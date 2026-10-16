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REFRESHNI SI PLAYLIST: A$AP Rocky s psychedelickým singlom, nový Luca Brassi10x aj Olivia Rodrigo a Chapell Roan
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16. října 2026 v 11:00
Čas čtení 3:51

REFRESHNI SI PLAYLIST: A$AP Rocky s psychedelickým singlom, nový Luca Brassi10x aj Olivia Rodrigo a Chapell Roan

REFRESHNI SI PLAYLIST: A$AP Rocky s psychedelickým singlom, nový Luca Brassi10x aj Olivia Rodrigo a Chapell Roan
Zdroj: Live Nation
Richard Balog
Richard Balog
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Vybrali sme to najlepšie z rapu, popu aj elektronickej hudby za posledných 7 dní.

Piatok opäť prináša čerstvú dávku novej hudby od domácich aj zahraničných interpretov, ktorí v mnohých smeroch diktujú trendy.

V tohtotýždňovom zozname REFRESHNI SI PLAYLIST nájdeš novú verziu albumu Smack One, ochutnávku z pripravovaného albumu Luca Brassiho10x, singel od A$AP Rockyho, collab medzi Oliviou Rodrigo a Chapell Roan aj Tate McRae.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.

1. Smack One Smack One (Day One Edition)

Úvod tohtotýždňového zoznamu si pre seba uchmatol Smack One, ktorý vo štvrtok o polnoci vydal album Smack One (Day One Edition) – ide o rozšírenú verziu pôvodného projektu z júna 2026.

Priekopník žánru grime v Česku novinkou, ktorá obsahuje 22 trackov a trvá približne 75 minút čistého času, potvrdzuje svoju výnimočnosť a prínos pre rapovú scénu. Rozsiahly projekt s množstvom featuringov od interpretov ako Fuckstroy, DANZ HUN, Bru-C, P Money, Milli Major alebo Gleb nadväzuje na agresívnu atmosféru s nádychom undergroundu pôvodnej verzie a zároveň prináša fresh moderný zvuk, ktorý oceňujeme.

LP Smack One (Day One Edition) ťa pohltí dynamikou, autentickou UK energiou aj skvelými bars.

Politika rád nemám, váš swag je lež, nevěřim vám.
Menší zlo neni klam, je to fakt, volby –⁠ nevim komu dát hlas.

2. Dusan Vlk asthmaboy again

Zastúpenie v zozname má aj slovenská rapová scéna, a to vďaka Dušanovi Vlkovi, ktorý dnes o polnoci predstavil remaster albumu asthmaboy again z roku 2021, doplnený o 2 nové tracky.

Najvýraznejšia tvár undergroundu v posledných rokoch oslavuje 5. výročie svojho prelomového projektu, ktorý otvára témy generačnej úzkosti, psychického tlaku, surového života v meste aj osobnej výpovede. Novými trackmi sú dead on arrival a semir gerkan swag.

3. Luca Brassi10x Rozdielne

Luca Brassi10x pomaly odhaľuje album BRA$$ISLAVA, keď po singli PUNO PARA PUNO PROBLEMA a autobusmi MHD s polepmi s jeho podobou, prináša ďalšiu ochutnávku s názvom Rozdielne.

Novinka stavia na trapovej produkcii s temnou atmosférou od Tristana Hoodricha, v ktorom bratislavský raper charakteristickým flowom a autentickým prednesom definuje hranice medzi sebou a zvyškom scény. V texte opisuje cestu z ulice, vlastné zásady, lojalitu k blízkym ľuďom a neochotu robiť kompromisy.

Videoklip k singlu má premiéru na YouTube o 12:00.

Mám nepriestrelnú mentalitu, tie nuly to nevedia prekusnúť.

4. A$AP Rocky feat. reggie & Jeremih  Shroom Clouds

A$AP Rocky je aktuálne na celosvetovom turné s albumom DON'T BE DUMB, počas ktorého predviedol neskutočnú šou aj v Prahe, a popritom vydal dnes o polnoci singel Shroom Clouds s psychedelickým beatom od Hectora Delgada. 

Novinka, ktorá je prvou ukážkou z pripravovaného pokračovania DON'T BE DUMB (DISC 2), vyniká zasnenou atmosférou a plynulým flowom, v ktorom raper z Harlemu reflexívne glosuje svoju slobodu, kariérny úspech aj osobný posun. Rocky je vizionár moderného zvuku a Shroom Clouds je dôkazom.

Psilocybin sleepy, got you pillow-bitin', greedy.
She gon' eat me like I'm healthy, wow, vitamin C-C.

 

5. Olivia Rodrigo feat. Chapell Roan expectations

Jednu z najvýraznejších noviniek za posledných 7 dní predstavili Olivia Rodrigo a Chapell Roan, keď spoločne nahrali remix tracku s názvom expectations, ku ktorému natočili aj pútavý videoklip.

Energický, synth-popový collab spája pulzujúcu energiu s nekompromisným textom o nastavovaní si vlastných hraníc a odmietaní toxických či pasívnych partnerov. Sprievodný vizuál prináša výraznú estetiku, ktorá podčiarkuje feministický podtón aj queer motívy, divokú chémiu oboch speváčok aj cameo výstup hudobnej ikony Davida Byrna.

I won't settle for a girl with a fake job.
They seem so desperate for loving, but, baby, I'm not.

6. Tate McRae Housewife

Fresh hit predstavila tento týždeň aj speváčka Tate McRae, ktorá vydala singel Housewife aj so sprievodným videoklipom.

Novinka s chytľavou produkciou, pod ktorou je podpísaný aj Ryan Tedder zo skupiny One Republic, ponúka ostrý pohľad na moderné vzťahy a očakávania. McRae v texte provokatívnym spôsobom spochybňuje tradičné rodové roly aj myšlienku dokonalého života „ženy v domácnosti“.

Videoklip stavia na prepracovanej vizuálnej estetike, presnej choreografii a výraznej ikonografii. 23-ročná rodáčka z Calgary s nadhľadom a dávkou irónie pretvára retro imidž do modernej, sebavedomej podoby.

I just wanna make a lot of money, be my own housewife.
You, you, you, y-you could be the one I'm calling honey.

7. Zara Larsson Blue Moon

Zara Larsson patrí medzi najviac streamovaných interpretov v roku 2026 a najnovšie predstavuje skvelý videoklip k tracku s názvom Blue Moon z albumu Midnight Sun.

28-ročná popstar prináša zmes chytľavej produkcie a éterickej atmosféry, ktorú zvýrazňuje vizuál plný snových, nočných záberov s mytologickými motívmi a výraznými efektmi. Larsson vystupuje v charakteristickom, veľmi odvážnom stylingu, pričom koncept podčiarkuje tému osamelosti, túžby a nočného snívania.

Tell me I look beautiful underneath the stars.
Head on your chest, that's my favorite part.

BONUS: The Weeknd & JENNIE One Of The Girls (Live in Seoul, South Korea)

Záver tohtotýždňového zoznamu patrí živému vystúpeniu The Weeknda s JENNIE v Soule, kde spoločne odohrali track One Of The Girls, ktorý je súčasťou soundtracku k seriálu The Idol.

Vystúpenie kombinuje precízne výkony s dynamickou pódiovou prezentáciou oboch interpretov s obrovskou fanúšikovskou základňou, kde každý jeden detail a svetelný efekt presne dopĺňa umelecký zámer.

My kind of love.
Force me and choke me 'til I pass out.

Vypočuj si aj ďalšie HOT hudobné novinky – Meek Mill a G Herbo nahrali collab Wanna Be Free so surovou atmosférou, ktorú podčiarkuje čierno-biely videoklip, Kygo a Ava Max spojili sily s chytľavým singlom s názvom Before You Know It, krstný otec trapu Gucci Mane vydal album Against All Odds so 17 trackmi a dievčenská skupina KATSEYE má online baladu Unloveu.
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