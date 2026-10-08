Trendy bundy a ľahké kabáty, ktoré podčiarknu každý jesenný outfit. Toto sú modely, ktoré nás bavia najviac

Tak ktorý zaradíš do svojho šatníka?
Jeseň je obdobie, keď vrchná vrstva robí polovicu outfitu. Trenčkoty, ľahké kabáty aj prechodné bundy preto nie sú len praktickou nutnosťou, ale často aj kúskom, ktorý určí celý vibe looku.
Klasický béžový trenčkot zostáva stávkou na istotu, no aktuálne kolekcie ponúkajú oveľa viac – cropped strihy, oversized siluety, vysoké goliere, mäkké teddy bundy aj ľahšie kabáty, ktoré sú niekde medzi eleganciou a ležérnosťou.
Či už ideš po clean old money estetike, výraznejšom statement kúsku alebo jednoducho niečom pohodlnom na každý deň, výber je túto sezónu naozaj široký. Vybrali sme modely, ktoré stoja za pozornosť a bez problémov podčiarknu každý jesenný outfit.
Vybrali sme kúsky, ktoré túto jeseň stoja za pozornosť a bez problémov sa stanú hlavnou hviezdou celého outfitu.
Trenčkot na rôzne spôsby
Najväčšou klasikou je stále béžový trenčkot, ktorý dokonale zapadá aj do old money estetiky postavenej na jednoduchých a nadčasových kúskoch.
Menej pozornosti však tento rok nemá ani jeho skrátená verzia, ktorá je trendy a pôsobí modernejšie a uvoľnenejšie než klasické dlhé modely, pričom si stále zachovávajú typické prvky ako výrazný golier, opasok či dvojradové zapínanie.
🛒 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
Vysoké goliere
Trend vysokých golierov nabral na sile už minulú jeseň a túto sezónu rozhodne nikam neodchádza. Dizajnéri ich posúvajú ešte vyššie a výraznejšie – pri bundách, bomberoch aj skrátených trenčkotoch často siahajú takmer až k brade a celému kúsku dodávajú výraznejšiu, štruktúrovanú siluetu.
Okrem toho, že vyzerajú dobre, majú aj celkom praktický bonus: pri poriadne vysokom golieri môžeš šál pokojne nechať doma.
🛒 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
Teddy Jacket
Kožušinové a plyšové bundy sú v hre už niekoľko sezón a ani tento rok nestrácajú na sile. Ich najväčším plusom je kombinácia pohodlia, tepla a objemnej textúry, vďaka ktorej aj jednoduchý outfit pôsobí zaujímavejšie. A tebe nebude zima ani ráno po ceste do školy.
Najlepšie fungujú v prírodných odtieňoch hnedej, béžovej či krémovej a skombinuješ ich s denimom, úpletom aj ležérnejšími nohavicami. Ak hľadáš vrstvu, ktorá je comfy, ale stále vyzerá premyslene, teddy jacket je veľmi safe voľba.
🛒 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
Plášte a pončá
Plášte, pončá a zavinovacie siluety sa túto sezónu vracajú ako elegantná alternatíva ku klasickým kabátom a bundám. Na prechodné jesenné počasie fungujú perfektne ako posledná vrstva outfitu a vďaka voľnému strihu pôsobia nenútene, no stále sofistikovane.
🛒 Do nákupného košíka sme ti vybrali: