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Z fotky zjistí tvoji přesnou lokalitu. Lucie z profilu Za Hranice prozradila, jak se dá živit geoguessingem
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dnes 22. října 2026 v 7:00
Čas čtení 6:19

Z fotky zjistí tvoji přesnou lokalitu. Lucie z profilu Za Hranice prozradila, jak se dá živit geoguessingem

Z fotky zjistí tvoji přesnou lokalitu. Lucie z profilu Za Hranice prozradila, jak se dá živit geoguessingem
Zdroj: Archiv respondentky / se svolením
Anna-Marie Hanzlíková
Anna-Marie Hanzlíková
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Stačí jí letmý pohled na tvar elektrického sloupu, kus obrubníku nebo stromy na pozadí. Lucie z profilu Za Hranice z takových indicií za chvíli přesně ví, na jakém místě planety se nacházíte.

Svojí superschopností ohromila český internet. Na Instagramu oslňuje hlavně geoguessingem, tedy hádáním lokací z fotek.

Není to přitom tak dávno, kdy tehdy studentka mezinárodních vztahů v Brně měla svůj profil jenom jako side hustle pro zábavu. Protože je ale zeměpis její největší vášní (a jak sama říká, klasická práce od devíti do pěti by pro ni nebyla) nepřestávala tvořit. Od začátku měla ambici, aby ji tento koníček začal živit.

A vyplatilo se. V létě jí profil konečně prakticky ze dne na den vybouchl. Popularitu jí zřejmě přinesla hlavně zmíněná virální videa, ve kterých se snaží najít přesnou lokaci fotek, které jí posílají její sledující. Dnes ji profil zaměstnává na plný úvazek. Přesto tvrdí, že největší odměna je, když její zeměpisná videa pouští vyučující ve škole.

Kdo je ale Lucie v civilu? Jak svoji superschopnost získala? A jaký nejzajímavější požadavek na ni měli její sledující?

V rozhovoru se dočteš:
  • Jak dlouho trvá nahromadit geografický lore?
  • Jestli už dostala nabídku do tajných služeb?
  • Kolik má doma bucket hats?
  • Jak se Lucku v Koreji snažili naverbovat do sekty?
  • Jaký je její oblíbený geografický útvar?
  • Ve které hře má nahrané takové množství času, až se za to stydí?
  • Zda by ji lákali Zrádci?

Kde ses tak dobře naučila místopis a pracovat s mapami? Už odmala mě fascinovaly vzdálené země. Začalo to, když jsem sledovala reality show Kdo přežije. Jednotlivé série se jmenovaly Guatemala, Panama – a mě zajímalo, kde tahle místa jsou. Stála jsem se ségrou v pokojíčku před dětskou mapou a společně jsme hledaly. To mi bylo tak deset nebo jedenáct. Od té doby tenhle zájem trvá.

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Nahromadit zeměpisný lore ti teda trvalo patnáct let? Asi jo. Nejvíc jsem natrénovala někdy v sedmnácti, když jsem objevila YouTube kanál Geography Now. Dělali sérii videí o každé zemi na světě od A do Z, která běžela snad sedm let. Videa mě bavila, a navíc tvůrce dělal challenge, kdy si zavázal oči a vyjmenoval všechny země světa. Úplně mě to ohromilo a řekla jsem si, že to chci umět taky.

Jaké jsou tvoje studijní metody? Učíš se od A do Z třeba řeky nebo státy a jedeš vyloženě nazpaměť? Státy jsem se naučila skrz online kvízy, třeba na stránce JetPunk, kde jsem si je neustále opakovala, až se mi vryly do hlavy. Ale když jsem se nedávno učila hlavní města, tak fakt jedu prstem po mapě a snažím se vizuálně přiřadit jméno k místu. Právě vizuální učení je pro mě nejefektivnější.

Kdy ti došlo, že tenhle tvůj obrovský koníček by šlo točit a bavilo by to lidi? Mě už jako malou hrozně bavili youtubeři. Byla jsem jedno z těch dětí, co objíždělo minecraftové akce a snila jsem o tom, že budu youtuberka. Pár let zpátky jsem si řekla, že si tenhle dětský sen zkusím splnit. Založila jsem si kanál a přemýšlela o čem točit. Zeměpis byl můj největší koníček a na české scéně taková videa nikdo nedělal, takže to byla ideální volba.

„Studovala jsem mezinárodní vztahy, dneska mě ale živí tvroba,“ říká Lucka.
„Studovala jsem mezinárodní vztahy, dneska mě ale živí tvroba,“ říká Lucka. Zdroj: Archiv respondentky / se svolením

Máš ambici, aby se podle tvých videí lidi vzdělávali? Vím, že tě vždycky potěší, když se tvá videa pouští ve školách.

Určitě mám. Inspiruju se kanály, které dělají „edutainment“, hlavně mým nejoblíbenějším Oversimplified, který vysvětluje historii skrz vtipná videa, ze kterých jsem se dokonce učila na státnice. „Vrchol kariéry“ pro mě opravdu je, když mi lidi píšou, že je učitelé pouštěli ve škole. (smích) Mám ráda ten pocit, když můžu ukázat zeměpis zábavnou formou někomu, kdo ho třeba dřív nesnášel, a díky mně ho začne bavit.

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Co se dozvíš po odemknutí?

  • Jak dlouho trvá nahromadit geografický lore?
  • Jestli už dostala nabídku do tajných služeb?
  • Kolik má doma bucket hats?
  • Jak se Lucku v Koreji snažili naverbovat do sekty?
  • Jaký je její oblíbený geografický útvar?
  • Ve které hře má nahrané takové množství času, až se za to stydí?
  • Zda by ji lákali Zrádci?
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