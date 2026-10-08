Adriana si našla hrčku v prsníku: „ Až keď som mala prísť o prsia, som si uvedomila, aká som krásna.“

Onkologická pacientka Adriana v rozhovore porozprávala o svojom príbehu.
Keď sa povie onkologický pacient, mnohí z nás si predstavia človeka, na ktorom je liečba viditeľná na prvý pohľad. Denne však okolo nás chodia ľudia, ktorí sú aktívni, športujú a náročná diagnóza im do života vstúpila nečakane. V našom najnovšom rozhovore bola hosťkou Adriana, ktorá si vo veku 39 rokov nahmatala hrčku v prsníku a otvorene opísala svoj príbeh od prvého momentu až po návrat do bežného života.
V rozhovore sa dozvieš ako si hrčku našla, ako prebieha jej liečba a ako o diagnóze komunikovala s rodinou a malým synčekom. Včasná diagnostika Aďke zachránila život, no v rozhovore úprimne rozpráva o tom ako jej ochorenie zmenilo pohľad na vlastné telo, priority a energiu počas dňa.
Október je mesiacom prevencie v boji proti rakovine prsníka. Organizácia NIE RAKOVINE aktuálne vedie kampaň s názvom „Každá stužka nesie príbeh“. Zakúpením stužky podporíš bezplatné pacientske poradne, ktoré sprostredkúva NIE RAKOVINE pre onkologické pacientky.