha Stirling, riaditeľka organizácie Detained in Dubai, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom v Emirátoch.
- Ako Márii cudzinci zobrali doklady a pokúšali sa ju znásilniť.
- Akým spôsobom dubajská polícia uzavrela Máriin prípad a pod akou podmienkou jej údajne v krajine preplatili šeky za lekársku starostlivosť.
- Ako opísali zvrátené „Porta Potty Parties“ ženy, ktoré sa ich zúčastnili.
- Ako dubajské zákony nepriamo chránia páchateľov sexuálnych zločinov a prečo sa ženy v Spojených arabských emirátoch boja nahlásiť na polícii, že sa stali obeťami znásilnenia.
- Čo je s Máriou Kovalčuk v súčasnosti a či sa jej už podarilo úplne zotaviť.
„Budeme si s tebou robiť, čo chceme“
Mária Kovalčuk priletela z Ukrajiny do Dubaja 15. decembra 2024. Ubytovala sa v luxusnom hoteli Five Jumeirah Village, kde plánovala stráviť tri mesiace a 11. marca 2025 odletieť do Thajska. To sa však nikdy nestalo. Len dva dni pred plánovaným odletom sa totiž zaplietla s nesprávnymi ľuďmi, píše portál Euroasia Daily.
V deň svojich 20. narodenín – 9. marca – ju v karaoke bare oslovil 19-ročný mladík a pozval na súkromnú párty do hotelovej izby. Mária pozvanie prijala. Ešte v ten večer zatelefonovala mame a povedala jej o plánovanom večierku. Nasledujúcich desať dní sa už nikomu neozvala.
Keď sa mama dozvedela, že Mária nenastúpila na lietadlo do Thajska, začala mať o svoju dcéru strach. Ako neskôr dievča prezradilo, mladík z karaoke baru sa jej predstavil ako syn vplyvného a bohatého podnikateľa. Sľúbil jej, že jeho otec pre ňu zabezpečí súkromné lietadlo, a preto si nemá robiť starosti so zmeškaným spojom.
Na večierku boli podľa jej slov bohatí podnikatelia z Ukrajiny a Ruska. Spočiatku sa k Márii správali slušne, no keď sa opili, začali si z nej uťahovať a vyčítať jej, že s nimi nepije. Nevinné vyrývanie nakoniec eskalovalo až do vyhrážok.š
„Povedali mi: ‚Patríš nám, budeme si s tebou robiť, čo chceme.‘ Snažila som sa to brať ako vtip, ale prišlo mi to veľmi zvláštne,“ cituje portál Firstpost výpoveď Márie Kovalčuk.
Muži boli podľa slov dievčaťa stále agresívnejší. Po hotelovom apartmáne vraj rozhadzovali prázdne fľaše od alkoholu: „Všade na podlahe sa povaľovalo rozbité sklo. Nedalo sa tam chodiť.“
Mária Kovalčuk tvrdí, že jej zobrali osobné veci vrátane pasu a začali ju sexuálne obťažovať. Keď odmietla návrhy na sex, ešte viac sa rozčúlili. V snahe uniknúť pred znásilnením utiekla z hotela na neďaleké stavenisko, kde sa ukryla. „Bežala som k najbližšej budove. Bola som veľmi vystrašená,“ spomína Ukrajinka.
Podľa jej slov ju muži nakoniec našli a potom zbili, alebo zhodili z budovy. „Buď jedno, alebo druhé. Moje zranenia mohol spôsobiť pád z výšky, ale aj údery,“ povedala Mária Kovalčuk pre Daily Mail ešte minulý rok s tým, že čo sa dialo nasledujúce hodiny a dni si vôbec nepamätá.
Nikto o dievčati nevedel až do 19. marca 2025, keď Máriu objavil ležať na chodníku náhodný okoloidúci, ktorý privolal záchranku. Ukrajinka bola v bezvedomí. Mala na sebe len hotelový župan.
Dievča skalpovali nožom a zlomili mu chrbticu
Máriu Kovalčuk previezli do dubajskej nemocnice v kritickom stave, so zlomenou chrbticou, končatinami a vybitými zubami. Mala odstrihnutý kus vlasov a reznú ranu na čele, akoby ju chceli oskalpovať.
Keď sa po niekoľkých dňoch liečby a viacerých operáciách prebrala z kómy, nespoznala svoju rodinu a vôbec si nepamätala, čo sa jej stalo, píše Firstpost.
Po niekoľkých týždňoch sa dievčaťu postupne začala vracať pamäť, no udalosti z osudnej noci mala stále zahmlené. Hoci sa jej zdravotný stav zlepšoval, celé mesiace nedokázala fungovať bez invalidného vozíka.
Ukrajinka tvrdila, že existovali kamerové záznamy, ktoré by dokázali usvedčiť páchateľov, no policajti ich zámerne nepreverili. „Počkali, kým sa záznamy automaticky premazali. Neexistujú teda žiadne dôkazy o tom, čo sa mi stalo,“ povedala pre denník The Sun.
Mária Kovalčuk označila za páchateľov dvoch Rusov. Dubajská polícia ich podľa jej slov dokonca aj zadržala, no po 24 hodinách pustila na slobodu pre nedostatok dôkazov.
„Našli si domáceho miláčika, niekoho, koho mohli týrať. Zabávali sa na jej strachu a na tom, ako trpí. V jednom bode však prekročili hranicu. Zašli priďaleko,“ pohoršovala sa nad správaním páchateľov matka Márie, Anna Kovalčuk, ktorá vycestovala za svojou zranenou dcérou do Dubaja.
Podľa jej slov dubajské úrady Márii zadržali pas a bránili vycestovať, až kým neukončili vyšetrovanie. Polícia nakoniec prípad uzavrela ako nehodu. Ukrajinka vraj neoprávnene vstúpila na pozemok staveniska a spadla. Vo vyšetrovacej správe však pripúšťali aj možnosť, že nešlo o nehodu, ale pokus o samovraždu.
Matka obete zároveň povedala, že dubajské úrady zaplatili dcére všetky pohľadávky za lekársku starostlivosť a požiadali ju, aby novinárom nepovedala nič, čo by vykresľovalo Spojené arabské emiráty v zlom svetle: „Neviem, koľko za ňu zaplatili, ale išlo o kolosálnu sumu. Boli to milióny.“
Zvrhlé večierky bohatých šejkov: „Porta Potty Parties“
V čase, keď médiá ešte nemali dostatok informácií o prípade Márie Kovalčuk ho spájali s takzvanými „Porta-Potty“ večierkami. Podľa portálu News18 ich v meste luxusu organizujú bohatí šejkovia, ale i miliardári z iných častí sveta.
Pozývajú si na ne mladé modelky, herečky či fitness influencerky, ktorým sú ochotní zaplatiť milióny dolárov, výmenou za to, že ich môžu ponižovať a plniť si na nich svoje zvrhlé sexuálne chúťky – ženy napríklad nútia, aby sa potierali ich výkalmi.
Len niekoľko mesiacov predtým, ako napadli Máriu, pred podobnými večierkami varovala aj kolumbijská influencerka Laura Sanchez. Tej prišla do správ ponuka, aby sa jednej z takýchto akcií zúčastnila.
Na amorálne večierky upozornila aj nezisková organizácia Detained in Dubai, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom v Emirátoch. Na svojej webovej stránke prezdieľala video írskej modelky, ktorá tvrdila, že jej neznámy muž ponúkol 16-tisíc libier (približne 19-tisíc eur, pozn. red.) za to, aby prišla do Dubaja na jachtovú párty a splnila erotické túžby miestneho bohatého princa. Jednou z jeho požiadaviek bolo, aby na ňu mohol močiť.
O svoje skúsenosti z „Porta Potty Parties“ sa na internete anonymne podelili viaceré ženy, ktoré takéto párty údajne navštívili. Jedna z nich tvrdila, že ju na večierku znásilnila skupina starších mužov. Podľa jej slov ju nútili k sexuálnemu styku so psom, zatiaľ čo na ňu močili a otierali si nohy o jej tvár, píše News18.
Hoci Mária Kovalčuk odmietla účasť na „Porta Potty“ večierkoch a svoj prípad považuje za ojedinelý incident, za ktorý viní konkrétnych páchateľov z Ruska, riaditeľka neziskovej organizácie Detained in Dubai Radha Stirling varuje pred organizovaným sexuálnym zločinom v Spojených arabských emirátoch.
„Do Spojených arabských emirátov pravidelne lákajú ženy zo zahraničia pod falošnými zámienkami a potom ich sexuálne vykorisťujú. Páchatelia často nečelia žiadnym následkom, zatiaľ čo obetiam hrozí zatknutie, ak sa pokúsia na polícii nahlásiť trestný čin,“ hovorí Radha Stirling.
Radha Stirling hovorí, že cudzinkám, ktoré priznajú sex – hoci nedobrovoľný – so ženatými mužmi, hrozí väzenie za prečin cudzoložstva. Mnohé obete sa preto boja nahlásiť znásilnenie a radšej o prípade prehovoria až po návrate domov z krajiny.
Absolvovala 10 operácií, aby sa opäť postavila na nohy
Mária Kovalčuk ešte na konci minulého roka opustila Dubaj a doliečila sa v Nórsku, kde žije jej matka. Zo závažných zranení sa zotavovala viac než desať mesiacov a musela podstúpiť viac než desať operácií, píše portál News.com.
Vďaka pravidelným rehabilitáciám sa znovu postavila na vlastné nohy a už nepotrebuje invalidný vozík. Ako sama napísala na svojom Instagrame: „Vstala som z popola a teraz sa učím znova žiť.“
Pre portál priznala, že sa po napadnutí cítila ako „rozbitá bábika“: „Neustále som premýšľala nad tým, ako budem žiť so svojimi zraneniami a jazvami. Nakoniec som však zmenila svoje myslenie a uvedomila som si, že najdôležitejšie je to, ako sa cítim vo vnútri. Vďaka podpore mojich blízkych som to zvládla.“
Mária má 21 rokov a pri pohľade na jej sociálne siete by málokomu napadlo, akou traumou prešla. Na najnovších príspevkoch pôsobí ako šťastné mladé dievča. Podľa informácií z jej profilu sa aktuálne nachádza v Thajsku.