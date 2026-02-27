Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 27. února 2026 v 11:25
Čas čtení 1:34
Sponzorovaný obsah

Ďalšia expanzia čínskych automobiliek na Slovensku. Forthing otvorí sieť samostatných showroomov

Ďalšia expanzia čínskych automobiliek na Slovensku. Forthing otvorí sieť samostatných showroomov
Zdroj: SITA / Dongfeng
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Značka Forthing, ktorá aktuálne patrí pod čínsku automobilku Dongfeng, vybuduje na Slovensku a v susednej Českej republike, ešte v priebehu tohto roka, sieť až 30 samostatných showroomov.

Ide o súčasť stratégie smerujúcej k postupnému oddeleniu oboch značiek. Popularita modelov Forthing T5 EVO, U-TOUR, U-TOUR V9 a S7 totiž neustále rastie a v najbližších mesiacoch pribudnú aj ďalšie úplne nové modely. Prvé samostatné showroomy Forthing si môžu motoristi v slovenských mestách všimnúť už dnes, pričom servisnú starostlivosť pre nových aj súčasných majiteľov vozidiel bude naďalej zabezpečovať sieť servisov značky Dongfeng.

„Odčlenenie značky Forthing je logickým krokom, ktorý prichádza po výraznom rozšírení portfólia modelov dostupných na slovenskom trhu a po dynamickom raste ich predaja. Záujemcovia o nové vozidlo si tieto modely doteraz mohli pozrieť v niektorom z 19 showroomov značky Dongfeng kdekoľvek na Slovensku. Väčšina našich predajných partnerov, ktorí disponujú vhodnými priestormi, bude teraz so značkou Forthing pokračovať v nových, samostatných showroomoch. Niektoré z nich sú už otvorené, ďalšie pribudnú v priebehu roka,“ povedal Branislav Kocper, CEO spoločnosti Plastonic, ktorá je importérom značky Dongfeng na Slovensko.

 

Značka Forthing aktuálne na Slovensku ponúka SUV T5 EVO Dragon s cenou od 29 490 eur s DPH, hybridný model T5 EVO HEV, prémiový sedan Forthing S7 a dvojicu 7-miestnych rodinných MPV U-TOUR (HEV) a U-TOUR V9 HEV.

Cieľom spoločnosti je ešte v priebehu roka 2026 vybudovať sieť až 30 samostatných showroomov.

Dongfeng
Zdroj: SITA / Dongfeng

O zákazníkov bude naďalej plnohodnotne postarané. Majitelia vozidiel Forthing budú môcť využiť služby až 35 servisných partnerov

Aktuálni majitelia vozidiel Forthing sa odčlenenia nemusia obávať. Už dnes môžu využívať sieť 29 autorizovaných partnerov značky Dongfeng, ktorých pracovníci sú plne vyškolení na všetky servisné úkony súvisiace s ich vozidlami.

Túto servisnú sieť budú môcť využívať aj naďalej, pričom v krátkom čase dôjde k jej rozšíreniu až na 35 partnerov po celom Slovensku a v Českej republike.   

 

„Kúpa nového auta je vždy veľký záväzok. Zákazníkom preto chceme ponúkať vždy čo najvyššiu mieru komfortu, aby si vozidlá mohli dôkladne prezrieť a vyskúšať. Počet modelov značky Forthing na našom trhu už výrazne narástol a ich presun do samostatných showroomov nám pri ich predaji umožní aj naďalej poskytovať služby a kvalitu, na ktoré môžeme byť hrdí. O to viac, že modely Forthing nie sú zamerané len na jednotlivcov, ale aj na rodiny. Modely U-TOUR to dokazujú napríklad tým, že ponúkajú prakticky rovnaký komfort na predných aj stredných sedačkách,“ dodal Kocper.

Oddelenie vozidiel Forthing do samostatných showroomov kopíruje aj rozdelenie webových stránok oboch značiek. Zákazníci už dnes môžu zamieriť na web forthing-slovensko.sk, kde nájdu cenníky aj prehľad výbav všetkých modelov.

Dongfeng
Zdroj: SITA / Dongfeng
Doporučeno
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo 19. února 2026 v 17:44
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? 22. února 2026 v 15:44
Doporučeno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ 22. února 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
před 3 dny
Storky
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Lifestyle news
Nová řada Extrémních proměn míří na obrazovky. Kdy uvidíš první díl?
před 43 minutami
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
před 2 hodinami
Netflix ustoupil a Warner Bros. nekoupí. Větší nabídku předložil Paramount
před 3 hodinami
Virální americká influencerka podobná Ficovi promluvila slovensky. Spouští vlastní merch
dnes v 07:49
WEEKEND RADAR: Masopoost, La Dispute nebo Dušan Vlk. Prahu o víkendu ovládne hudba ze všech koutů světa
dnes v 07:00
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
včera v 17:06
Upřímnost vítězství nepřinese. Survivor Česko má první vyřazenou
včera v 16:03
Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva
včera v 14:09
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
včera v 12:30
Zpravodajství
Zahraničí Spojené státy americké (USA) Donald Trump Polsko
Více
Brněnská základka dětem znovu povolila tepláky a crop topy. Kontroverzní zákaz už neplatí
před 7 minutami
Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
před hodinou
Velký obchodní řetězec v Británii zavedl neobvyklé opatření. Oblíbené produkty uzamkl do plastových boxů
před 3 hodinami
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
před 2 hodinami
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
včera v 17:06

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Filmy a Seriály
před 2 hodinami
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
před 2 hodinami
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí Jiřího Bartošky?
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
před 3 hodinami
Do Prahy míří vlna tradice a novodobého ravu. Vystoupí alyona alyona, Logic1000, James Cole & Idea a další
PR zpráva
Do Prahy míří vlna tradice a novodobého ravu. Vystoupí alyona alyona, Logic1000, James Cole & Idea a další
včera v 16:30
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
včera v 15:00
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
včera v 10:45
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 3 dny
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
včera v 11:40
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse