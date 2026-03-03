Sexepíl od Gucci strieda luxusný minimalizmus Bottega Veneta. Pozri si TOP kolekcie z Milan Fashion Week

Prehliadkové móla priniesli odvahu, emóciu aj víziu budúcnosti.
Milan Fashion Week potvrdil, prečo talianska metropola štýlu zostáva srdcom odevného priemyslu. Sezóna Fall/Winter 2026 priniesla pôsobivú kombináciu dedičstva, nových začiatkov a progresívneho prístupu, pričom ponúkla momenty, ktoré budú v centre pozornosti ešte dlhý čas.
Od očakávaného debutu gruzínskeho návrhára Demnu Gvasaliu pre Gucci, cez remeselné majstrovstvo v podaní módneho domu Bottega Veneta až po 80s a 90s západnú estetiku MM6 Maison Margiela – prehliadkové móla boli nabité tvorivosťou a odvážnymi myšlienkami.
Pozri si najlepšie kolekcie Fall/Winter 2026 z celého týždňa, ktoré rozprávajú príbeh o tom, akým smerom sa uberá high fashion. Nepochybujeme o tom, že každý si nájde kúsok, ktorý by chcel vidieť vo svojom šatníku.