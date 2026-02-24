Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať

STU a EUBA idú do spoločného projektu a prinášajú nové programy, ktoré majú naše univerzity dostať viac do hry a priblížiť ich stredoeurópskemu štandardu.
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) dávajú dokopy svoje know-how a prichádzajú s novými spoločnými študijnými programami.
Programy budúcnosti cielia najmä na nastupujúcu generáciu študentov, ktorá sa nechce len bifľovať poučky, ale chce si počas školy budovať širší skillset a reálne využiteľné znalosti. Prvé spoločné štúdium plánujú univerzity otvoriť v akademickom roku 2026/2027.
Nové štúdium vzniká v spolupráci viacerých fakúlt STU a EUBA a bude dostupné na bakalárskom aj inžinierskom stupni. Všetky potrebné info nájdeš prehľadne a stručne vysvetlené v nasledujúcich riadkoch.
Štúdium na dvoch univerzitách naraz ti umožní získať širší skillset
STU má dlhodobo vynikajúce uplatnenie absolventov na Slovensku. Dlhodobo sa venuje výskumu v oblasti IT, stavebníctva, architektúry či prírodných vied. EUBA je zas etablovanou ekonomickou školou so zameraním na biznis, manažment a aplikovanú ekonómiu.
Práve kombinácia technických a ekonomických odborov by ťa mala podľa univerzít pripraviť ako absolventa na moderný trh práce a získať náskok pred ostatnými.
Pozri si nové spoločné programy:
FinTech a finančné inovácie (Bc.)
Chceš pracovať vo svete krypta, digitálnych bánk a technológií, ktoré menia financie? Štúdium ti otvorí dvere do najdynamickejšej časti finančného sektora a ako prvé na Slovensku kombinuje v tomto odbore teóriu a prax.
Školy spolupracujú s viac ako 40 finančnými a technologickými spoločnosťami, ktoré prednášajú, predstavujú svoje firmy a ponúkajú študentom stáž. Počas štúdia získaš to najlepšie z oboch – z aplikovanej informatiky ako aj z finančného sektora.
Ekonomika a manažment v energetike (Bc. + Ing.)
Tento program ťa pripraví na tie najdôležitejšie pozície v energetike. Ak dokážeš robiť rozhodnutia na technickej úrovni a zároveň si spočítať aj ich ekonomický dopad, budeš mať náskok pred absolventmi s jednosmerným vzdelaním. Čaká ťa skvelá budúcnosť.
Nadväzujúci inžiniersky program ide viac do hĺbky v oblasti strategického riadenia energetiky a práce s dátami. Pripraví ťa na líderské a analytické pozície.
Elektronické inžinierstvo a medzinárodné podnikanie (Ing.)
Tech budúcnosti tu nie je len buzzword. Program sa zameriava na vývoj technológií, ktoré majú Slovensko posunúť vyššie na čipovej mape Európy, a namiesto suchých prednášok ťa vtiahne priamo do praxe. O novinkách nebudeš len počúvať — reálne si ich vyskúšaš, otestuješ a pokojne sa s nimi pohráš aj v ešportovom laboratóriu.
Management in Nuclear (Ing., v angličtine)
Jadrová energetika znie možno hardcore, ale čo ak práve tu vzniká jeden z najstabilnejších jobov budúcnosti?
Jadrová energetika zažíva vo svete renesanciu a dvere do tohto odvetvia ti otvorí špecializovaný program Management in Nuclear. Na partnerských univerzitách vo Viedni, v Budapešti a v Prahe budeš môcť v laboratóriách experimentovať aj s jadrovým reaktorom. O pracovné ponuky po tomto štúdiu naozaj nebudeš mať núdzu.
Urbanizmus (Ing. arch.)
Mestá sa neustále menia a niekto musí rozhodovať o tom, ako sa v nich bude žiť. Program Urbanizmus ukazuje, ako vznikajú moderné mestá v praxi – prepája architektúru, urbanistické plánovanie a ekonomické riadenie projektov.
Počas štúdia ťa nečaká žiadne nekonečné bifľovanie v lavici, ale reálne spolupráce so samosprávami doma aj vonku a možnosť vycestovať na partnerskú univerzitu, kde nazbieraš zahraničné know-how.
Ako sa prihlásiť
Spoločné študijné programy majú plánované otvorenie od akademického roka 2026/2027. Prihlášku zvládne podať jednoducho online prostredníctvom oficiálneho webu konzorcia STU x EUBA. Kapacity jednotlivých študijných programov budú upresnené čoskoro.
S podaním prihlášky ale dlho neváhaj, deadline je 31. marca 2026.