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TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
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dnes 25. října 2026 v 7:00
Čas čtení 5:43

TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“

TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
Zdroj: Adriana Královičová/Refresher
Adriana Královičová
Adriana Královičová
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Kúpili sme osem kečupov a nechali sme ich ochutnať naslepo siedmym kolegom. Výsledky nás prekvapili viac, než sme čakali.

Kečup je presne tá vec, ktorú máš doma v chladničke vždy, no pri kúpe nad ním takmer nikdy nepremýšľaš. Siahneš po značke, ktorú poznáš z detstva, alebo po tej, ktorá je práve v akcii.

Na poličke v obchode vyzerajú všetky kečupy takmer rovnako – červená fľaša, obrázok paradajky a sľub „100 % chuti“. Rozdiely sa však ukážu až na tanieri. Niektorý chutí ako poctivá paradajková omáčka, iný ako sladký sirup s farbivom a ďalší, akoby doň niekto vysypal celé vrecko oregana. 

V redakcii sme sa preto rozhodli zistiť, ktorý kečup stojí za to. Kúpili sme osem kečupov v Lidli, Bille a DM drogérii – od známych značiek ako Heinz či Hellmann's, cez privátne značky obchodov až po bio kečup.

Výsledok? Jedna z najznámejších značiek sa nedostala ani na stupne víťazov, bio kečup sklamal a pri jednom kečupe si kolega nebol istý, či je to vôbec kečup. Ktorý kečup ťa nadchne a pri ktorom budeš ľutovať každé euro?

kečup, gastro, gastrotesty
Zdroj: Adriana Královičová/Refresher

Ako sme testovali?

Na test kečupov sme si vybrali tú najlepšiu príležitosť – redakčnú grilovačku. Kým sa na grile dopekalo mäso, pripravili sme plnú misu hranoliek. Hranolky s kečupom sú predsa klasický comfort food a hladní kolegovia boli z ochutnávky nadšení.

 

Test bol slepý. Kečupy sme rozdelili na tri taniere a ku každému sme dali len číslo od 1 do 8. Ktorá značka sa skrýva pod ktorým číslom, vedela len autorka testu.

Sedem kolegov postupne ochutnalo všetkých osem kečupov a všímali si chuť, to, či v nich cítia skutočné paradajky, sladkosť a kyslosť, ale aj konzistenciu, farbu a vôňu.

Každý kečup potom ohodnotili od 1 do 5 bodov (1 – najhorší, 5 – najlepší). Z hodnotení sme vypočítali priemer a kečupy zoradili od najhoršieho po víťaza. Ceny sú uvedené v čase nákupu, niektoré kečupy boli práve v zľave.

kečup, gastro, gastrotest
Zdroj: Adriana Královičová/Refresher

8. Kečup Clever

Cena: 1,29 € / 1 000 g. Hodnotenie: 1,1/5 bodu

Posledná priečka s obrovským odstupom patrí kečupu Clever, privátnej značke Billy. Bol najlacnejší z celého testu a bolo to na ňom cítiť. Odštartoval presne tak, ako to pri lacnom kečupe čakáš – svetlou, ružovkastou farbou, ktorá na prvý pohľad ani nepripomínala paradajky.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ktorý kečup za 1,39 eur porazil oveľa drahšie značky.
  • Ktorý kečup rozdelil testujúcich, takže dostal jednotku aj päťku.
  • Ktorý známy kečup kolegom pripomínal školskú jedáleň.
  • Ako chutil kolegom bio kečup. 
  • Ktorý kečup vyhral.
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