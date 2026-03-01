27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty

- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
- sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
- násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
Necelé dve hodiny po tom, čo mali sex pred objektívom fotoaparátu, Jodi Arias dobodala svojho bývalého partnera. Súdny proces, počas ktorého vyplávali na povrch intímne detaily ich toxického vzťahu, sledoval celý svet.
4. júna 2008, Mesa, Arizona, Spojené štáty americké – V spálni Travisa Alexandra je dusno, ktoré nemá nič spoločné s horúčavou za oknom. Na posteli so snehobielymi obliečkami pózuje jeho nahá expriateľka Jodi Arias. Hľadáčikom fotoaparátu skúma tajné zákutia jej tela. Mladá žena rozkročí nohy, vyzývavo sa oprie o lakte a gestom ruky ho privolá bližšie. Travis sa k nej nakloní, vášnivo ju pobozká a podá jej fotoaparát. Je čas na výmenu rolí.
Rozbehne sa do kúpeľne a ona ho nasleduje. O chvíľu už stojí nahý v sprche. Zatiaľ čo po jeho tele steká prúd vody, Jodi stláča spúšť. Zveční mu niekoľko pikantných fotografií. Na úplne poslednej uprene hľadí do objektívu. Na tvári má až desivo chladný výraz.
Jodi náhle púšťa fotoaparát z ruky. Prudký náraz o zem stlačí spúšť a vznikne rozmazaná fotografia, ktorá zachytáva Travisov chrbát zaliaty krvou.
Práve tieto fotografie sa stali jednými z najdôležitejších dôkazov v súdnom procese s Jodi Arias, ktorý v roku 2013 šokoval celý svet. Drobnú mladú ženu s nevinným pohľadom obvinili z obzvlášť brutálnej vraždy jej bývalého priateľa Travisa Alexandra.
Médiá v tom čase vnímali súdny proces ako senzáciu – a to nielen pre samotný zločin, ale najmä pre množstvo pikantných detailov z intímneho života milencov, ktoré odzneli pred porotou. Svedectvá ich známych, SMS správy aj záznamy hovorov súd presvedčili, že Jodi nie je také nevinné dievča, ako sa môže na prvý pohľad zdať.
Práve naopak – vo vzťahu, aj po ňom, sa správala ako stalkerka, ktorej patologická posadnutosť vyústila až do krvavého útoku v sprche, kde Travisa Alexandra najskôr 27-krát bodla nožom, následne mu ešte zaživa podrezala hrdlo a na záver do hlavy strelila guľku z pištole kalibru .25.
V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Vychádzame z autentických zdrojov, ako sú súdne spisy, archívy FBI či dobové noviny. Viac článkov z tejto série nájdeš tu.
Naposledy sme písali o Virginii Giuffre, ktorú Jeffrey Epstein od 17 rokov držal v sexuálnom otroctve, či o Johnovi Robinsonovi, ktorého médiá označujú ako „prvého sériového vraha z internetu“.
Ešte predtým, ako sa spoločne pozrieme na mrazivý prípad Jodi Arias, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.
- Prečo si rodičia Jodi mysleli už v jej tínedžerskom veku, že trpí bipolárnou poruchou.
- Ako sa Jodi s Travisom spoznali a či išlo o lásku na prvý pohľad.
- Ako raz Travisa jeho kamarátka varovala, že ak sa neprestane stretávať s Jodi, nájdu jeho telo rozsekané v mrazničke.
- Ako Jodi pred súdom zverejnila audionahrávky sexu s Travisom po telefóne v snahe vykresliť ho ako tyrana a pedofila a tiež tvrdila, že ju nútil mať análny sex bez lubrikačného gélu.
- Čo je s Jodi v súčasnosti a aký trest dostala za brutálnu vraždu.
Podľa rodičov bola „zvláštna“ už ako tínedžerka
Jodi Arias sa narodila 9. júla 1980 v mestečku Salinas v Kalifornii. O jej detstve toho veľa nevieme, pretože ho stále opisovala inak. Spočiatku tvrdila, že mala skvelý vzťah s rodičmi a na dospievanie má len pekné spomienky. Pred súdom však hovorila niečo úplne iné.
Svojich rodičov porote vykreslila ako tyranov, ktorí ju často bili. Podľa výpovede Jodi jej mama neustále nosila v kabelke drevenú varechu, aby ju mohla potrestať aj za tie najmenšie prehrešky, píše portál Huff Post.
Mnohí ľudia v tom čase hovorili, že Jodi zmenila výpoveď o svojom detstve len preto, lebo si myslela, že s ňou porota bude súcitiť. Podľa iných za to mohol jej duševný stav. Otec Jodi na súde vypovedal, že bola „zvláštny človek“. Nikdy nedokončila strednú školu – vykašľala sa na ňu v predposlednom ročníku – a utiekla z domu za svojím vtedajším priateľom.
„Odkedy odišla z domu, správala sa trochu zvláštne. Niekedy nám zavolala a rozprávala sa s nami veľmi milo, o 10 minút zavolala znovu a zúrila. Kričala na moju ženu,“ povedal pred súdom otec Jodi, William Arias.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo si rodičia Jodi mysleli už v jej tínedžerskom veku, že trpí bipolárnou poruchou.
- Ako sa Jodi s Travisom spoznali a či išlo o lásku na prvý pohľad.
- Ako raz Travisa jeho kamarátka varovala, že ak sa neprestane stretávať s Jodi, nájdu jeho telo rozsekané v mrazničke.
- Ako Jodi pred súdom zverejnila audionahrávky sexu s Travisom po telefóne v snahe vykresliť ho ako tyrana a pedofila a tiež tvrdila, že ju nútil mať análny sex bez lubrikačného gélu.
- Čo je s Jodi v súčasnosti a aký trest dostala za brutálnu vraždu.
Jeho slová potvrdila aj jej mama Sandy: „Jodi mala psychické problémy. Neustále panikárila,“ hovorila s tým, že doma často riešili, či ich dcéra netrpí bipolárnou poruchou.
Jodi po skončení školy nemala vysoké kariérne ambície. Pofľakovala sa a často striedala zamestnania. Väčšinou pracovala ako čašníčka v prevádzkach s rýchlym občerstvením či v hotelových reštauráciách. Nikde však dlho nevydržala.
Popritom sa snažila vybudovať vlastné podnikanie a stať sa fotografkou na voľnej nohe. To jej však tiež nevyšlo. Nakoniec začala pracovať pre firmu LegalShield, v tom čase známu ešte ako Pre-Paid Legal Services, píše ABC News.
Ide o americkú spoločnosť, ktorá funguje na princípe predplatného právnych služieb – klienti si u nej platia mesačný poplatok a v prípade potreby majú k dispozícii právnika na konzultácie či riešenie bežných právnych problémov. LegalShield už roky využíva sieť nezávislých spolupracovníkov, ktorí jej služby ponúkajú ďalej a získavajú z toho provízie. A práve jedným z nich bola aj Jodi.
V roku 2006, keď mala 26 rokov, ju firma vyslala na veľkú konferenciu v Las Vegas. V závere večera na pódiu oceňovali spolupracovníkov s najlepšími výsledkami. Jeden z nich jej padol do oka. Volal sa Travis Alexander.
Toxická láska až za hrob
Medzi Jodi a Travisom to iskrilo od prvého momentu. Travis, očarený jej šarmom, ju pozval na formálnu večeru vedenia spoločnosti. Dvojica spolu zostala aj po tom, čo všetci zúčastnení odišli. Podľa slov Travisovej najlepšej priateľky a kolegyne Sky Lovingier Hughes sa rozprávali do štvrtej ráno:
„Na druhý deň mi povedal, že si našiel budúcu manželku. Opisoval ju ako dievča, ktoré si chce vziať,“ povedala pre portál ABC News s tým, že jej to prišlo „roztomilé“.
Podľa jej slov zostala dvojica po konferencii v kontakte. Keďže Jodi žila v Kalifornii a Travis Alexander v Arizone, nezostávalo im nič iné, iba si písať cez internet. Po krátkom čase začali organizovať spoločné výlety. Cestovali najmä na populárne miesta na juhozápade USA. Spoločné sympatie napokon vyústili do romantického vzťahu na diaľku.
Hoci všetko spočiatku vyzeralo perfektne, ich láska narazila na prvé úskalie. Tým bola Travisova silná viera. Vyznával mormonizmus – Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Nasledovníci tohto náboženstva nefajčia, nepijú žiaden alkohol a dokonca ani kávu či čaj. Najposvätnejšou zo všetkého je pre nich však cudnosť – sex pred svadbou v tejto komunite považujú za jeden z najväčších hriechov.
Jodi sa v snahe ukázať, že jej na Travisovi skutočne záleží, dala pokrstiť a konvertovala na mormonizmus iba dva mesiace po tom, čo sa spoznali. Spočiatku preto v očiach jeho priateľov vyzerala ako dokonalá budúca manželka, no len dovtedy, kým sa nedozvedeli, čo sa medzi nimi deje za zatvorenými dverami.
Travis sa svojim kamarátom nepochválil tým, že s Jodi už mali predmanželský sex. Vo vzťahu jej to neskôr vraj vyčítal a dokonca ju v zápale hnevu raz nazval „šľapkou“. Ani Jodi však nebola žiadny anjel. K svojmu partnerovi sa začala správať veľmi majetnícky.
„Jeden večer sme boli všetci štyria vo vírivke – ja, môj manžel, Travis a Jodi. Chceli sme si tento čas užiť a spoločne sa porozprávať. Jodi však uprostred konverzácie vyliezla na Travisa, sadla si mu obkročmo na kolená a začala ho vášnivo bozkávať na krk. Travis ju stále odtláčal a hovoril jej: ‚Zlez zo mňa. Čo to robíš?‘ Pozrela som sa vtedy na môjho manžela a pomyslela si: ‚Ona si vôbec neuvedomuje, že tu sedíme?‘“ spomína Sky Hughes.
Toxické a majetnícke správanie Jodi Arias si všimla aj ďalšia Travisova kamarátka, Clancy Talbot.
„Vždy musela sedieť hneď vedľa neho. Nepáčilo sa jej, keď sa rozprával s inou ženou. Vždy musela dať v spoločnosti najavo, že spolu chodia.“
Sky Hughes si neskôr všimla, že Jodi v neprítomnosti Travisa prehľadávala jeho mobilný telefón, čítala si súkromné správy a kontrolovala jeho aktivitu na sociálnych sieťach. Keď telefonoval s nejakou kolegyňou, utekala za ním na toaletu, aby mohla odpočúvať ich rozhovor.
Keď sa po piatich mesiacoch vzťahu dvojica rozišla, Travisovým priateľom sa uľavilo, no len na krátko. Niekoľko týždňov po ich rozchode sa Jodi presťahovala do mestečka Mesa v Arizone, kde Travis žil. Keď sa im priznal, že sa stále stretávajú, zostali zmätení.
„Povedala som mu: ‚Travis, obávam sa, že ťa raz nájdeme rozsekaného v mrazničke,‘“ spomína Sky Hughes.
Kľúčový dôkaz našli v práčke
Keď sa Sky Hughes už piaty deň nedokázala dovolať Travisovi, 9. júna 2008 zalarmovala spoločných známych z Mesi, aby ho navštívili u neho doma. Na zvonček nikto nereagoval, ale keďže mali vlastné kľúče, odomkli si a vošli do vnútra. Len čo vstúpili do kúpeľne, neverili vlastným očiam. V sprchovom kúte ležalo mŕtve telo ich kamaráta.
Policajti zistili, že niekto Travisa najskôr 27-krát bodol do tela, potom mu podrezal hrdlo a napokon ho strelil do hlavy guľkou z pištole kalibru .25. Podozrenie rýchlo padlo na Travisovu bývalú partnerku Jodi Arias.
Žena spočiatku tvrdila, že svojho expartnera nevidela už dva mesiace. Forenzní špecialisti však pri detailnejšej prehliadke Travisovho domu objavili v práčke medzi mokrými vecami fotoaparát. Na pamäťovej karte vo vnútri sa nachádzali fotografie sexu Jodi a Travisa, akty Jodi, ako aj zábery Travisa zo sprchy. Posledný rozmazaný záber zachytával jeho zakrvavený chrbát, píše sa v súdnych spisoch.
Všetky fotografie obsahovali časovú značku, podľa ktorej pochádzali zo 4. júna 2008 – teda zo dňa, ktorý súdny znalec určil ako deň smrti.
Keďže sa DNA zhodovala s DNA Jodi Arias, žena nemala na výber a musela priznať, že bola v čase smrti svojho expartnera v jeho dome. Zmenila preto svoju výpoveď.
Priznala, že sa s Travisom v osudný deň stretli a mali spolu sex. Vymyslela si však historku o ozbrojených votrelcoch, ktorí vtrhli do domu, zatiaľ čo sa sprchovali, a zavraždili jej expartnera. Policajtom vraj najskôr klamala preto, lebo sa bála, že by ju mohli nájsť a zavraždiť. Na otázku, prečo jej neublížili už vtedy, odpovedať nedokázala.
Policajti jej príbehu neverili a obvinili ju z obzvlášť brutálnej vraždy. V roku 2013 sa postavila pred porotu a začal sa ostro sledovaný proces, o ktorom písali všetky známe americké médiá.
Pikantné detaily z ich milostného života
Jodi Arias pred súdom tvrdila, že svojho expartnera zavraždila v sebaobrane. V rámci svojej obhajoby sa ho snažila pred porotou vykresliť ako tyrana, pedofila, manipulátora a sexuálneho maniaka. Pre tento účel pred porotou prehrala audionahrávky ich sexu po telefóne, ktoré pritiahli ešte väčšiu pozornosť médií.
„Začni sa dotýkať samej seba,“ hovorí Travis na jednom z audiozáznamov a Jodi mu odpovedá: „Už sa dotýkam. Rukami. H**ím ti ho.“ „Odkedy si odišla, h**m si každý deň, niekedy aj trikrát denne,“ vzdychal do telefónu Travis.
Na ďalšej z nahrávok, ktoré odzneli pred súdom, Travis prirovnáva vzdychanie Jodi k vzdychaniu mladého dievčaťa a fantazíruje o análnom sexe. „Znieš ako 12-ročné dievča, ktoré má svoj prvý orgazmus. To je také sexi. Priviažem ťa o strom a strčím ti ho do r**i.“
Jodi Arias pred súdom tvrdila, že mala so svojím expartnerom minimálne štyrikrát análny sex. Vraj to od nej vyžadoval, aj keď ju to bolelo. Obhajoba sa jej pýtala, či pritom použil lubrikant. „Pokiaľ viem, nie. Možno si napľul na ruku… Neviem, bolelo to,“ povedala pred súdom.
Jodi tiež tvrdila, že často po orálnom sexe ejakuloval na jej tvár, hoci to nikdy nemala rada: „Niekedy ma to štípalo, hlavne keď sa mi to dostalo do očí.“
Napriek zverejneniu detailov z ich milostného života, ktoré mali Travisa vykresliť v najhoršom svetle, porota Jodi neverila. Neexistovalo totiž ani jedno svedectvo potvrdzujúce, že Travis niekedy fyzicky napadol Jodi. Naopak, podľa mnohých svedkov bola vo vzťahu toxická práve Jodi. Podľa viacerých výpovedí bola svojim partnerom patologicky posadnutá, kontrolovala ho či dokonca prenasledovala.
8. mája 2013 porota uznala Jodi Arias vinnou z vraždy prvého stupňa. Sudca však nakoniec rozhodnutie vyhlásil za neplatné, pretože sa členovia poroty nezhodli, či si zaslúži trest smrti alebo doživotie, píše Biography.
O výške trestu začali nanovo rozhodovať v októbri 2014. V apríli o rok neskôr Jodi Arias právoplatne odsúdili na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.
Vo väzení vraj flirtovala s dozorcami
Jodi Arias má v súčasnosti 45 rokov. Trest si odpykáva v ženskej väznici Perryville v Arizone. Podľa oficiálnych záznamov má za sebou niekoľko disciplinárnych priestupkov, vrátane urážania dozorcov, píše magazín People.
Podľa dokumentárneho seriálu Cellmate Secrets, v ktorom prehovorili jej bývalé spoluväzenkyne, Jodi využívala svoj šarm aj za mrežami. Podľa ich svedectiev sa snažila flirtovať so strážnikmi, aby získala drobné výhody, ako napríklad lepšie jedlo alebo dlhší čas na telefonovanie.
Aj spoza mreží funguje na sociálnych sieťach a zarába peniaze. Má talent na kreslenie a maľuje obrazy, ktoré jej rodina predáva cez internet. Podľa portálu ABC News sa niektoré jej diela vydražili za tisíce dolárov. Hoci väzenské pravidlá odsúdeným zakazujú priamo podnikať, peniaze oficiálne putujú jej rodine, ktorá ich následne vkladá na jej väzenský účet.
Jodi sa nikdy nevzdala snahy dostať sa na slobodu. Opakovane sa voči rozsudku odvolávala až do roku 2020, kedy jej odvolací súd sťažnosť definitívne zamietol. Žena, ktorá v minulosti verila, že dokáže oklamať celý svet, nakoniec brány väznice opustí už len v rakve.