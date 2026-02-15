Hlavní témata
včera 15. února 2026 v 19:30
Čas čtení 7:49

„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu

„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
Zdroj: Netflix
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Virginia Giuffre prežila dva roky v sexuálnom otroctve Jeffreyho Epsteina, ktorý ju pravidelne požičiaval svojim vplyvným priateľom. Hoci sa jej podarilo utiecť, traumy, ktoré jej spôsobil, ju ničili až do minulého roka, keď spáchala samovraždu.

Mala iba 17 rokov, na sebe bielu uniformu luxusného rezortu Mar-a-Lago a v hlave sny o lepšom živote. Stačilo jediné stretnutie so ženou menom Ghislaine Maxwell a o pár dní sa ocitla v honosnom sídle amerického miliardára. Stála uprostred zatemnenej izby a skláňala sa nad masérskym lôžkom.

Nesmelo prechádzala rukami po tele mocného muža, ktorý si užíval jej dotyky – ale úplne iným spôsobom, ako si to predstavovala, keď ju Britka v drahých šatách oslovila s ponukou práce masérky. Paralizovaná strachom urobila všetko, čo od nej žiadal, a on sa len zabával na tom, ako jej kradne dôstojnosť. To bol však len začiatok. Netrvalo dlho a Jeffrey Epstein si z nej spravil svoj majetok – hračku pre vlastné potešenie a volavku pri obchodovaní s inými vplyvnými mužmi.

Virginia Giuffre sa celú svoju mladosť bála, že zomrie ako sexuálna otrokyňa, no nakoniec odišla z tohto sveta ako hrdinka. Všetci si ju pamätajú ako ženu, bez ktorej by bol Epsteinov tajný zoznam pokrivených miliardárov navštevujúcich Phedophil Island len konšpiračnou teóriou. Vo svojich výpovediach sa dokonca nebála priamo ukázať na britskú kráľovskú rodinu a potopiť princa Andrewa – iba jedného z mnohých vplyvných mužov, s ktorými ju Epstein donútil mať sex.

Virginia Giuffreová Virginia Giuffre a princ Andrew. Jeffrey Epstein vľavo a Donald Trump vpravo na Floride v roku 1997. Jeffrey Epstein spáchal vo väzení samovraždu.
Zobrazit galerii
(9)

„Princ bol voči mne veľmi priateľský, ale nárokoval si na mňa. Akoby veril, že sex so mnou je jeho rodené právo,“ napísala Virginia Giuffre vo svojej knihe Nobody's Girl, v ktorej detailne opisuje, ako vyzeral jej život v sexuálnom otroctve.

Z jednej traumy však utiekla do druhej. Po medializovaní jej prípadu s Epsteinom sa presťahovala do Austrálie, kde v roku 2025 spáchala samovraždu.

V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Vychádzame z autentických zdrojov, ako sú súdne spisy, archívy FBI či dobové noviny.

Naposledy sme písali o zvrhlej neveste Judith Ann Neelley, ktorá unášala dievčatá s „úzkou vagínou" a potom ich s manželom znásilňovala, či o sériovom vrahovi Ted Bundym, známom tiež ako „Lady Killer".

Ešte predtým, ako sa spoločne pozrieme na tragický príbeh Virginiy Giuffre a zverstvá, ktoré prežila v sexuálnom otroctve, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, pridaj sa aj ty do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:
  • O Virginiinej brigáde v luxusnom rezorte Donalda Trumpa, vďaka ktorej spoznala Ghislaine Maxwell.
  • Ako ju Maxwell a Epstein prvýkrát znásilnili, keď mala čerstvých 17 rokov a vysmiali sa jej za detskú spodnú bielizeň.
  • Ako Epstein vyžadoval, aby mu bola kedykoľvek k dispozícii, keď dostane chuť na sex.
  • Ako ju požičiaval svojim vplyvným priateľom vrátane princa Andrewa, ktorý bol zaťažený Virginiinými nohami.
  • O orgiách na Phedophil Island, na ktorých si Epstein a princ Andrew užívali sex s Virginiou a ďalšími ôsmimi dievčatami, ktoré pravdepodobne nemali ani 18 rokov.
  • O tom, ako Virginia unikla Epsteinovi, no neunikla traumám a čo ju trápilo posledné mesiace pred jej smrťou.

Ponuku pracovať pre Epsteina dostala v Trumpovom hoteli

Virginia Giuffre sa narodila 9. augusta 1983 v meste Sacramento, v Kalifornii. Vyrastala s dvoma bratmi: jedným nevlastným a druhým vlastným. Vo svojej knihe Nobody's Girl neskôr šokovala priznaním, že ju už od siedmich rokov sexuálne zneužíval rodinný priateľ. Keď mala 14, utiekla z domu a skončila v detskom domove.

Neskôr sa presťahovala na Floridu k svojmu otcovi Sky Robertsovi, ktorý pracoval ako údržbár v luxusnom rezorte Donalda Trumpa Mar-a-Lago. V roku 2000, keď mala 16 rokov, jej otec na tomto mieste vybavil brigádu, píše The Guardian.

Donald Trump a Jeffrey Epstein v devadesátých letech
Donald Trump a Jeffrey Epstein v devadesátých letech Zdroj: Davidoff Studios/Getty Images

„V prvý deň v novej práci som dostala uniformu – biele polo tričko s logom Mar-a-Lago, krátku bielu sukňu a menovku s nápisom ‚JENNA‘. Hoci ma v práci oslovovali Virginia, všetci doma ma volali Jenna,“ píše Giuffre vo svojich memoároch.

 

Otec ju po niekoľkých dňoch v práci predstavil Donaldovi Trumpovi. Miliardár sa k nej správal veľmi priateľsky a dokonca jej dohodil ďalšiu brigádu: stráženie detí elity.

Virginia pracovala v rezorte ako recepčná vo wellnesse. Len niekoľko týždňov pred jej 17. narodeninami ho navštívila Britka v drahých šatách. Dievčaťu sa predstavila ako Ghislaine Maxwell a ponúkla jej prácu súkromnej masérky pre svojho bohatého priateľa. Znelo to ako dokonalá práca: zaučili by ju, dostala by štedrú odmenu a ešte by mohla v rámci práce cestovať a spoznávať svet.

Virginia Giuffre
Zdroj: Netflix

Otcovi nemusela dlho vysvetľovať, aké je pre ňu dôležité využiť každú príležitosť zarobiť si peniaze. O pár dní neskôr ju osobne zaviezol autom do luxusného sídla neznámeho milionára, kde si mala vyskúšať, či by túto prácu zvládla.

 

Hneď ako kráčala po schodoch luxusnej usadlosti, si všimla na stenách obrazy a maľby desiatok nahých žien. „Žeby si takto bohatí ľudia s vycibreným vkusom zdobili domovy?“ pomyslela si, ale nepovažovala to za nič podozrivé.

V izbe ju už čakali Ghislaine Maxwell a nahý muž, ktorý ležal na masérskom stole. Predstavil sa jej ako Jeffrey Epstein. Prvú polhodinu vyzeralo všetko nevinne. Žena ju učila, ako má masírovať, a ona len kopírovala jej pohyby. Okrem Epsteinových zvláštnych otázok – pýtal sa jej napríklad, či užíva antikoncepciu – jej nič nepripadalo podozrivé.

Jeffrey Epstein
Zdroj: Google Earth

Zdesenie Virginie prišlo až vtedy, keď sa otočil na chrbát a všimla si, že má erekciu. Ghislaine Maxwell jej však povedala, že ide o bežný jav pri masáži a má to ignorovať.

KRIMI A TRUE CRIME
