Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je sponzorovaný obsah Konzorcia STU a EUBA.
včera 24. února 2026 v 14:00
Čas čtení 2:27
Sponzorovaný obsah

Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať

Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Zdroj: Konzorcium STU x EUBA
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

STU a EUBA idú do spoločného projektu a prinášajú nové programy, ktoré majú naše univerzity dostať viac do hry a priblížiť ich stredoeurópskemu štandardu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) dávajú dokopy svoje know-how a prichádzajú s novými spoločnými študijnými programami.

Programy budúcnosti cielia najmä na nastupujúcu generáciu študentov, ktorá sa nechce len bifľovať poučky, ale chce si počas školy budovať širší skillset a reálne využiteľné znalosti. Prvé spoločné štúdium plánujú univerzity otvoriť v akademickom roku 2026/2027.

Nové štúdium vzniká v spolupráci viacerých fakúlt STU a EUBA a bude dostupné na bakalárskom aj inžinierskom stupni. Všetky potrebné info nájdeš prehľadne a stručne vysvetlené v nasledujúcich riadkoch.

👀 👩🏻‍🎓 Konzorcium STU a EUBA nezostáva len pri študijných programoch. V Mlynskej doline vzniká medziuniverzitný kampus Science Hills, ktorý má prepájať výučbu, výskum a spoluprácu s priemyslom.

Štúdium na dvoch univerzitách naraz ti umožní získať širší skillset

STU má dlhodobo vynikajúce uplatnenie absolventov na Slovensku. Dlhodobo sa venuje výskumu v oblasti IT, stavebníctva, architektúry či prírodných vied. EUBA je zas etablovanou ekonomickou školou so zameraním na biznis, manažment a aplikovanú ekonómiu.

Práve kombinácia technických a ekonomických odborov by ťa mala podľa univerzít pripraviť ako absolventa na moderný trh práce a získať náskok pred ostatnými.

Konzorcium STU x EUBA
Zdroj: Konzorcium STU x EUBA

Pozri si nové spoločné programy: 

FinTech a finančné inovácie (Bc.)

Chceš pracovať vo svete krypta, digitálnych bánk a technológií, ktoré menia financie? Štúdium ti otvorí dvere do najdynamickejšej časti finančného sektora a ako prvé na Slovensku kombinuje v tomto odbore teóriu a prax.

Školy spolupracujú s viac ako 40 finančnými a technologickými spoločnosťami, ktoré prednášajú, predstavujú svoje firmy a ponúkajú študentom stáž. Počas štúdia získaš to najlepšie z oboch – z aplikovanej informatiky ako aj z finančného sektora.

👉🏻 💼 Kam ďalej: bankovníctvo, poisťovníctvo, fintech firmy, analytické tímy alebo konzulting 

Ekonomika a manažment v energetike (Bc. + Ing.)

Tento program ťa pripraví na tie najdôležitejšie pozície v energetike. Ak dokážeš robiť rozhodnutia na technickej úrovni a zároveň si spočítať aj ich ekonomický dopad, budeš mať náskok pred absolventmi s jednosmerným vzdelaním. Čaká ťa skvelá budúcnosť.

Nadväzujúci inžiniersky program ide viac do hĺbky v oblasti strategického riadenia energetiky a práce s dátami. Pripraví ťa na líderské a analytické pozície.

👉🏻 💼 Kam ďalej: energetické spoločnosti, regulačné inštitúcie alebo projektové tímy, vyšší manažment energetických spoločností, analytické alebo konzultačné pozície

Elektronické inžinierstvo a medzinárodné podnikanie (Ing.)

Tech budúcnosti tu nie je len buzzword. Program sa zameriava na vývoj technológií, ktoré majú Slovensko posunúť vyššie na čipovej mape Európy, a namiesto suchých prednášok ťa vtiahne priamo do praxe. O novinkách nebudeš len počúvať — reálne si ich vyskúšaš, otestuješ a pokojne sa s nimi pohráš aj v ešportovom laboratóriu.

👉🏻 💼 Kam ďalej: technologické firmy, vývoj produktov alebo medzinárodné obchodné tímy

Management in Nuclear (Ing., v angličtine)

Jadrová energetika znie možno hardcore, ale čo ak práve tu vzniká jeden z najstabilnejších jobov budúcnosti?

Jadrová energetika zažíva vo svete renesanciu a dvere do tohto odvetvia ti otvorí špecializovaný program Management in Nuclear. Na partnerských univerzitách vo Viedni, v Budapešti a v Prahe budeš môcť v laboratóriách experimentovať aj s jadrovým reaktorom. O pracovné ponuky po tomto štúdiu naozaj nebudeš mať núdzu.

👉🏻 💼 Kam ďalej: energetické spoločnosti, výskumné organizácie alebo medzinárodné projekty

Urbanizmus (Ing. arch.)

Mestá sa neustále menia a niekto musí rozhodovať o tom, ako sa v nich bude žiť. Program Urbanizmus ukazuje, ako vznikajú moderné mestá v praxi – prepája architektúru, urbanistické plánovanie a ekonomické riadenie projektov. 

Počas štúdia ťa nečaká žiadne nekonečné bifľovanie v lavici, ale reálne spolupráce so samosprávami doma aj vonku a možnosť vycestovať na partnerskú univerzitu, kde nazbieraš zahraničné know-how.

👉🏻 💼 Kam ďalej: architektonické ateliéry, development, mestské plánovanie alebo verejná správa

Ako sa prihlásiť 

Spoločné študijné programy majú plánované otvorenie od akademického roka 2026/2027. Prihlášku zvládne podať jednoducho online prostredníctvom oficiálneho webu konzorcia STU x EUBA. Kapacity jednotlivých študijných programov budú upresnené čoskoro.

S podaním prihlášky ale dlho neváhaj, deadline je 31. marca 2026.

Prihlás sa
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? 22. února 2026 v 15:44
Doporučeno
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo 19. února 2026 v 17:44
Doporučeno
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ 19. února 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDELANIE & KARIÉRA
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
včera v 08:39
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Storky
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Lifestyle news
Scary Movie 6 se blíží. Co budou parodovat tentokrát?
včera v 21:19
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
včera v 15:49
Bludfest míří do Česka! Yungbludův festival se přesouvá z Anglie do Hradce Králové
včera v 12:53
VIDEO: Wednesday vítá hvězdu Stranger Things! Netflix zveřejnil první teaser na třetí sérii
včera v 10:53
Hannah Montana je zpět! Miley Cyrus byla spatřena na place při natáčení nového speciálu
včera v 08:06
Naked Attraction se vrací. V novém díle bude hledat muže profesionální domina
před 2 dny
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 2 dny
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
před 2 dny
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
před 2 dny
Zpravodajství
Umělá inteligence (AI) Válka na Ukrajině Rusko Duševní zdraví
Více
Válka neskončila, jen jsme ji přestali vnímat. Iniciativa připomíná čtvrté výročí od začátku ruské invaze
včera v 22:22
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
včera v 17:00
Šokující výpověď ICE whistleblowera: Trénink nových rekrutů je „nedostatečný, vadný a nefunkční“
včera v 16:07

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
včera v 08:39
Potápěč-záchranář Matúš nám v rozhovoru řekl, jak pod vodou prakticky naráží do těl, zda se mu dělá nevolno, jakou mají zastaralou techniku a jestli už pod vodou bojoval o život.
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. Rasistické nadávky se nemusely šířit
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. Rasistické nadávky se nemusely šířit
včera v 14:15
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
včera v 15:49
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
včera v 14:00
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
před 2 dny
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 3 dny
5
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
před 2 dny
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 2 dny
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
před 3 dny
1
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 3 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
před 3 dny
1
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
Refresher Club
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 3 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
před 3 dny
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse