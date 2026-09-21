Ako vyzerá zlomenie čeľuste a rekonvalescencia?
Do šestnástky Barbora nevedela pomenovať, čo jej na vlastnej tvári vadí. Vedela len, že sa nerada fotí zboku a že cop jej príliš zvýrazňuje ostrú bradu. Neskôr jej zubár v Žiline povedal, že ide o progéniu, vysunutú spodnú čeľusť.
Keď si prvýkrát prečítala na internete o zákroku, ktorý by jej problém vyriešil, hneď ho zavrhla. Operácia jej pripadala ako niečo katastrofické. „Poznám aj iné dievčatá, ktoré odradil len opis samotného priebehu zákroku. Takže som s tým žila ďalších desať rokov,“ hovorí pre Refresher.
S rozhodnutím napokon prišla až v tridsiatke, a tentokrát to nebola otázka výzoru, ale zdravia. „Po tridsiatke ma začali trápiť ťažkosti, ktoré som predtým nepoznala. Boleli ma žuvacie svaly, pri bežných činnostiach ako varenie či upratovanie som si nevedomky škrípala zubami. Zhryz mi zrazu začal prekážať oveľa viac ako predtým,“ opisuje Barbora.
K samotnej operácii však viedla ešte dlhá cesta, celý rok nosenia strojčeka, počas ktorého sa jej zuby museli najprv ešte viac vysunúť, aby po zlomení sánky správne zapadli do seba. Jej tvár sa teda paradoxne musela najprv pokaziť, aby ju neskôr dokázali správne poskladať. Ak ťa zaujíma, či takýto zákrok preplatí poisťovňa a koľko by stál, ak by si ho hradila sama, prečítaj si celý rozhovor tu.