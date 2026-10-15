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Vyzpovídali jsme hvězdy Marvelu. Co musíš vědět o novém seriálu VisionQuest?
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dnes 15. října 2026 v 14:00
Čas čtení 3:11

Vyzpovídali jsme hvězdy Marvelu. Co musíš vědět o novém seriálu VisionQuest?

Vyzpovídali jsme hvězdy Marvelu. Co musíš vědět o novém seriálu VisionQuest?
Zdroj: Marvel Studios
Ondřej Mrázek
Ondřej Mrázek
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V novém seriálu VisionQuest se do svých ikonických rolí vracejí Paul Bettany jako Vision a James Spader jako Ultron. Jaký je to pocit vrátit se po letech k Marvelu, co pro ně znamená téma otcovství a proč by se lidé měli postavit svým emocím čelem?

Pár dní zpátky jsme ti přinesli s předstihem recenzi kompletní minisérie VisionQuest, ve které se syntezoid Vision (Paul Bettany) pokouší v sobě znovu objevit kus lidskosti, zatímco bojuje s neznámým nepřítelem, který ho loví po celém světě. Aby toho nebylo málo, musí Vision rovněž čelit nátlaku ze strany Ultrona (James Spader), který přežil události Avengers: Age of Ultron a nyní obývá Visionův vnitřní „mindspace“. Do třetice všeho dobrého se pak Vision taktéž musí poprat s nečekanou rolí otce mladého Tommyho (Ruaridh Mollica), který se zničehonic zjeví v jeho životě.

Nyní ti přinášíme exkluzivní rozhovor nejen se dvěma hlavními hvězdami seriálu, ale také se showrunnerem seriálu Terrym Matalasem (Star Trek: Picard).

Jamesi, jaké to pro vás bylo vrátit se po deseti letech k roli Ultrona? Představoval jste si tehdy, že si ji ještě někdy zopakujete?

James Spader: Vzpomínám si na scénu mezi Visionem a Ultronem na konci druhých Avengers, kde kamera střihne těsně předtím, než uvidíte Ultrona zemřít. Už tenkrát v kině mi blesklo hlavou, že okno pro návrat zůstalo otevřené. Pak jsem ale deset let pracoval na jiném seriálu a neměl čas vůbec na nic. Až po jeho skončení zčistajasna přišlo setkání s režisérem Terrym Matalasem. To vedlo k dalším konverzacím a dnes jsme tady.

Jaký byl vlastně váš první dojem z MCU, než jste se stali jeho součástí?

Paul Bettany: Já jsem na komiksech nevyrůstal, takže jsem o tom světě nic nevěděl. Což bylo nakonec skvělé, protože když se Vision zrodí, je sice všemocný, ale o světě toho příliš neví. Učit se všechno až za pochodu na place tak fungovalo skvěle pro mě i mou postavu.

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James Spader: Já jsem komiksy jako malý četl, ale nedokázal jsem si představit, jak to přenesou na plátno. Mám tři syny a do té doby jsem točil jen své divné malé filmy. Řekl jsem Kevinu Feigemu (šéf Marvelu, pozn. redakce), že by bylo skvělé natočit aspoň jednu věc, na kterou se moje děti budou moci podívat dříve, než jim bude osmnáct. A on mě pozval do MCU.

Terry Matalas: Pro mě to byl filmový Iron Man. Četl jsem komiksy jako kluk, ale nedokázal jsem si představit, jak to přenesou na plátno. Iron Mana jsem miloval, i přes ten hrozný počítačový hlas. (se smíchem se dívá na Paula Bethanyho)

VisionQuest
VisionQuest Zdroj: Disney+

Příběhy o strojích, které se chtějí stát lidmi, často vycházejí ze starých mýtů. Čím jste se inspirovali vy?

Paul Bettany: S roboty můžete udělat dvě hlavní věci: buď Pinocchia („chci být opravdový kluk“), nebo Frankensteina. Chtěli jsme vytvořit mix obojího. Otázky typu: Kdo jsem? Jaký je můj účel? Jsem dobrý, nebo zlý? A hlavně: Chci vůbec být člověkem? Protože být člověkem je sakra těžké.

Co podle vás diváky*divačky a fanoušky*fanynky Marvelu na seriálu nejvíce překvapí a zaujme?

Terry Matalas: Určitě chemie! A vousy, jednoznačně vousy. Ale vážně – chemie mezi Jamesem a Paulem je na plátně naprosto magnetická a brilantní. Když je sledujete, budete chtít vidět ještě víc.

Co jste Paule udělal pro to, aby Vision v novém seriálu vynikl ve svém vlastním příběhu?

Paul Bettany: Já velmi málo, všechno odřel Terry. Ve chvíli, kdy mi Terry zavolal a řekl: „Co kdybychom přivedli zpátky Spadera?“, pochopil jsem, že přesně ví, čím ten seriál má být. Pak už jsem jen přišel na plac a říkal repliky.

VisionQuest
VisionQuest Zdroj: Marvel Studios

Terry, vy jste ale v seriálu vrátil do hry i další postavu, a to překupníka zbraní Razu z prvního Iron Mana. Byl to váš nápad, nebo požadavek Kevina Feigeho?

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Terry Matalas: S Faranem Tahirem už jsem dříve pracoval na seriálu Dvanáct opic a věděl jsem, že je zrovna ve městě. Přišlo mi to jako skvělý odkaz na úplný počátek všeho, včetně Visionova původu.

James Spader: Takže příště až budu ve městě, tak ti stačí jen zavolat?

Terry Matalas: Ano, přesně tak.

Jak Ultron i Vision vnímají svou minulost? Je seriál o budování nového života, nebo o lpění na tom, co ztratili?

James Spader: Pokud jde o Ultrona, je to rozhodně o pohledu dozadu, ale do mnohem hlubší minulosti. Pokora z porážky v Age of Ultron ho přiměla věnovat daleko větší pozornost historii celého světa. Už se nesoustředí jen sám na sebe.

Paul Bettany: Vision dokáže pohřbít své pocity a bolest za kód a rozhodovat se, kdy k nim přistoupí, aby se nemusel vyrovnávat s realitou. To je velmi lidské. Jediná cesta ke skutečnému spojení s ostatními je ale postavit se věcem čelem. Vynést emoce na povrch je to nejzdravější, co můžete udělat.

Kdybyste museli vy sami žít uvnitř nějaké seriálové simulace, který svět byste si vybrali?

Paul Bettany: Já bych si vybral Star Trek. Nabízí pozitivní a nadějný obraz toho, čím bychom se jako lidstvo mohli stát – být sjednocení a společně objevovat vesmír.

James Spader: Pro mě by to byla kriminální reality show Cops a byl bych moc rád, kdyby sem teď někdo vtrhl a zatkl mě přímo během tohoto rozhovoru.

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Náhledový obrázek: Marvel Studios
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