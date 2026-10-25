Kúpili sme osem kečupov a nechali sme ich ochutnať naslepo siedmym kolegom. Výsledky nás prekvapili viac, než sme čakali.
Kečup je presne tá vec, ktorú máš doma v chladničke vždy, no pri kúpe nad ním takmer nikdy nepremýšľaš. Siahneš po značke, ktorú poznáš z detstva, alebo po tej, ktorá je práve v akcii.
Na poličke v obchode vyzerajú všetky kečupy takmer rovnako – červená fľaša, obrázok paradajky a sľub „100 % chuti“. Rozdiely sa však ukážu až na tanieri. Niektorý chutí ako poctivá paradajková omáčka, iný ako sladký sirup s farbivom a ďalší, akoby doň niekto vysypal celé vrecko oregana.
V redakcii sme sa preto rozhodli zistiť, ktorý kečup stojí za to. Kúpili sme osem kečupov v Lidli, Bille a DM drogérii – od známych značiek ako Heinz či Hellmann's, cez privátne značky obchodov až po bio kečup.
Výsledok? Jedna z najznámejších značiek sa nedostala ani na stupne víťazov, bio kečup sklamal a pri jednom kečupe si kolega nebol istý, či je to vôbec kečup. Ktorý kečup ťa nadchne a pri ktorom budeš ľutovať každé euro?
Ako sme testovali?
Na test kečupov sme si vybrali tú najlepšiu príležitosť – redakčnú grilovačku. Kým sa na grile dopekalo mäso, pripravili sme plnú misu hranoliek. Hranolky s kečupom sú predsa klasický comfort food a hladní kolegovia boli z ochutnávky nadšení.
Test bol slepý. Kečupy sme rozdelili na tri taniere a ku každému sme dali len číslo od 1 do 8. Ktorá značka sa skrýva pod ktorým číslom, vedela len autorka testu.
Sedem kolegov postupne ochutnalo všetkých osem kečupov a všímali si chuť, to, či v nich cítia skutočné paradajky, sladkosť a kyslosť, ale aj konzistenciu, farbu a vôňu.
Každý kečup potom ohodnotili od 1 do 5 bodov (1 – najhorší, 5 – najlepší). Z hodnotení sme vypočítali priemer a kečupy zoradili od najhoršieho po víťaza. Ceny sú uvedené v čase nákupu, niektoré kečupy boli práve v zľave.
8. Kečup Clever
Posledná priečka s obrovským odstupom patrí kečupu Clever, privátnej značke Billy. Bol najlacnejší z celého testu a bolo to na ňom cítiť. Odštartoval presne tak, ako to pri lacnom kečupe čakáš – svetlou, ružovkastou farbou, ktorá na prvý pohľad ani nepripomínala paradajky.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktorý kečup za 1,39 eur porazil oveľa drahšie značky.
- Ktorý kečup rozdelil testujúcich, takže dostal jednotku aj päťku.
- Ktorý známy kečup kolegom pripomínal školskú jedáleň.
- Ako chutil kolegom bio kečup.
- Ktorý kečup vyhral.
„Má veľmi svetlú, slabo červenú farbu, ktorá vôbec nezodpovedá tomu, ako má kečup vyzerať,“ skonštatovala jedna z testujúcich, ktorá mu ako jedinému v celom teste dala nula bodov. Chuť nepresvedčila nikoho. Testujúci sa zhodli, že je umelý, príliš sladký a paradajky v ňom takmer necítiť.
„Toto bolo peklo a bolesť jesť. Nerozoznal by som, že je to kečup,“ povedal jeden kolega.
„Fuj, lacnota, totálna umelina,“ pridal sa ďalší. „Akoby som jedol len farebnú omáčku,“ doplnil tretí. Kolegom prekážala aj príliš tekutá konzistencia, jednej kolegyni zase naopak pripadala až „príliš dokonalá“, a teda umelá.
Jediné zhovievavé slovo zaznelo od kolegu, ktorý ho prirovnal k „lacnej rajčinovej polievočke, ktorá však neuškodí párku v hotdogu“. Ak ťa však zaujíma chuť a nie len cena, tento kečup radšej obíď.
7. Bio kečup dmBio
Predposledné miesto obsadil bio kečup z DM drogérie. Kto by čakal, že bio znamená automaticky aj chutnejšie, bude sklamaný. Zároveň patril medzi tri najdrahšie kečupy v teste.
Testujúcich zarazilo najmä to, že sa v ňom nevedeli zhodnúť ani na základnej chuti. Pre niekoho bol príliš kyslý, pre iného zase „strašne sladký“. Viacerí v ňom však cítili výrazné korenie. „Zatiaľ najhorší kečup. Je veľmi kyslý, má príliš tekutú konzistenciu a vo vôni výrazne cítiť oregano, čo mi pri kečupe veľmi nesedí,“ zhodnotila jedna kolegyňa. „Chutí to skôr ako hustá paradajková polievka než kečup,“ dodal ďalší kolega.
Našiel sa však aj obranca. „Veľmi dobrý, menej cítiť paradajky, ale bol fakt dobrý,“ povedal kolega, podľa ktorého patril k tomu lepšiemu z testu.
6. Kečup Hellmann's
Známa značka, ktorú sme kúpili v Lidli, nepresvedčila. Najväčší problém? Paradajky. Teda to, že ich v ňom testujúci takmer necítili.
„Necítim rajčiny. Horčicu cítim ako prvú,“ povšimla si jedna kolegyňa. Viacerým vadila aj redšia, vodovejšia konzistencia. „Je redší ako predchádzajúci, čo asi nie je úplne praktické,“ zhodnotila ďalšia testujúca.
Kolegom tento kečup pripomínal skôr lacné kečupy z detstva než značkový výrobok. „Taký bufetový, čo dostaneš do hotdogu,“ opísal ho jeden kolega. „Konzistencia je veľmi tekutá a chuťovo je dosť sladký. Pripomína mi kečup zo školskej jedálne,“ dodala kolegyňa. Najlepšie ho ohodnotil kolega, ktorému v ňom chýbalo len trochu hustoty: „Reálne to jem s hranolkami, takže all good.“ Za túto cenu však čakáš viac než „all good“.
5. Kečup Otma Gurmán
Kečup Otma Gurmán bol najkontroverznejším kečupom testu. Od troch testujúcich dostal len jeden bod, od jedného naopak plný počet.
Od ostatných sa odlišoval už na pohľad – bol hustejší a tmavočervený. Viacerí v ňom cítili výrazné korenie. Rozchádzali sa len v tom, či je to dobre. „Toto je zaujímavé. Cítim tam nejaké grilovacie korenie alebo papriku, ale chutí mi,“ povedal kolega, ktorý mu dal päť bodov. „Strašne korenistý. Korenie úplne prebije chuť paradajok a kečup je pre mňa nepríjemný,“ oponoval ďalší.
Kritiku si vyslúžila aj konzistencia. „Divná, hrudkovitá konzistencia. Nechutí mi vôbec, je strašne sladký,“ zhodnotila kolegyňa. Iní v ňom naopak oceňovali, že je v ňom cítiť skutočné paradajky.
4. Kečup Heinz
Cena: 2,35 € / 342 g. Hodnotenie: 3,4/5 bodu
Heinz je pre mnohých synonymom slova kečup. V našom slepom teste sa však na stupne víťazov nedostal – od bronzu ho delilo len 0,07 bodu. Nikoho neurazil, no ani nenadchol.
Na pohľad pritom zbieral body. „Má super konzistenciu, peknú farbu a úžasnú vôňu. Vizuálne pripomína kečup z McDonald's,“ opísala ho kolegyňa. Hneď však dodala, že chuťovo ju sklamal, pretože bol na ňu príliš kyslý. Ostatní ho naopak vnímali skôr ako sladký. „Sladké, necítim veľmi skutočné rajčiny,“ povedala ďalšia testujúca.
Najviac ho chválili tí testujúci, ktorí ocenili vyváženú chuť. „Príjemne vyvážená sladko-kyslá chuť, ktorá sa dobre je a nič v nej neruší,“ zhodnotila jedna z nich. „Pripomína mi ten kečup do hotdogu, čo dostaneš v nejakom lacnom stánku. Ale to akože beriem pozitívne,“ smial sa kolega. Heinz je asi istota, s ktorou síce nič nepokazíš, no za rovnaké alebo menšie peniaze dostaneš aj lepšie kečupy.
3. Kečup Kania
Cena: 1,39 € / 560 g. Hodnotenie: 3,5/5 bodu
Bronz si odnáša kečup Kania, privátna značka Lidla. Stojí 1,39 eura, teda takmer o euro menej ako Heinz a menej ako polovicu ceny Hellmann's. Napriek tomu oba porazil.
Testujúci ho opisovali ako kečup, aký si predstavíš, keď sa povie kečup. „Veľmi taký klasický profil chuti, ako by ste si kečup predstavili,“ povedal jeden kolega. Jednej kolegyni chutil najviac zo všetkých: „Zatiaľ najlepší kečup z testovaných. Má dobrú, hustú konzistenciu a celkovo mi najviac vyhovuje.“ Ďalšia ocenila jeho vyváženosť: „Je taký výraznejší, cítim tam aj koreniny. Nie je úplne sladký, má dobrý pomer kyslosti.“
Našli sa aj vtipné postrehy. „Cítim tam vegetu,“ poznamenala jedna testujúca. Niektorí mu vyčítali, že je až príliš neutrálny a ničím výrazne nezaujme.
2. Kečup Hamé
Striebro získal kečup Hamé, ktorý sme kúpili v Bille. Bol najstabilnejším kečupom testu – nikto mu nedal menej ako tri body. Nikoho nesklamal a viacerých nadchol.
Testujúci chválili najmä to, čo v mnohých iných kečupoch chýbalo – že je v ňom cítiť paradajky. „Chutí dobre, cítim aj rajčiny a vyzerá aj dobre,“ zhodnotila kolegyňa, ktorá mu dala plný počet. „Veľmi dobrý kečup s príjemnou vôňou, chuťou a vydarenou konzistenciou,“ pridala sa ďalšia. „Toto mi chutí asi najviac. Pre mňa je to ideálny pomer sladkého a kyslého,“ dodala tretia.
Od víťaza ho delilo len pár desatín bodu. Dvom testujúcim prišiel trochu nevýrazný. „Za mňa nič moc, skôr nevýrazný, aj keď nie vyslovene zlý,“ povedal jeden z nich. Ak hľadáš sladkší kečup bez trpkosti, ktorý zachutí takmer každému, Hamé je skvelá voľba aj na detské hranolky.
1. Kečup Chute Slovenska
Víťazom nášho slepého testu sa stal kečup Chute Slovenska, ktorý sme kúpili v Bille. Bol najdrahší zo všetkých, no ako jediný dostal plný počet bodov až od troch testujúcich. Testujúcich si získal výraznou paradajkovou chuťou.
„Veľmi výrazný, extrémne bolo cítiť paradajky. Výrazné chute, radosť ho jesť,“ nadchol sa kolega.
„Najlepší kečup z celého testu. Chuť mal najvyváženejšiu a najviac mi sadol,“ pridala sa kolegyňa. „Veľmi vydarený kečup s dobrou konzistenciou, príjemnou vôňou a chuťou. Nemám mu veľmi čo vytknúť,“ dodala ďalšia.
Nie je však úplne pre každého. Je hustý a výrazne korenistý, viacerí v ňom cítili oregano. „Vonia mi to ako grilované mäso. Veľmi hustý kečup, trošku ako pizza s oreganom,“ opísal ho kolega. Jedna kolegyňa ho dokonca odporučila ako „super základ na pizzu“. Na grilovačku, burgre a hranolky je však podľa našich testujúcich jasným víťazom. Ak si chceš dopriať kečup, ktorý naozaj chutí po paradajkách, oplatí sa.
Top 3
🥇Chute Slovenska
🥈Hamé
🥉Kania