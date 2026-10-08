CE ZA AR 2026: Už dnes sa dozvieš, kto si odnesie cenu za najlepšiu slovenskú architektúru. Toto sú nominované diela

21 nominovaných diel zabojuje o víťazstvo.
Už 25 rokov ti Cena za architektúru (CE ZA AR) ukazuje, ako vyzerá unikátna slovenská architektúra a jej význam pre spoločnosť. Pretože architektúra nie je len tvorivá činnosť – je to nástroj, ktorý formuje kvalitu života.
Jubilejný 25. ročník zároveň potvrdzuje posun v chápaní architektúry – od estetickej disciplíny k nástroju kultúrnej, environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti.
Kategória: Bytové domy
- Kosmalt (Atrium architekti)
Obnova bývalej ubytovne Kosmalt ukazuje, ako možno všednú stavbu zo 60. rokov adaptovať na súčasné potreby bez straty autenticity a architektonickej kvality.
- Nájomný bytový dom Muchovo nám. 1. etapa (PANTOGRAPH)
Jeden z pilotných projektov nájomných bytov mesta Bratislavy za posledné desaťročie zaujme svojím charakteristickým tvarom a proporčne vyváženou fasádou, vďaka čomu má jedinečnú identitu.
- Vydrica – I. etapa (COMPASS ARCHITEKTI, šujan_stassel, 2ka landscape architects, Marko & Placemakers)
Pod hradom vznikla na historickom území nová štvrť s charakteristickou urbanistickou štruktúrou, ktorá opätovne prepája časť dunajského nábrežia s centrom mesta.
Kategória: Exteriér
- Park / Námestie Kazanská (PLURAL, zerozero, Ateliér Divo, mejk)
Tento projekt je vynikajúcim príkladom toho, ako je možné projektovať verejné priestory v panelových sídliskách a zvýrazniť tým cenné priestorové väzby.
- Námestie u Severínka (N/A)
Námestie ukazuje, ako môže kvalitná architektúra a krajinárska tvorba formovať nové mestské vzťahy a posilňovať identitu centra mesta.
- Rekonštrukcia školského areálu ZŠ s MŠ K. Mahra (Šercel Švec s.r.o., zelenydesign s.r.o.)
Pri prestavbe školského dvora sa podarilo úspešne skombinovať rôzne funkcie bez toho, aby bola narušená celková súdržnosť návrhu.
- Revitalizácia pešej zóny v Trenčíne (ATELIER ART spol. s r.o., BETWEEN s.r.o.)
Revitalizácii pešej zóny v centre Trenčína sa podarilo zjednotiť predtým roztrieštenú časť mesta a vytvoriť bohatú a inšpiratívnu štruktúru verejného priestoru.
Kategória: Fenomény architektúry
- Dom Vanek (N/A, labak)
Kľúčová kvalita projektu spočíva v miere, v akej sú materiály a umelecké diela opätovne využité, a v spôsobe, akým sú pôvodný ateliér umelca, jeho byt a záhrada integrované s novou funkciou verejnej galérie.
- Edison Filmhub (JRKVC)
Súkromná iniciatíva distribučnej spoločnosti Film Europe vniesla do historického centra mesta novú funkciu s potenciálom prepájať jeho obyvateľov.
- Marathon Point (UNG architekti, Pavol Wohlfahrt)
Otvorené priečelie smerom do Hlavnej ulice vytvára priamy kontakt medzi mestom a kaviarňou s expozíciou, čím návštevníka prirodzene vťahuje do príbehu Košického maratónu mieru.
- Osemdesiatka (Hubinský ateliér)
Projekt citlivo nadväzuje na industriálne dedičstvo Baťových závodov a dopĺňa fragment nerealizovanej urbanistickej vízie mesta.
Kategória: Interiér
- Imunologická ambulancia (Atrium architekti)
Vzorová realizácia zdravotníckeho zariadenia v historickom centre mesta sa vyznačuje vysokou kvalitou remeselného spracovania.
- Sorrywecan štúdio (Absurd studio)
Oživenie parteru veľkého bytového bloku nielenže ponúka jeho užívateľom krásny pracovný priestor, ale má potenciál pozitívne vplývať na rozvoj celej opustenej terasy domu.
- Velice (martinskoček)
Interiér zmrzlinárne nadväzuje na rodinnú tradíciu založenú na kvalite a premieta ju do precízneho architektonického riešenia.
Kategória: Občianske a priemyselné budovy
- Divadlo Poprad (zerozero)
Pozornosť púta nadšenie, s akým vzniklo súkromné divadlo v Poprade, rovnako ako samotná budova, ktorá vznikla rekonštrukciou opusteného domu kultúry.
- Litterra (YOUNG.S architekti)
Obnova a rozšírenie historickej budovy prvého slovenského gymnázia z roku 1871 predstavujú významný impulz pre oživenie zanedbanej oblasti na okraji Revúcej„
- Predajňa MASARYK (bistan architekti, mmarch)
Predajňa MASARYK predstavuje výnimočný prístup k typológii, ktorá len zriedka býva predmetom ambicióznej architektonickej tvorby.
Kategória: Rodinné domy
- DOM(če)K (MIMO architekti)
Rekonštrukcia tohto malého domu z roku 1938 v pôvodnej časti Petržalky zaujala rešpektovaním mierky, precíznymi a citlivými zásahmi, ktoré zachovali a obnovili väčšinu pôvodných stavebných prvkov, pričom nové zásahy sú jasne odlíšené.
- RDH - Rodinný dom pri Dunajskom Ramene (ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o.)
Návrh odráža počiatočnú neistotu klienta a sebavedomie architekta pri realizácii flexibilného dispozičného riešenia s využitím odolných oceľových stavebných materiálov.
- Transformácia domu v Harmónii (Atelier 008 s.r.o.)
Vďaka schodisku pripomínajúcemu slávne Escherove geometrické diela vytvorili architekti priestor, ktorý je rovnako prekvapivý, ako aj bohatý.
- Dom s ateliérom (JRKVC)
Tento skromný dom sa harmonicky začleňuje do stabilizovaného mestského prostredia. Vnútorné nádvorie zhodnocujú krajinárske kvality a ponúka súkromie v prepojení interiéru s vonkajšími priestormi.