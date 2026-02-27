Posledných 7 dní patrilo rapu, popu, R&B aj funku.
Posledný februárový týždeň priniesol množstvo zaujímavých releasov na domácej aj zahraničnej hudobnej scéne – od návratu Yzomandiasa cez collab Yeata s EsDeeKidom až po očakávaný album s charakteristickým rukopisom Bruna Marsa.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac.

1. Yzomandias – Type Beat / Hip Thrust
Najväčší hudobný release za posledných 7 dní v našich končinách patrí Yzomandiasovi, ktorý v stredu večer vydal dvojsingel Type Beat / Hip Thrust aj s vizuálom od Adama Rohala a KODAWA.
Prvý track Type Beat, ktorý produkovali Tommy Gun, Yung Rox a Decky, prináša moderný a temný zvuk s energickou atmosférou. Dominantné sú 808 basy a svižné hi-haty, ktoré nechávajú vyniknúť Yzov flow a sebavedomý prejav.
Pod druhým trackom Hip Thrust je podpísaný nový člen labelu Milion Plus – producent KK, a úvod patrí speváčke Sare Rikas, aby následne nastúpil Yzomandias a predviedol dokonalú hru slov a flowu, z ktorého máme zimomriavky.
V levý ponožce mám pytel plnej sněhu.
Yzo je Santa Claus a dnesku budou Christmas (yeah).
2. AstralKid22 – autotune saved my life
Po tom, čo AstralKid22 vydal minulý týždeň videosingel 100g, nás raper a producent z CONSPIRACY FLAT 22. februára potešil novým albumom autotune saved my life.
LP obsahuje 10 trackov, trvá menej ako pol hodinu a medzi hosťami nájdeš niekoľko výrazných mien zo scény vrátane Shimmiho, Šmolkiho, Calina alebo Loudz1.
Astral kombinuje melancholický cloud rap, trapové beaty a výrazný autotune, ktorý nie je len efektom, ale plnohodnotným nástrojom. Texty sú na hranici medzi témami úzkosti, osamelosti, digitálnej identity aj oslavy úspechu. Atmosféra je temná, ale zároveň chytľavá, vďaka čomu nás album autotune saved my life baví.
3. Loe Shimmy – No Mileage
Loe Shimmy je v posledných mesiacoch v skvelej forme, čo potvrdil deluxe verziou albumu Rockstar Junkie: after the party, a najnovšie trackom No Mileage, ktorý vyšiel aj so sprievodným videoklipom.
26-ročný raper z Floridy ohromuje fanúšikov svojou melodickou citlivosťou a vždy si vyberá produkcie, ktoré zvýrazňujú jeho hlas. Výnimkou nie je ani novinka No Mileage, v ktorej Shimmy s ľahkosťou kombinuje uvoľnený flow s emotívnym autotune nádychom, pričom v texte cítiť osobnú spoveď aj flex.
Uh, baby girl, I already told you what it was.
I ain't looking for no love, I'm tryna stack it to the ceiling.
4. Yeat feat. EsDeeKid – Made It On Our Own
Yeat spojil sily s tajomným britským raperom EsDeeKid a prinášajú spoločný track Made It On Our Own, ktorý je prvou ochutnávkou z očakávaného albumu A Dangerous Life so zatiaľ neznámym dátumom vydania.
Novinka s videoklipom, ktorý je inšpirovaný hitom Toosie Slide, je surovou oslavou nezávislosti novej rapovej generácie. Atmosféra stojí na temnom beate s výraznou basou a hypnotickými synth linkami s podpisom producentov Mathaius Young a Lucid. Zatiaľ čo Yeat prináša svoj typický energický flow, plný ad-libov a sebavedomých bars, EsDeeKid dodáva kontrastnú dynamiku. Výsledkom je moderný, veľmi autentický banger.
And we made it on our own, so it got my vision faded (woo).
Tell her that I need her now, if I like that b**ch, then, I’ma take her.
5. BLACKPINK – GO
Dnes o polnoci predstavili EP s výstižným názvom DEADLINE členky K-pop skupiny BLACKPINK – Jisoo, Jennie, Rosé a Lisa, a to vrátane tracku GO aj so sprievodným videoklipom.
Novinka, ktorú produkoval Cirkut, nesie podpis plný sebavedomia, dynamiky a výrazného inštrumentálu. BLACKPINK opäť kombinujú ostré rapové pasáže s chytľavým refrénom, ktorý má ambíciu stať sa virálnym hitom. GO pôsobí dravo a balansuje medzi moderným popom, trapom a tanečnou elektronikou, čo nás baví.
Never gonna settle for second, I need a gold medal.
Get up on the floor, tell me when to go, no slow jams.
6. Bruno Mars – The Romantic
Bruno Mars patrí medzi najúspešnejších interpretov v 21. storočí a svoj status globálnej hviezdy sa pokúsi potvrdiť aj novým albumom The Romantic, ktorý vyšiel dnes o polnoci na všetkých streamoch.
Novinka, ktorá vyšla pod vydavateľstvom Atlantic Records, obsahuje 9 trackov vrátane rádiového hitu I Just Might a trvá pol hodinu. 40-ročný rodák z Honolulu zostal verný svojmu charakteristickému štýlu a prejavu, vďaka ktorému si podmanil hudobný svet, a oslavuje lásku v jej najrôznejších podobách – od bezstarostnej zamilovanosti až po nostalgické spomienky na stratené city.
Vyvážený mix popu, R&B a jemného funku funguje na albume The Romantic na jednotku s hviezdičkou.
7. 070 Shake – If You're Free
Záver zoznamu patrí 070 Shake, ktorá po dlhšej hudobnej prestávke od vydania albumu predstavila emotívnu novinku s názvom If You're Free.
Track, ktorý balansuje na hranici alternatívneho R&B a éterického popu, pôsobí od prvej sekundy ako intímna výpoveď 070 Shake o slobode, úniku a hľadaní vlastnej identity. Minimalistická produkcia je postavená na jemných syntetizátoroch, pulzujúcej basovej linke a postupne gradujúcej atmosfére, ktorá ťa pohltí. Autenticitu If You're Free podčiarkuje práca s emóciou a hlasom interpretky, ktorá vydáva pod labelom Def Jam.
I know there's a war, and it's not outside.
You said I could be free, but I ain't yours.
8. Danz Hun – Fonosession
Ako bonus sme vybrali záznam z live vystúpenia talentovaného českého rapera s maďarskými koreňmi Danza Huna pre Radio Wave, ktorý odprezentoval svoj posledný album Nadhled.