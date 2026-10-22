Za deseti lety se ohlíží fungování organizace věnující se prevenci sexuálního násilí se ohlíží výstava Gamerie změn. Konsent také spustil kampaň Dej konsentu hlas!. V ní můžou lidi ovlivnit budoucí směřování neziskovky.
„Když jsme před deseti lety začínali, téma sexuálního násilí bylo v české společnosti do velké míry tabuizované. Za tu dobu se nám společně s podporovateli a partnery podařilo dosáhnout věcí, které dříve vypadaly být nemožné,“ uvádí spoluzakladatelka a ředitelka Konsentu Johanna Nejedlová.
Každý z úspěchů organizace, mezi něž se řadí kromě zmíněné redefinice znásilnění v trestním zákoníku také proškolení tisíců vyučujících a zaměstnanectva barů a nočních klubů o problematice sexuálního násilí, je v galerii zastoupen běžným předmětem. Ten ovšem v kontextu sexuálního násilí nabývá nového významu.
Výstavu je možné navštívit také v digitální podobě na webu. Na sloupech jsou vystaveny třeba tábornický ešus, videokazeta, mapa Olomouce či prezervativ natažený na banánu.
Na stejném webu pak může veřejnost přímo ovlivnit, jakým dalším výzvám se má Konsent v budoucnu věnovat. „I když máme za sebou kus práce, rozhodně nekončíme. Sexuální obtěžování i násilí jsou v Česku stále hluboce zakořeněným problémem. Kvalitní osvěta na školách i v institucích pořád chybí,“ dodává Nejedlová.