Refresher+ sa mení na Refresher Club. Prinášame aj nový benefit v podobe Wolt+ ako bonus

Refresher+ už neexistuje.
Stal sa jeden plot twist – Refresher+ sa dnešným dňom mení na Refresher Club. Typy členstiev a ich ceny zostávajú rovnaké, všetky benefity môžeš využívať tak ako doteraz a kvôli tejto zmene nemusíš robiť nič navyše. Psst… pre teba však niečo extra predsa len máme.
Pridávame nový benefit – Wolt+ na 3 mesiace zadarmo. Takto ti chceme spríjemniť každodenný život – žiadne poplatky za doručenie, 5 % zľava na takeaway a extra zľavy vo vybraných podnikoch.
- Noví členovia: Ak si zakúpiš polročné alebo ročné členstvo Refresher Club, automaticky získavaš prístup k Wolt+ na 3 mesiace zadarmo.
- Existujúci členovia: Ak máš aktívne mesačné členstvo Refresher Club nepretržite aspoň 6 mesiacov, alebo aktívne ročné členstvo, benefit Wolt+ 3 mesiace zadarmo je tvoj.
👉🏻 Ako ho aktivovať?
Ak spĺňaš podmienky, stačí, ak klikneš na Benefity v tvojom účte a aktivuješ si Wolt+ predplatné. Dostaneš unikátny odkaz, ktorý ťa presmeruje na stránku Wolt. Tam sa jednoducho prihlásiš alebo zaregistruješ do účtu Wolt a aktivuješ si predplatné Wolt+ prostredníctvom poskytnutého odkazu.
Ak nám chceš nechať feedback alebo sa podeliť o svoj názor, budeme radi, keď sa ozveš – aj to nás posúva ďalej.