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Drsná motorkářská estetika i elegance. Podívej se na pánský OUTFIT CHECK s Yakshou, Benem Cristovaem a Jakubem Enžlem
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dnes 14. října 2026 v 13:00
Čas čtení 3:37

Drsná motorkářská estetika i elegance. Podívej se na pánský OUTFIT CHECK s Yakshou, Benem Cristovaem a Jakubem Enžlem

Richard Balog
Richard Balog
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Džíny Loewe, bunda Louis Vuitton a hodinky Audemars Piguet. Známí páni vědí, jak na to.

V nejnovějším OUTFIT CHECKU jsme si posvítili na TOP stylové nápady známých pánů, kteří dokazují, že móda jim není cizí, ale naopak je baví.

Čeká tě inspirativní mix high fashion, drsné motorkářské estetiky i autentického streetwearu či elegance. Podívej se na to, jaké stylingy zvolili Yaksha, Otec Mirec, Majk Spirit, NobodyListen, Jakub Enžl či MenT a inspiruj se.

Michal „Yaksha“ Novotný

Yaksha dlouhodobě patří mezi nejlépe oblečené muže na Slovensku, což tentokrát potvrdil stylingem na pomezí high fashion a sportovní estetiky, který zvolil na představení nového modelu Mercedes-AMG GT Coupe v pozadí fotografie.

Rodák z Martina, který stojí za množstvím úspěšných projektů včetně nových dresů pro slovenskou fotbalovou reprezentaci, má na sobě oblečenou černo-žlutou univerzitní bundu z dílen módního domu Louis Vuitton, basic bílé tričko a pohodlné kalhoty v širokém střihu, tenisky New Balance.

Zaujaly nás i doplňky – od kšiltovky s viditelným rukopisem značky Arc'teryx, přes brýle Chrome Hearts, až po hodinky Audemars Piguet.

Michal „Yaksha“ Novotný
Zdroj: Instagram/@yak.sha

Ondřej Duda

Zastoupení v tomto měsíčním seznamu má i fotbal, a to díky Ondřeji Dudovi, který přišel na slovenský reprezentační sraz v Tatranské Lomnici v pohodlném outfitu složeném z high fashion kousků.

 

Ústředním prvkem siluety jsou džíny v širokém střihu od módního domu Loewe s charakteristickým vyšitým anagramem na kolenou, které okamžitě poutají pozornost. Vrchní část tvoří oversized černé tričko Off-White™ s decentním logem na přední straně.

Vzhled doplňují bílé tenisky, olivově-šedá taška a cestovní kufr, které podtrhují praktický, ale stylový „on-the-go“ styling. Zaujaly nás také jemné šperky a hodinky na zápěstí.

Ondrej Duda
Zdroj: Instagram/@dudao_10, @sfzofficial

Rastislav Zvara

Po delší době je v OUTFIT CHECKU i Rastislav Zvara, kterého 7. listopadu čeká zápas proti Janovi Holzerovi na turnaji Oktagon 97.

„Zvarči“ má na fotografii níže pohodlný, sportovně laděný outfit, kterému dominují tenisky Nike Air Force 1 Low v bílém provedení. Nadčasový model doplnil o pohodlnou soupravu kalhot v rovném střihu a mikiny s vysokým límcem a zapínáním na 1/4 zip.

Z našeho pohledu jde o univerzální volbu pro každodenní nošení, s níž neuděláš krok vedle.

Rastislav Zvara
Zdroj: Instagram/@zvarci

Otec Mirec

Skvělý outfit předvedl na soutěži Red Bull Dance Your Style v Bratislavě člen skupiny Rude Boys Miroslav Janík, známý jako Otec Mirec, který sáhl po kombinaci streetwear a workwear estetiky v ideálním poměru.

 

Nejvýraznějším prvkem siluety je krémová bunda s hnědým manšestrovým límcem a výraznou nášivkou ve tvaru srdce od značky Aiché. Kontrast zajišťuje černé tričko, klasické modré džíny s přívěsky i tmavomodrá kšiltovka s logem Supreme, která uzavírá styling.

Skvělý příklad moderního pánského outfitu, který působí autenticky.

Otec Mirec
Zdroj: Instagram/@otec_mirec

Majk Spirit

Už více než 20 let přináší lidem zábavu Majk Spirit, který na koncertu v rámci konceptu „Stredy V Meste“ předvedl zajímavý městský outfit.

Rapper, který našel druhý domov v Praze, má na fotografii od Carly Smalo oblečenou olivově zelenou bundu od značky Stone Island v kombinaci se šedým tričkem a černými kalhotami. Nejvíce pozornosti však poutaly doplňky – sluneční brýle s jemným kovovým rámem, kšiltovka s logem značky Audemars Piguet a zejména luxusní švýcarské hodinky, které perfektně dotvořily nenucený styling.

Majk Spirit
Zdroj: Instagram/@majkspirit, @carla.smalo
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