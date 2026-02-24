V bratislavskej TIPOS Aréne sa už 9. mája uskutoční zápas o titul OG.
Fanúšikov bojových športov čaká zaujímavý a poriadne vyhrotený súboj. Držiteľ opasku Erik Tlkanec totiž nastúpi proti MMA zápasníkovi Samuelovi Krištofičovi, prezývanýmému Pirát, ktorý sa predstaví v boxerskom súboji. „“
Tlkanec získal titul po víťazstve nad súperom prezývaným Kiry. Opasok bol uvoľnený po tom, čo sa ho vzdal jeho dovtedajší držiteľ Lukáš Fajk. Pre Tlkanca tak pôjde o obhajobu, zatiaľ čo Krištofič sa pokúsi získať titul pri návrate po zdravotnej pauze.
Krištofič sa v poslednom období zotavoval so zranenia, no avizuje, že je pripravený nastúpiť. Otázkou zostáva, ako sa prejaví prechod z MMA do čisto boxerského zápasu proti skúsenému postojárovi.