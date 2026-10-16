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Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
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16. října 2026 v 13:00
Čas čtení 1:52
Richard Balog

Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje

Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
Zdroj: Porsche AG
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Ikonická automobilka spravila krok, ktorý nikto nečakal.

Automobilka Porsche práve odpálila vizuálnu aj technologickú bombu, keď v rámci svojej novej stratégie predstavila v New Yorku štúdiu s názvom Mission S – koncept, ktorý ponúka prvú reálnu ochutnávku toho, ako budú vyzerať a jazdiť štutgartské superšporty v najbližších rokoch.

Miesto premiéry nie je náhodou. Výhľad na siluetu Manhattanu z móla v Queens odkazuje na rok 1953 a ikonické fotky legendárneho Porsche 550 Spyder s rovnakým pozadím.

Novinka však neslúži len na spomínanie – Porsche Mission S definuje novú platformu superšportov s motorom v strede, ktorá sa zaradí priamo nad model 911, pričom nepôjde len o jednorazový nedostupný kúsok, ale o stálu súčasť produktového portfólia.

Ak si fanúšikom áut a nechceš, aby ti ušla žiadna novinka od známych značiek, ktorá si zaslúži pozornosť, daj odber tejto téme.
Porsche Mission S
Zdroj: Porsche AG

Dizajn, ktorý spája minulosť s budúcnosťou

Pri pohľade na Mission S ti bude už pri prvom pohľade jasné, o akú značku ide – šéf dizajnu Tobias Sühlmann so svojím tímom namiešal kombináciu toho najlepšieho z histórie. Predná časť a svetlá nadväzujú na čisté línie modelu 911 a plochý nos z Le Mans špeciálu 911 GT1. Svalnaté blatníky a plynulá línia strechy pod zadným krídlom pripomínajú legendárnu 959, zatiaľ čo disky kolies skladajú poklonu dizajnu z modelu 928.

Porsche Mission S
Zdroj: Porsche AG

Srdce v strede s výkonom cez 700 koní?

Stredová architektúra uloženia motora zabezpečuje ideálne rozloženie hmotnosti a ikonickú líniu strechy. Hoci Porsche detaily pohonu zatiaľ zahmlieva, zákulisné informácie hovoria o vysokootáčkovom zážihovom motore s výkonom cez 700 koní (515+ kW), ktorý vystrelí auto z 0 na 100 km/h pod 2,8 sekundy.

 

Technickou lahôdkou je aj priznaný chladiaci systém vzadu – jeho odkrytý ventilátor vzdáva priamu poctu závodnému špeciálu Porsche 917 a v spojení s aktívnym krídlom spája funkčnosť s vizuálnym úletom.

Porsche Mission S
Zdroj: Porsche AG

Interiér patrí šoférovi, nie obrazovkám

Najväčšie prekvapenie nájdeš v kabíne. Zatiaľ čo väčšina automobiliek sa predbieha v tom, kto do palubovky zabuduje väčší tablet, Porsche spravilo opak. V interiéri Mission S nenájdeš žiaden pevný stredový displej, namiesto toho sa všetko sústredí na šoféra.

Dominantou sú tri analógovo-digitálne prístroje umiestnené za volantom s ikonickým otáčkomerom v strede, ktorý sa v ostrých jazdných režimoch fyzicky posunie bližšie k vodičovi.

 

Zabudni na infotainment či navigáciu. Na palubnej doske nájdeš len zasúvateľný držiak s technológiou MagSafe®, na ktorý si pricvakneš vlastný smartfón, otvoríš aplikáciu My Porsche a o všetko je postarané. Automobilka tým jasne hovorí, že v superšporte máš šoférovať a užívať si jazdu, nie sa preklikávať cez menu.

Porsche Mission S ukazuje, že aj v dobe digitalizácie existuje priestor pre čistú šoférsku vášeň.

Porsche Mission S Porsche Mission S Porsche Mission S Porsche Mission S
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Porsche AG je nemecký výrobca luxusných športových a SUV automobilov so sídlom v Stuttgarte, ktorý v roku 1931 založil Ferdinand Porsche. Značka je preslávená vysokým výkonom, precíznym inžinierstvom a ikonickými modelmi ako 911, Cayenne či Taycan. V súčasnosti patrí do koncernu Volkswagen Group. V roku 2025 dosiahla spoločnosť celkové tržby vo výške 36,27 miliardy eur.
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Zdroj: porsche.com
Foto: Porsche
Náhledový obrázek: Porsche AG
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