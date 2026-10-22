Z fotky zjistí tvoji přesnou lokalitu. Lucie z profilu Za Hranice prozradila, jak se dá živit geoguessingem

Stačí jí letmý pohled na tvar elektrického sloupu, kus obrubníku nebo stromy na pozadí. Lucie z profilu Za Hranice z takových indicií za chvíli přesně ví, na jakém místě planety se nacházíte.
Svojí superschopností ohromila český internet. Na Instagramu oslňuje hlavně geoguessingem, tedy hádáním lokací z fotek.
Není to přitom tak dávno, kdy tehdy studentka mezinárodních vztahů v Brně měla svůj profil jenom jako side hustle pro zábavu. Protože je ale zeměpis její největší vášní (a jak sama říká, klasická práce od devíti do pěti by pro ni nebyla) nepřestávala tvořit. Od začátku měla ambici, aby ji tento koníček začal živit.
A vyplatilo se. V létě jí profil konečně prakticky ze dne na den vybouchl. Popularitu jí zřejmě přinesla hlavně zmíněná virální videa, ve kterých se snaží najít přesnou lokaci fotek, které jí posílají její sledující. Dnes ji profil zaměstnává na plný úvazek. Přesto tvrdí, že největší odměna je, když její zeměpisná videa pouští vyučující ve škole.
Kdo je ale Lucie v civilu? Jak svoji superschopnost získala? A jaký nejzajímavější požadavek na ni měli její sledující?
- Jak dlouho trvá nahromadit geografický lore?
- Jestli už dostala nabídku do tajných služeb?
- Kolik má doma bucket hats?
- Jak se Lucku v Koreji snažili naverbovat do sekty?
- Jaký je její oblíbený geografický útvar?
- Ve které hře má nahrané takové množství času, až se za to stydí?
- Zda by ji lákali Zrádci?
Kde ses tak dobře naučila místopis a pracovat s mapami? Už odmala mě fascinovaly vzdálené země. Začalo to, když jsem sledovala reality show Kdo přežije. Jednotlivé série se jmenovaly Guatemala, Panama – a mě zajímalo, kde tahle místa jsou. Stála jsem se ségrou v pokojíčku před dětskou mapou a společně jsme hledaly. To mi bylo tak deset nebo jedenáct. Od té doby tenhle zájem trvá.
Nahromadit zeměpisný lore ti teda trvalo patnáct let? Asi jo. Nejvíc jsem natrénovala někdy v sedmnácti, když jsem objevila YouTube kanál Geography Now. Dělali sérii videí o každé zemi na světě od A do Z, která běžela snad sedm let. Videa mě bavila, a navíc tvůrce dělal challenge, kdy si zavázal oči a vyjmenoval všechny země světa. Úplně mě to ohromilo a řekla jsem si, že to chci umět taky.
Jaké jsou tvoje studijní metody? Učíš se od A do Z třeba řeky nebo státy a jedeš vyloženě nazpaměť? Státy jsem se naučila skrz online kvízy, třeba na stránce JetPunk, kde jsem si je neustále opakovala, až se mi vryly do hlavy. Ale když jsem se nedávno učila hlavní města, tak fakt jedu prstem po mapě a snažím se vizuálně přiřadit jméno k místu. Právě vizuální učení je pro mě nejefektivnější.
Kdy ti došlo, že tenhle tvůj obrovský koníček by šlo točit a bavilo by to lidi? Mě už jako malou hrozně bavili youtubeři. Byla jsem jedno z těch dětí, co objíždělo minecraftové akce a snila jsem o tom, že budu youtuberka. Pár let zpátky jsem si řekla, že si tenhle dětský sen zkusím splnit. Založila jsem si kanál a přemýšlela o čem točit. Zeměpis byl můj největší koníček a na české scéně taková videa nikdo nedělal, takže to byla ideální volba.
Máš ambici, aby se podle tvých videí lidi vzdělávali? Vím, že tě vždycky potěší, když se tvá videa pouští ve školách.
Určitě mám. Inspiruju se kanály, které dělají „edutainment“, hlavně mým nejoblíbenějším Oversimplified, který vysvětluje historii skrz vtipná videa, ze kterých jsem se dokonce učila na státnice. „Vrchol kariéry“ pro mě opravdu je, když mi lidi píšou, že je učitelé pouštěli ve škole. (smích) Mám ráda ten pocit, když můžu ukázat zeměpis zábavnou formou někomu, kdo ho třeba dřív nesnášel, a díky mně ho začne bavit.
Co se dozvíš po odemknutí?
- Jak dlouho trvá nahromadit geografický lore?
- Jestli už dostala nabídku do tajných služeb?
- Kolik má doma bucket hats?
- Jak se Lucku v Koreji snažili naverbovat do sekty?
- Jaký je její oblíbený geografický útvar?
- Ve které hře má nahrané takové množství času, až se za to stydí?
- Zda by ji lákali Zrádci?
Byla jsi ty ten člověk, co zeměpis ve škole miloval? Pomohlo ti to pak na vysoké? Zeměpis jsem měla fakt ráda, byl to můj nejoblíbenější předmět. Na vejšce jsem studovala mezinárodní vztahy a spousta mých videí byla přímo inspirovaných přednáškami. Třeba moje video o Jižní Americe bylo v podstatě kompletně shrnutý celý kurz z jednoho semestru.
Dneska se už tou tvorbou živíš. Byla to od začátku tvoje ambice? Byla. Nechtěla jsem být zaměstnaná osm hodin denně, zjistila jsem, že to je život, který nechci. Dlouho to ale byla jen taková brigádka za pár tisíc měsíčně. Zlomilo se to teď o prázdninách, když jsem začala dělat videa, kde hledám lidi a konkrétní lokace podle jejich profilovek na fotkách. V podstatě přes noc mi hrozně narostl Instagram i YouTube a začalo sledovat sto tisíc lidí.
„Nabídka od tajných nebo detektivních služeb? Jedna přišla, dalo by se si říct, že šlo o hledání lidí.“
Často se ti v komentářích objevují prosby, ať jdeš pracovat k tajným službám nebo policii. Přišla ti někdy reálná nabídka? Přišla mi jedna nabídka, dalo by se popsat jako hledání lidí za peníze, kterou jsem prozatím odmítla. Ale do budoucna, kdyby mě tvorba přestala bavit, je to směr, kterým bych se možná chtěla vydat. Já jsem ještě donedávna vůbec nevěděla, že to, co umím, je něco speciálního. Myslela jsem, že trochu stalkovat a hledat na internetu zvládne každý. Až když mi lidi začali psát, že nechápou, jak to dělám, zjistila jsem, že to je i kariérní možnost.
Dostáváš i nějaké bizarní soukromé žádosti? Denně mi přijde strašně moc zpráv, v inboxu jich mám řádově tisíce, takže nedokážu přečíst všechny. Lidé mají různé osobní požadavky – někdo se třeba vsadil s kamarádkou a chtěl, abych podle fotky poznala, kde si dávala snídani. To jsem si řekla, že dělat nebudu. Ale ozvala se mi třeba holčina, že jich je víc holek, které mají špatnou zkušenost s jedním klukem, který jimi manipuloval a vydával se za někoho jiného. Chtěly to s ním řešit, a měly fotku z jeho domu s výhledem do pozadí. Tak jsem jim ho i s jeho pravým jménem našla.
Mluvily jsme o tajných službách, ale lidi tě často posílají i do reality show Zrádci. Šla bys do toho? Lákalo by mě to, ale bojím se, že by na mně bylo hrozně poznat, že lžu. V tom nejsem zas tak dobrá. Ale v roli věrné by mě hrozně bavilo tam být.
„Nejvíc mám nahráno v Hledání min, musím se krotit“
Vraťme se ke tvým zeměpisným skills. Kolik máš reálně nahráno v Geoguesseru, že hádáš fotky tak rychle? Já v něm vlastně nejsem zas tak dobrá. Hraní je hodně o zapamatování si takzvané „mety“ – z jaké generace kamery je fotka focená, jaké sloupky, značky nebo elektrické vedení používá konkrétní země. Je to hodně o memorování. Jsem spíš průměrná, věnuju se tomu tak, že mám vždycky dvoutýdenní fázi, kdy se do toho naprosto zažeru, pak to zapomenu, a takhle to jede nanovo.
Kdybych chtěla mít lepší skóre, co bys mi poradila? Jít přímo po těch nápovědách. Komunita vytvořila webové stránky, kde najdeš vše od těch nejjednodušších znaků až po složité detaily pro určení konkrétního regionu.
Je tedy jiná hra, ve které máš nahraný nesmysl hodin a možná se za to i trochu stydíš? Hledání min. Jednu dobu jsem to hrála opravdu každý den, ale teď už to krotím.
A co zeměpisné libůstky, jaké je tvoje oblíbené územní nebo administrativní rozdělení a proč?
Hranice mezi Indií a Bangladéší, kde je obrovské množství enkláv a exkláv. Kus Bangladéše byl uvnitř kusu Indie, který byl uvnitř kusu Bangladéše, který byl uvnitř kusu Indie. Nedávno si to sice mezi sebou narovnali, aby to nebylo tak matoucí, ale tohle byl vždycky můj favorit.
A co nejhezčí tvar státu na mapě? Zajímavá otázka, asi Namibie. Je to takový čtverec a pak má takový úzký, dlouhý proužek, který je široký jen pár kilometrů. Má dobrý tvar.
Zeměpis český, nebo světový?
Světový. V českém jsem hrozně špatná, už jsem ho pozapomínala ze školy.
Google Maps, nebo Mapy.cz?
Google Mapy na řízení, Mapy.cz na všechno ostatní.
Letadlo, nebo vlak?
Vlak! Já nesnáším létání, bojím se. Ráda létám do Asie, ale celý ten proces přímo nenávidím.
Cestovat sólo, nebo s někým?
S někým. Ráda zážitky sdílím.
Jeden sledující ti v komentářích slíbil, že si tě nechá vytetovat na hrudník, když mu uhodneš lokaci z fotky, což jsi splnila. Proběhlo to? Psala jsem mu asi před týdnem, jak to teda vypadá. Mám zobrazeno, už mi neodpověděl, vyghostoval mě. Takže se bohužel nic nekonalo.
K tobě neodmyslitelně patří klobouček „bucket hat“, máš ho v každém videu i při našem dnešním povídání. Kolik jich doma vlastně máš? Jenom tenhle jeden! Chci ho už vyměnit, začíná být trochu ošuntělý, ale letní věci se teď v obchodech neprodávají.
Tvůj kanál je kromě map hodně postavený i na obsahu z cestování. Kde se ti líbilo nejvíc? Nejradši mám východní Asii. Byla jsem v Číně, Japonsku a Koreji. Kdybych si měla vybrat, tak Jižní Korea, tam jsem strávila čtyři měsíce na Erasmu, takže tu mám v srdíčku. A do Japonska se chci vrátit tolikrát, kolikrát to jen půjde. Miluju buddhistické chrámy, nepálivé asijské jídlo a celkově tamní atmosféru.
Máš odtamtud nějaký zážitek, který tě vyloženě překvapil? Překvapilo mě, když se mě tam snažili při více příležitostech naverbovat do sekty. O Jižní Koreji se to málo ví, ale křesťanské sekty tam jedou ve velkém. I tady v Česku působí hnutí Shincheonji, ale tam to je obrovské. Korejci obecně moc neumí anglicky, takže když k tobě v normální kavárně někdo přijde a začne se s tebou bavit plynule anglicky, máš nejdřív radost. Myslíš si, že si chce někdo procvičit jazyk, ale po chvíli přátelské konverzace z toho vypadne pozvánka do sekty.
Máš své nejoblíbenější místo na Zemi? Jihokorejské město Ulsan.
Jaká jsi vlastně cestovatelka? Děláš na dovolené věci, které normální lidi nedělají? Všechno hodně plánuju a ráda lidi vedu. Vždycky ráno nebo po cestě v MHD si načtu na Wikipedii kontext k historickým památkám a pak těmi „fun facty“ ostatním trochu vnucuju, proč je to místo významné. Oni se tváří, že je to moc nezajímá, ale myslím, že je to zajímá!