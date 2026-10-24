Největší svátek autorského dokumentu v Česku je v plném proudu.
Jubilejní 30. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava byl oficiálně zahájen. Nabídne nejen silné filmové příběhy, ale nezavírá oči ani před aktuálním společenským děním, což dokazuje důraz na nezávislost mediálního prostoru. Hned v úvodu festival rozdal první ocenění, přičemž hlavní hvězdou slavnostního ceremoniálu se stala legenda českého časosběrného dokumentu Helena Třeštíková.
Festivalový program odstartoval poetický snímek Návrat do neznámé země z dílny režisérky Olgy Malířové Špátové. Dokument dává nahlédnout do tvůrčího procesu a více než padesátileté umělecké spolupráce mezinárodně uznávaného choreografa Jiřího Kyliána a jeho múzy, tanečnice Sabine Kupferberg.
Během slavnostního večera, kterým provázela Natálie Schejbalová, si pak Cenu za přínos světové kinematografii převzala dokumentaristka a pedagožka FAMU Helena Třeštíková. Ta připomněla své silné pouto k festivalu, na jehož první ročník, tehdy organizovaný studenty před maturitou, dorazila a od té doby jej pravidelně podporuje. „Nyní se hraje o budoucnost audiovize,“ zdůraznila při převzetí ceny režisérka.
Celospolečenská témata
Ji.hlava tradičně dává prostor i palčivým reportážním tématům. Cenu Respektu si odnesla novinářka Barbora Maxová za reportáž pro Českou televizi Ty, které přežily. Ta přináší mrazivá svědectví pěti ukrajinských žen o brutálním mučení, sexuálním násilí a otřesných podmínkách v ruských věznicích.
Cenu za nejlepší dokumentární knihu získala Kamila Hladká za publikaci Domů? Příběhy bývalých vězeňkyň, jež mapuje složité osudy žen s kriminální minulostí, které pocházejí z dysfunkčních rodin, a jejich komplikovaný návrat do běžné společnosti. V online hlasování diváků pak zvítězil krátký observační portrét manilského pouličního prodejce sorbetu jak se vymanit. od filipínského režiséra Josepha Vitaliho, který otevírá otázku pracovních podmínek.
Kromě filmových projekcí festival letos výrazně reaguje i na aktuální politickou situaci. V pondělí 26. října od 17 hodin proběhne v DKO I speciální program věnovaný významu a budoucnosti veřejnoprávních médií. Diváci se mohou těšit na projekci filmu Přeladění režisérky Sáry Prokopové, který dokumentuje boj za slovenská veřejnoprávní média.
Budoucnost médií a audiovize
Na promítání bezprostředně naváže debata o budoucnosti českých veřejnoprávních institucí, kterou bude moderovat ředitel festivalu Marek Hovorka. K diskusnímu stolu usedne zástupce generálního ředitele České televize Milan Fridrich, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a politička Věra Jourová, jež se problematice médií dlouhodobě věnuje.
Zajímavostí jubilejního ročníku, který potrvá až do 1. listopadu, je také praktický důraz na psychické zdraví návštěvníků. Po celou dobu konání festivalu mají diváci možnost přímo na místě využít bezplatnou psychologickou podporu pro případ úzkostí či psychického přetížení z davu, kterou zajišťuje poradna Mojra.