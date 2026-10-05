Za rozhodnutím kúpiť byt v Dubaji nebola len investícia do nehnuteľnosti. Nikol si chcela vytvoriť miesto, kam sa bude môcť so synom pravidelne vracať.
Nikol Baloghová stojí za značkou Choco Boss, ktorá tento rok funguje už desiaty rok. Z jednej prevádzky postupne vybudovala sieť približne desiatich pobočiek na Slovensku a svoje podnikanie dnes rozširuje aj mimo hranice. Po účasti v šou Jama levova sa jej biznisovým partnerom stal aj Separ, s ktorým spolupracuje na ďalších projektoch.
Do Dubaja, ktorý je pre ňu už dlhšie zdrojom podnikateľskej inšpirácie, dnes pravidelne cestuje aj so svojím synom. Spoločne tam trávia približne tri mesiace v roku.
Práve Dubaj sa napokon stal miestom, kde si splnila jeden zo svojich osobných aj podnikateľských cieľov. Kúpila si tam dvojizbový byt, ktorý dnes vníma ako druhý domov pre seba a svojho syna. Väčšinu sumy zaplatila z vlastných peňazí a zvyšok následne dva roky splácala.
- Koľko Nikol stál byt v Dubaji a ako ho financovala.
- Ako si vyberala lokalitu.
- Akú úlohu pri kúpe bytu zohrala jej kamarátka Zuzana Plačková.
- Čo plánujú so Separom v Choco Bosse.
Aj napriek tomu, že sa jej v podnikaní darí, sama priznáva, že toto rozhodnutie pre ňu nebolo vždy komfortné. V niektorých momentoch si kládla otázku, či si na seba nenaložila priveľa. Ako slobodná mama a podnikateľka však zároveň vedela, prečo do toho ide. Byt nechcela len ako investíciu.
Chcela v Dubaji vytvoriť stabilné zázemie pre seba a svojho syna a zároveň si pripraviť pôdu pre ďalšiu časť svojho podnikateľského plánu, dostať Choco Boss jedného dňa aj na tamojší trh. „Myslím si, že keby som nemala malého, tak by som do toho nikdy nešla. On bol moja najväčšia motivácia,“ vraví Nikola pre Refresher.
O tom, koľko ju byt reálne stál, prečo si vybrala práve Dubaj, akú úlohu v jej rozhodnutí zohrala Zuzana Plačková a čo plánujú v Choco Boss so Separom, otvorene porozprávala v rozhovore.
Keď si dnes niekto pozrie fotky tvojho bytu v Dubaji, vidí už len výsledok. Čo však človek pred takou veľkou investíciou prežíva v skutočnosti?
Pre mňa to bolo veľké rozhodnutie. V Dubaji to funguje trochu inak ako na Slovensku. Hypotéku na celý byt tam človek väčšinou nedostane. Pri mojom byte som musela mať približne 60 percent z vlastných zdrojov a zvyšok sa riešil hypotékou.
Mala som obrovský stres, či tých 60 percent dokážem počas dvoch rokov zaplatiť.
Bol to veľký otáznik, ale zároveň výzva, ktorú som tým podpisom prijala. Povedala som si, že si na nejaký čas odpustím niektoré veci a trochu znížim svoj životný štandard, aby som tie peniaze investovala do nehnuteľnosti.
No, potom som si tak povedala, že som si ukrojila asi väčšie sústo, než možno zvládnem. Boli okamihy, keď som zrazu videla možno aj dno bankového účtu a musela som sa inak obracať, aby som to dobehla v biznise.
V čom si znížila svoje výdavky?
Menej som cestovala, menej som nakupovala, míňala menej na roztopašnosti a reštaurácie. Peniaze som radšej investovala do „tehál.“
Koľko ťa byt stál a koľko z toho si musela zaplatiť z vlastných peňazí?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko Nikol stál byt v Dubaji a ako ho financovala.
- Ako si vyberala lokalitu.
- Akú úlohu pri kúpe bytu zohrala jej kamarátka Zuzana Plačková.
- Čo plánujú so Separom v Choco Bosse.
Cena bytu bola celkovo 250-tisíc eur. Na 40 percent z tejto sumy som mala dubajskú hypotéku, ale v tom čase ešte nebolo isté, či ju dostanem. Preto som mala bokom pripravených celých 250-tisíc eur. Nakoniec mi schválili hypotéku na 100-tisíc eur. Splátky boli kvartálne, čiže každé tri mesiace som musela zaplatiť jednu veľkú časť peňazí.
Chcela som dvojizbový byt, teda v Dubaji označovaný ako one bedroom. Keďže som sama so synom, úplne nám to stačí. Nepotrebujeme nič väčšie.
Viem, že často cestuješ aj so Zuzanou Plačkovou, ktorá tam má viaceré nehnuteľnosti. Ste susedky?
Nebyť Zuzky, tak tento byt asi nemám. Keď som v januári išla pozerať ponuku, ona mi strážila malého. Ja som išla s realitnou maklérkou Monikou pozrieť pozemok a dostala som splátkový kalendár. Mala som nejakú hotovosť našetrenú, ale hovorila som Zuzke, že neviem, či to zvládnem splácať.
A ona mi povedala: ‚Prosím ťa, ty to zvládneš, nejako bolo, nejako bude.‘ A stále ma presviedčala, že to zvládnem. Zuzka má byt asi 10 minút od nás.
Tento byt však neberieš ako investičný, hovoríš o ňom ako o druhom domove pre teba a tvojho syna.
Áno, na jednej strane som chcela niekde investovať peniaze do nehnuteľnosti a rozhodovala som sa, či na Slovensku alebo tam. U nás mám viac nehnuteľností, tak som sa rozhodla, že jednu investíciu smerujem do zahraničia.
Ale budovala som to ako druhý domov pre nás. Do Dubaja chodíme veľmi často, väčšinou tam trávime približne tri mesiace v roku. A je rozdiel, či tri mesiace bývam v hoteli, alebo tri mesiace bývam vo svojom a zvyšok roka to prípadne prenajímam.
Prečo si sa rozhodla práve pre Dubaj?
Ja som sa tam postupne presúvala s niektorými podnikateľskými činnosťami. Mala som sen, že tam jedného dňa budem mať svoj Choco Boss. V Dubaji som vždy brala inšpiráciu pre podniky, ktoré mám na Slovensku.
Mala som to naplánované tak, že keď budem mať na Slovensku a v Čechách otvorené všetky pobočky, presuniem sa do zahraničia a v Dubaji si otvorím Choco Boss. Takže ak som tam chcela podnikať, potrebovala som tam mať aj svoje zázemie.
Ty si slobodná mama, zároveň podnikateľka. Kto ťa v tom celom procese podporoval najviac? Aby si to nevzdala?
Podľa mňa, keby nemám toho malého a nie som slobodná mamina, tak to nedám. On bol pre mňa vždy najväčšia motivácia. Ja to nerobím pre seba.
Ja by som si pre seba v živote ten byt nekúpila.
Ale viem, že jedného dňa on môže povedať: Áno, mal som desať rokov a mamina kúpila byt v Dubaji pre mňa. A to môže povedať máloktoré dieťa. V tomto smere som naozaj mega hrdá.
Obľúbil si to tam aj môj syn, pre ktorého je angličtina prirodzenou súčasťou života, hovorí tak aj na Slovensku. Ja sama na meste oceňujem najmä čistotu, bezpečnosť a vysokú úroveň služieb. Práve tieto faktory vytvárajú prostredie, v ktorom si viem predstaviť budúcnosť pre seba aj svojho syna.
Ty si byt kupovala ešte predtým, než sa vôbec začal stavať. Zasiahol do toho potom nejakým spôsobom aj konflikt, ktorý vypukol po útoku na Irán?
Nie, toto ma vôbec neovplyvnilo. Ja som bola vlastne iba na „hline“ pozrieť lokalitu, či sa mi páči, a videla som iba projekt. Výstavba mala trvať dva roky, nakoniec meškali asi tri mesiace, kúpila som ho ešte za dobrú cenu.
A tá cena, za ktorú som ho kúpila, dnes ani po vypuknutí konfliktu nie je nižšia než v čase, keď som ho kupovala. Čiže aj teraz, keby som ho chcela predať, stále na tom zarobím.
Čím ťa projekt zaujal?
Bol to jeden z najlepších developerov v Dubaji. Preto bola vstupná cena trochu vyššia. Rovnaký byt som si mohla kúpiť aj o sedemdesiatisíc lacnejšie, ale dala som vyššiu cenu najmä kvôli kvalite stavby a materiálov v interiéri.
Bez realitnej maklérky Moniky by to nešlo. V Dubaji sú úplne iné pravidlá a úplne iné postupy. Napríklad keď sme pripájali plyn, elektrinu, wi-fi a takéto veci, vôbec to nefunguje ako na Slovensku.
Aj tej byrokracie bolo šialené množstvo a ja som vlastne nevedela, ako sa v tom pohnúť, pretože to všetko funguje online. Keby som nemala Moniku, absolútne by som to sama nezvládla. Ja som nemusela naozaj nič riešiť.
Čo bolo pre teba dôležité pri výbere lokality?
Samozrejme, chcela som byť niekde pri mori alebo mať výhľad na Burj Khalifa, ale tie ceny boli dvojnásobné až trojnásobné. Tak som si povedala, že pôjdem trochu ďalej.
Vybrala som si rodinnú lokalitu Jumeirah Village Circle. Je tam pokojnejšie prostredie, nie sú tam výškové budovy, sú tam školy, parky, veľa zelene a nákupné centrum mám minútu od domu. A zároveň som približne desať minút od mora a desať minút od Burj Khalifa.
Choco Boss tento rok funguje už desiaty rok. Máte viacero pobočiek po Slovensku, chystáš aj zahraničie?
Podnikám už desať rokov, popri tom už aj v iných sférach, takže nemám príjem len z Choco Boss. Momentálne máme približne desať pobočiek na Slovensku, budeme otvárať ešte posledné dve.
V Čechách otvárame Brno a postupne sa rozširujeme. Tento mesiac sme sa zalistovali aj na anglický a francúzsky trh.
Darí sa vám dnes tak, ako si si predstavovala?
Darí sa. Mohlo by sa aj lepšie dariť, pretože ekonomická situácia gastru teraz na Slovensku neprospieva. Ale sme spokojní a ideme teraz pracovať na marketingu.
Do Choco Bossu ako tvoj biznis partner vstúpil aj Separ. Zapája sa do fungovania firmy aj reálne, nie je len na papieri?
Jasné, so Separom máme veľa projektov, sme na dobrej ceste. Ja to hovorím tak, že na jednej strane sme sa stali biznis partnermi, ale na druhej strane sme sa stali fakt kamarátmi. Riešime spolu rôzne veci. Teraz budeme mať napríklad vlastnú čokoládu pod našou značkou. On je naozaj vo všetkom oporou.
Čokoľvek napríklad potrebujem biznisovo, vždy mi do minúty odpíše. Má veľmi dobré marketingové nápady a verí tomuto konceptu.
Ty si hovorila, že jedného dňa chceš Choco Boss dostať aj do Dubaja. Keď už dnes máš v Dubaji vlastný domov, je ďalším veľkým cieľom práve otvorenie pobočky tam?
Čakali sme, kým sa otvoria všetky pobočky na Slovensku, aby sme mohli vybombovať marketing. Zriaďovanie jednej pobočky trvá približne pol roka až tri štvrte roka.
Určite je to stále môj sen. Veď práve Dubaj bol od začiatku jednou z mojich veľkých vízií a veľa inšpirácie som si odtiaľ prinášala aj do podnikania na Slovensku. Dubaj je však určite niečo, čo by som chcela časom skúsiť. Nie je to tam síce ľahké, ale to nie je nikde. Dávalo by mi to veľký zmysel.