Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
1. února 2026 v 17:00
Čas čtení 6:27

V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty

V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Zdroj: Youtube/@Осторожно: Собчак
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovat
1
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článek může obsahovat:
  • produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
  • sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
  • násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
mám nad 18 let (zobrazit obsah)
zpět na hlavní stránku Zpět

Obete sexuálneho násilia v Emirátoch majú strach nahlásiť útok na polícii. Ak totiž priznajú pohlavný styk so ženatým mužom – hoci bol nedobrovoľný – riskujú trestné stíhanie za cudzoložstvo.

Súhlasila, že pôjde na párty s cudzincami. O desať dní neskôr ju našli ležať na chodníku v bezvedomí, so zlomenou chrbticou. 19-ročná ukrajinská OnlyFans tvorkyňa Mária Kovalčuk vycestovala do Dubaja tvoriť content. Stačilo však jedno zlé rozhodnutie a jej pracovná cesta sa zmenila na boj o prežitie.

Keď v marci 2025 médiá informovali o mladej žene v kritickom stave, ktorú našli v jednej z najluxusnejších štvrtí Dubaja, mnohí ľudia začali tento prípad spájať so zvrátenými večierkami prezývanými aj „Porta Potty Parties“.

Podľa portálu News18 ich v meste luxusu organizujú boháči z celého sveta. Pozývajú si na ne mladé modelky, herečky či fitness influencerky, ktoré nútia vykonávať ponižujúce sexuálne praktiky, napríklad sa pri sexe potierať výkalmi. Práve odtiaľ pochádza aj samotná prezývka „Porta Potty“ — čiže v preklade „prenosná toaleta“ – ktorá ilustruje, že muži na večierkoch využívajú dievčatá ako sexuálne otrokyne.

Mária plánovala v Dubaji stráviť tri mesiace. maria kovalcuk dubaj sexualne napadnutie onlyfans maria kovalcuk dubaj sexualne napadnutie onlyfans maria kovalcuk dubaj sexualne napadnutie onlyfans
Zobrazit galerii
(13)


O svoje skúsenosti z „Porta Potty Parties“ sa na internete anonymne podelili viaceré údajné obete. Jedna zo žien tvrdila, že ju na večierku znásilnila skupina starších mužov. Podľa jej slov ju nútili k sexuálnemu styku so psom, zatiaľ čo na ňu močili a otierali si nohy o jej tvár.

Desiatky výpovedí žien z rôznych krajín, vrátane prípadu Márie Kovalčuk odhaľujú odvrátenú stránku Dubaja. Fakt, že tu ženy nemajú takmer žiadne práva, z neho robí raj pre násilníkov a zvrátených boháčov. Vedia totiž, že štát obetiam nepomôže. Dokazuje to aj prípad Márie, ktorý sa miestna polícia snažila zamiesť pod koberec.

 

 „Dubaj propagujú ako bezpečnú a očarujúcu destináciu bez kriminality. Realita je však úplne iná. V priebehu rokov som pracovala s mnohými ženami, ktoré v Spojených arabských emirátoch znásilnili, omámili drogami, napadli alebo uniesli. Keď sa to pokúsili nahlásiť, štát s nimi zaobchádzal ako so zločincami,“ hovorí Radha Stirling, riaditeľka organizácie Detained in Dubai, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom v Emirátoch.

Ešte predtým, ako sa spoločne pozrieme na prípad Márie Kovalčuk, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, pridaj sa aj ty do klubu Refresher+. Pre viac podobného obsahu nezabudni sledovať tému Krimi a true crime.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako Márii cudzinci zobrali doklady a pokúšali sa ju znásilniť. 
  • Akým spôsobom dubajská polícia uzavrela Máriin prípad a pod akou podmienkou jej údajne v krajine preplatili šeky za lekársku starostlivosť.
  • Ako opísali zvrátené „Porta Potty Parties“ ženy, ktoré sa ich zúčastnili.
  • Ako dubajské zákony nepriamo chránia páchateľov sexuálnych zločinov a prečo sa ženy v Spojených arabských emirátoch boja nahlásiť na polícii, že sa stali obeťami znásilnenia.
  • Čo je s Máriou Kovalčuk v súčasnosti a či sa jej už podarilo úplne zotaviť. 

„Budeme si s tebou robiť, čo chceme“ 

Mária Kovalčuk priletela z Ukrajiny do Dubaja 15. decembra 2024. Ubytovala sa v luxusnom hoteli Five Jumeirah Village, kde plánovala stráviť tri mesiace a 11. marca 2025 odletieť do Thajska. To sa však nikdy nestalo. Len dva dni pred plánovaným odletom sa totiž zaplietla s nesprávnymi ľuďmi, píše portál Euroasia Daily.

V deň svojich 20. narodenín – 9. marca – ju v karaoke bare oslovil 19-ročný mladík a pozval na súkromnú párty do hotelovej izby. Mária pozvanie prijala. Ešte v ten večer zatelefonovala mame a povedala jej o plánovanom večierku. Nasledujúcich desať dní sa už nikomu neozvala.

Maria plánovala strávit v Dubaji tři měsíce.
Maria plánovala strávit v Dubaji tři měsíce. Zdroj: Instagram/@marielouna__

Keď sa mama dozvedela, že Mária nenastúpila na lietadlo do Thajska, začala mať o svoju dcéru strach. Ako neskôr dievča prezradilo, mladík z karaoke baru sa jej predstavil ako syn vplyvného a bohatého podnikateľa. Sľúbil jej, že jeho otec pre ňu zabezpečí súkromné lietadlo, a preto si nemá robiť starosti so zmeškaným spojom.

 

Na večierku boli podľa jej slov bohatí podnikatelia z Ukrajiny a Ruska. Spočiatku sa k Márii správali slušne, no keď sa opili, začali si z nej uťahovať a vyčítať jej, že s nimi nepije. Nevinné vyrývanie nakoniec eskalovalo až do vyhrážok.š

„Povedali mi: ‚Patríš nám, budeme si s tebou robiť, čo chceme.‘ Snažila som sa to brať ako vtip, ale prišlo mi to veľmi zvláštne,“ cituje portál Firstpost výpoveď Márie Kovalčuk.

Přidej se do klubu REFRESHER+
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Méně reklam
150 kreditů každé 4 týdny na nákup benefitů
Roční - 17 %
1 500 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Úplně bez reklam
2 000 kreditů ihned na nákup benefitů
Sdílení článků kámošům a kámoškám
Všechny možnosti předplatného Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako Márii cudzinci zobrali doklady a pokúšali sa ju znásilniť.
  • Akým spôsobom dubajská polícia uzavrela Máriin prípad a pod akou podmienkou jej údajne v krajine preplatili šeky za lekársku starostlivosť.
  • Ako opísali zvrátené „Porta Potty Parties“ ženy, ktoré sa ich zúčastnili.
  • Ako dubajské zákony nepriamo chránia páchateľov sexuálnych zločinov a prečo sa ženy v Spojených arabských emirátoch boja nahlásiť na polícii, že sa stali obeťami znásilnenia.
  • Čo je s Máriou Kovalčuk v súčasnosti a či sa jej už podarilo úplne zotaviť.
Dočíst článek
Máš již předplatné?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 197221 a aktivuj si předplatné na celý měsíc.
Cena SMS předplatného je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Odemkni a získej
Refresher bez reklam
stovky prémiových článků
extra benefity
zvýhodněná členství
lístky zdarma
pay per view kódy
Zobrazit všechny
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentář
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
REFRESHER+
Doporučujeme
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Storky
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Lifestyle news
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
před 3 hodinami
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
včera v 17:39
Youtuber se slzami poděkoval fanouškům. Jeho film dobyl americká kina. Kdy dorazí do Česka?
včera v 16:14
Dokument o Melanii přepisuje filmovou historii. Stal se jedním z pěti nejhorších filmů všech dob
včera v 14:51
VIDEO: Stranger Things se vrátí dřív, než sis myslel*a. První trailer odhalil nové obsazení
včera v 13:45
TV Nova stopla vyprodanou show Sugar Denny a Ladislava Sinaie. Měl dorazit i Jan Špaček
včera v 11:15
Johnny Depp se změnil k nepoznání. Zahraje si mrzutého starce ve vánoční klasice
včera v 08:10
Trojan na bruslích vládne Netflixu. Příběh olympionika o víkendu sledovalo nejvíc lidí
před 2 dny
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
před 2 dny
Zpravodajství
Česko Politika Ekonomika Spojené státy americké (USA)
Více
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
včera v 17:10
Třetina nájemních smluv v metropolích patří cizincům*cizinkám. Co očekávají od prémiového bydlení?
včera v 15:31
Opozice se snaží prosadit v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě. 19 dní po jejím získání
včera v 13:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Hudba
včera v 17:39
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
včera v 17:39
Festival Sziget postupně skládá svůj program.
Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe.“
Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe.“
včera v 17:05
Návrat Godzilly nebo televizní fenomén o gay hokejistech. Co sledovat v únoru?
Návrat Godzilly nebo televizní fenomén o gay hokejistech. Co sledovat v únoru?
včera v 13:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
včera v 11:00
1
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
před 2 dny
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
včera v 11:00
1
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
TV Nova stopla vyprodanou show Sugar Denny a Ladislava Sinaie. Měl dorazit i Jan Špaček
TV Nova stopla vyprodanou show Sugar Denny a Ladislava Sinaie. Měl dorazit i Jan Špaček
včera v 11:15
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
před 2 dny
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
před 3 dny
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
před 4 dny
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
27. 1. 2026 16:19
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse