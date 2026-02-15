- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
Virginia Giuffre prežila dva roky v sexuálnom otroctve Jeffreyho Epsteina, ktorý ju pravidelne požičiaval svojim vplyvným priateľom. Hoci sa jej podarilo utiecť, traumy, ktoré jej spôsobil, ju ničili až do minulého roka, keď spáchala samovraždu.
Mala iba 17 rokov, na sebe bielu uniformu luxusného rezortu Mar-a-Lago a v hlave sny o lepšom živote. Stačilo jediné stretnutie so ženou menom Ghislaine Maxwell a o pár dní sa ocitla v honosnom sídle amerického miliardára. Stála uprostred zatemnenej izby a skláňala sa nad masérskym lôžkom.
Nesmelo prechádzala rukami po tele mocného muža, ktorý si užíval jej dotyky – ale úplne iným spôsobom, ako si to predstavovala, keď ju Britka v drahých šatách oslovila s ponukou práce masérky. Paralizovaná strachom urobila všetko, čo od nej žiadal, a on sa len zabával na tom, ako jej kradne dôstojnosť. To bol však len začiatok. Netrvalo dlho a Jeffrey Epstein si z nej spravil svoj majetok – hračku pre vlastné potešenie a volavku pri obchodovaní s inými vplyvnými mužmi.
Virginia Giuffre sa celú svoju mladosť bála, že zomrie ako sexuálna otrokyňa, no nakoniec odišla z tohto sveta ako hrdinka. Všetci si ju pamätajú ako ženu, bez ktorej by bol Epsteinov tajný zoznam pokrivených miliardárov navštevujúcich Phedophil Island len konšpiračnou teóriou. Vo svojich výpovediach sa dokonca nebála priamo ukázať na britskú kráľovskú rodinu a potopiť princa Andrewa – iba jedného z mnohých vplyvných mužov, s ktorými ju Epstein donútil mať sex.
„Princ bol voči mne veľmi priateľský, ale nárokoval si na mňa. Akoby veril, že sex so mnou je jeho rodené právo,“ napísala Virginia Giuffre vo svojej knihe Nobody's Girl, v ktorej detailne opisuje, ako vyzeral jej život v sexuálnom otroctve.
Z jednej traumy však utiekla do druhej. Po medializovaní jej prípadu s Epsteinom sa presťahovala do Austrálie, kde v roku 2025 spáchala samovraždu.
V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Vychádzame z autentických zdrojov, ako sú súdne spisy, archívy FBI či dobové noviny.
Naposledy sme písali o zvrhlej neveste Judith Ann Neelley, ktorá unášala dievčatá s „úzkou vagínou“ a potom ich s manželom znásilňovala, či o sériovom vrahovi Ted Bundym, známom tiež ako „Lady Killer“.
Ešte predtým, ako sa spoločne pozrieme na tragický príbeh Virginiy Giuffre a zverstvá, ktoré prežila v sexuálnom otroctve
Ponuku pracovať pre Epsteina dostala v Trumpovom hoteli
Virginia Giuffre sa narodila 9. augusta 1983 v meste Sacramento, v Kalifornii. Vyrastala s dvoma bratmi: jedným nevlastným a druhým vlastným. Vo svojej knihe Nobody's Girl neskôr šokovala priznaním, že ju už od siedmich rokov sexuálne zneužíval rodinný priateľ. Keď mala 14, utiekla z domu a skončila v detskom domove.
Neskôr sa presťahovala na Floridu k svojmu otcovi Sky Robertsovi, ktorý pracoval ako údržbár v luxusnom rezorte Donalda Trumpa Mar-a-Lago. V roku 2000, keď mala 16 rokov, jej otec na tomto mieste vybavil brigádu, píše The Guardian.
„V prvý deň v novej práci som dostala uniformu – biele polo tričko s logom Mar-a-Lago, krátku bielu sukňu a menovku s nápisom ‚JENNA‘. Hoci ma v práci oslovovali Virginia, všetci doma ma volali Jenna,“ píše Giuffre vo svojich memoároch.
Otec ju po niekoľkých dňoch v práci predstavil Donaldovi Trumpovi. Miliardár sa k nej správal veľmi priateľsky a dokonca jej dohodil ďalšiu brigádu: stráženie detí elity.
Virginia pracovala v rezorte ako recepčná vo wellnesse. Len niekoľko týždňov pred jej 17. narodeninami ho navštívila Britka v drahých šatách. Dievčaťu sa predstavila ako Ghislaine Maxwell a ponúkla jej prácu súkromnej masérky pre svojho bohatého priateľa. Znelo to ako dokonalá práca: zaučili by ju, dostala by štedrú odmenu a ešte by mohla v rámci práce cestovať a spoznávať svet.
Otcovi nemusela dlho vysvetľovať, aké je pre ňu dôležité využiť každú príležitosť zarobiť si peniaze. O pár dní neskôr ju osobne zaviezol autom do luxusného sídla neznámeho milionára, kde si mala vyskúšať, či by túto prácu zvládla.
Hneď ako kráčala po schodoch luxusnej usadlosti, si všimla na stenách obrazy a maľby desiatok nahých žien. „Žeby si takto bohatí ľudia s vycibreným vkusom zdobili domovy?“ pomyslela si, ale nepovažovala to za nič podozrivé.
V izbe ju už čakali Ghislaine Maxwell a nahý muž, ktorý ležal na masérskom stole. Predstavil sa jej ako Jeffrey Epstein. Prvú polhodinu vyzeralo všetko nevinne. Žena ju učila, ako má masírovať, a ona len kopírovala jej pohyby. Okrem Epsteinových zvláštnych otázok – pýtal sa jej napríklad, či užíva antikoncepciu – jej nič nepripadalo podozrivé.
Zdesenie Virginie prišlo až vtedy, keď sa otočil na chrbát a všimla si, že má erekciu. Ghislaine Maxwell jej však povedala, že ide o bežný jav pri masáži a má to ignorovať.
Epstein vyzvedal, či už niekedy mala sex. Keď mu povedala, že ju zneužíval rodinný priateľ, zľahčoval jej traumu a dookola opakoval, že má rád „nezbedné dievčatá“ ako ona. Od tohto momentu si Virginia pamätá len útržky:
„Maxwell si so šibalským výrazom na tvári vyzliekla oblečenie. Pamätám si, ako mi rozopla sukňu a cez hlavu vyvliekla polo tričko Mar-a-Lago. Spolu s Epsteinom sa smiali mojej srdiečkovej spodnej bielizni. ‚Aké roztomilé, nosí dievčenské nohavičky,‘ uťahoval si zo mňa Jeffrey. Potom schmatol vibrátor a nasilu mi ho strčil medzi stehná. Maxwell mi prikázala, aby som sa mu hrala s bradavkami, zatiaľ čo si trela svoje nahé prsia o tie moje.“
Virginia vo svojej knihe napísala, že úplne zamrzla. Chcela utiecť, ale nedokázala. Podriadila sa, aby prežila.
Dva nekonečné roky v sexuálnom otroctve
Okrem toho, že bol Jeffrey Epstein predátor, bol aj veľmi zdatným manipulátorom. Zámerne si vyberal obete bez rodinného zázemia, ktoré pochádzali zo zlých sociálnych pomerov. Na jednej strane ich sexuálne zneužíval, na druhej sa tváril, že mu na nich záleží. Mnohé z nich nemali kam ísť, a tak sa za ním napriek všetkému vracali rovnako ako Virginia.
V priebehu nasledujúcich týždňov za Epsteinom prišla ešte niekoľkokrát, aby mu poskytla masáž so šťastným koncom. Potom jej navrhol, či by pre neho nechcela pracovať na plný úväzok. Stanovil si však podmienku, že mu musí byť k dispozícii kedykoľvek, keď si zaumieni. Keby bývala s otcom, mohlo by mu to byť podozrivé, a preto navrhol, že jej dá 2500 dolárov (približne 2100 eur, pozn. red.), aby si prenajala byt blízko jeho sídla, píše The Guardian.
Virginiavycítila, že nemá na výber. Keď sa dohodli, Epstein dievčaťu ukázal fotografie jej mladšieho brata. „Nikdy nemôžeš povedať, čo sa deje v tomto dome. Je ti to jasné? Mám pod palcom celé policajné oddelenie v Palm Beach, aj tak by to neriešili,“ vyhrážal sa jej.
Vždy keď Jeffrey Epstein zavolal Virginii, prišla a splnila mu jeho sexuálne túžby – niekedy sama, inokedy s Maxwell. Potom sa väčšinou pofľakovala pri jeho obrovskom bazéne, zatiaľ čo on pracoval. Trápila sa a prežívala zo dňa na deň. Stala sa závislou na liekoch, denne vypila aj osem Xanaxov.
Epstein ju potom začal požičiavať svojim priateľom. Posielal ju k nim domov a povedal im, aby ich pomasírovala a keď si to budú priať – aby im urobila tak dobre, ako jemu.
10. marca 2001 Virginia spolu s Maxwell a Jeffreym vycestovali do Londýna, kde ju zoznámil s princom Andrewom. Pamätá si, ako dvojica presvedčila princa, aby hádal jej vek. V tom čase 41-ročný vojvoda z Yorku uhádol správne: 17 rokov. „Moje dcéry sú len o niečo mladšie od teba,“ poznamenal. Maxwell na to zažartovala: „Asi ju budeme musieť čoskoro vymeniť“.
Žena v ten večer prikázala Virginii, aby po večeri išla do princovej izby a „urobila mu to, čo robí pre Jeffreyho“:
„Princ bol voči mne veľmi priateľský, ale nárokoval si na mňa. Akoby veril, že sex so mnou je jeho rodené právo. Pripravila som nám horúci kúpeľ. Vyzliekli sme sa a vošli do vane, dlho sme v nej však nezostali, pretože sa tešil do postele. Obzvlášť pozorne sa venoval mojim nohám, hladil mi ich a olizoval. Toto som zažila prvýkrát a šteklilo to. Bála som sa, že bude chcieť, aby som to isté robila aj ja jemu, ale zbytočne. Chcel mať čím skôr sex. Potom sa mi zaň poďakoval ostrým britským prízvukom,“ napísala Virginia vo svojej knihe Nobody's Girl s tým, že celé stretnutie netrvalo dlhšie než pol hodinu.
Nasledujúci deň ráno Jeffrey Epstein dievča pochválil a povedal jej, že odviedla dobrú prácu: „Zvládla si to. Princ sa zabavil.“ Virginia mala v nasledujúcich mesiacoch s princom sex až trikrát. Naposledy na Jeffreyho neslávne známom ostrove, ktorý médiá prezývajú aj Pedophile Island:
„Mala som vtedy 18 rokov. Neboli sme tam len my dvaja, boli to orgie. Epstein, princ a približne ďalších osem mladých dievčat sme spolu mali sex.“
Unikla Epsteinovi, neunikla trápeniu
Jeffrey Epstein sexuálne zneužíval Virginiu až do roku 2002, keď sa jej podarilo utiecť do Thajska. Neskôr sa presťahovala do Austrálie, kde si založila rodinu. Medzičasom v roku 2005 začala Epsteina vyšetrovať polícia na základe výpovede obete, ktorá si želala zostať v anonymite. Touto obeťou bola práve Virginia Giuffre, píše BBC.
V roku 2011 vystúpila z anonymity a začala verejne rozprávať svoj príbeh. Ghislaine Maxwell ženu zažalovala za ohováranie. Keď v roku 2019 odpečatili tieto dokumenty, spustili definitívny pád Epsteina. Boháča obvinili zo zneužívania mladistvých a obchodovania s deťmi. 10. augusta 2019 ho našli mŕtveho vo svojej cele vo väznici v New Yorku.
O dva roky neskôr Virginia podala ďalšiu žalobu, ktorá šokovala celý svet. Týkala sa totiž člena britskej kráľovskej rodiny – princa Andrewa. Medzičasom odsúdili Ghislaine Maxwell na 20 rokov väzenia za obchodovanie s ľuďmi. Súd s princom trval až do roku 2022, keď pristúpil na mimosúdne vyrovnanie. Podľa viacerých zdrojov zaplatil Virginii odškodné 12 miliónov libier (takmer 14 miliónov eur, pozn. red.), hoci vinu nikdy nepriznal.
Bohužiaľ, Virginia Giuffre nenašla pokoj a šťastie ani potom, čo utiekla zo sexuálneho otroctva a vyhrala súdy nad ľuďmi, ktorí ju dva roky zneužívali. 25. apríla 2025 vo veku 41 rokov spáchala samovraždu vo svojom dome v Perthe v Austrálii. Len pár mesiacov predtým verejne prehovorila o domácom násilí zo strany svojho manžela Roberta Giuffreho, píše magazín People.
Krátko po smrti ženy unikli zápisky z jej osobného denníka a odhalili hrôzy, ktoré doma prežívala pred smrťou. „Robert ma čím ďalej viac kontroloval. Čím som bola silnejšia, tým mi prišiel byť desivejší,“ napísala Virginia v jednom zo svojich zápiskov.
Žena popisovala, že sa cítila ako väzeň vo vlastnom dome. Manžel doma údajne nepovoľoval žiadne mužské návštevy a ak nejaká predsa len prišla, Virginia musela zostať zavretá v spálni na poschodí, aby sa s ňou ani len náhodou nestretla.
Tri mesiace pred svojou smrťou – v januári 2025, Virginiu Giuffre hospitalizovali v nemocnici so zlomenou hrudnou kosťou a modrinami na tvári. Lekárom povedala, že mala autobusovú nehodu, no v skutočnosti ich vraj spôsobil jej manžel.
Vo februári získal Robert Giuffre súdne rozhodnutie, na základe ktorého sa Virginia nemohla ďalej stýkať s deťmi. Ženu to zlomilo, čo potvrdili nielen zápisky v jej denníku, ale aj jej brat:
„Pred smrťou ju ťažilo veľa vecí. Najviac zo všetkého to, že nemohla so svojím synom Nahom osláviť jeho narodeniny. Boli pre ňu dôležité a vedela, že sa ich nezúčastní. Deti boli pre ňu jej život,“ povedal pre magazín People brat Virginie Sky Roberts.
Mesiace po smrti Virginie Giuffre – 21. októbra – vyšla jej kniha Nobody’s Girl, ktorú štyri roky pripravovala v spolupráci s americkou novinárkou Amy Wallace. Virginia v nej podrobne opisuje, ako vyzeral jej život v sexuálnom otroctve a odhaľuje desiatky ďalších mien, ktorým Jeffrey Epstein dohadzoval dievčatá na sex.