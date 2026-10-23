Zemřel Tom Skerritt. Legendě z Vetřelce a Top Gunu bylo 93 let

Ve věku 93 let odešel charismatický americký herec Tom Skerritt, který se nesmazatelně zapsal do paměti filmových fanoušků především v 70. a 80. letech.
Svým typickým knírkem, klidným pohledem a přirozeným charismatem patřil k nejspolehlivějším tvářím Hollywoodu. Jednou z jeho nejslavnějších rolí byl kapitán Dallas v legendárním hororovém sci-fi Vetřelec od Ridleyho Scotta, jehož osud v útrobách vesmírné lodi Nostromo se stal jednou z nejznámějších scén kinematografie.
Nezapomenutelný byl také jako letecký instruktor Viper v akčním hitu Top Gun, kde sekundoval Tomu Cruisovi, či jako otec v poetickém snímku Teče tudy řeka od Roberta Redforda. Herec zemřel ve středu přirozenou smrtí, jak vyplývá z prohlášení, které vydala jeho rodina.
Odešel velikán
Skerritt za svou kariéru posbíral téměř 150 herních kreditů. Mezi jeho další výrazné role patří komediální klasika M*A*S*H, kingovský horor Mrtvá zóna nebo drama Ocelové magnolie. Svůj výjimečný talent předvedl i na televizních obrazovkách – za roli šerifa v seriálu Picket Fences si v roce 1993 odnesl prestižní cenu Emmy.
Kamera ho milovala až do pozdního věku a v šoubyznysu aktivně působil i po devadesátce. Film a televizní svět tak přišly o herce, který dokázal každé scéně dodat přirozenou autoritu a neopakovatelnou atmosféru.