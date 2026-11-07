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Oplatí sa zubná kefka za viac než 500 €? Philips Sonicare ma upozornila na chybu, ktorú nevedomky robí až 75 % ľudí
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Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Philips.
dnes 7. listopadu 2026 v 9:30
Čas čtení 5:29
Alexandra Mravíková

Oplatí sa zubná kefka za viac než 500 €? Philips Sonicare ma upozornila na chybu, ktorú nevedomky robí až 75 % ľudí

Oplatí sa zubná kefka za viac než 500 €? Philips Sonicare ma upozornila na chybu, ktorú nevedomky robí až 75 % ľudí
Zdroj: Refresher
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Mala som pocit, že si zuby čistím poctivo.

Vieš o tom, že podľa údajov, ktoré uvádza Philips, až traja zo štyroch ľudí pri čistení zubov nevedomky vynechávajú niektoré miesta, hoci majú pocit, že si ich čistia dôkladne? Keď som si túto štatistiku prvý raz prečítala, bola som presvedčená o tom, že ja patrím medzi tých zvyšných 25 %.

Zuby som si čistila pravidelne a rozhodne som sa pri tom neponáhľala. Často som v kúpeľni strávila aj tri či štyri minúty, teda viac než všeobecne odporúčané dve. Mala som pocit, že ovládam správnu techniku a že moje zuby sú po čistení bez povlaku.

Práve preto ma zaujímalo, čo mi ukáže inteligentná sonická kefka Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige. Jej hlavnou prednosťou je okamžitá spätná väzba na displeji kefky počas čistenia, vďaka ktorej máš lepší prehľad o tom, či si dôkladne vyčistil*a všetky oblasti chrupu.

Svetelná signalizácia na rukoväti ti napovie, kedy máš danú časť úst skutočne vyčistenú a môžeš sa presunúť na ďalšiu. Po dokončení čistenia sa na displeji zobrazí prehľadná mapa pokrytia chrupu.

Ty tak získaš spätnú väzbu o tlaku, pohyboch kefky aj o tom, či pri čistení pokrývaš všetky potrebné plochy. Vyvedie ma kefka z omylu o dokonalo čistých zuboch?

🦷 Sonická kefka Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige ponúka niekoľko režimov vrátane každodenného čistenia, dôkladnejšieho čistenia, režimu zameraného na povrchové škvrny či starostlivosť o ďasná a citlivé zuby.

Kefka ti zároveň poskytuje spätnú väzbu priamo na rukoväti. Svetelný prstenec signalizuje, kedy je daná oblasť chrupu dostatočne vyčistená, a po skončení čistenia sa na integrovanom displeji zobrazí mapa pokrytia s miestami, ktorým treba venovať viac pozornosti.

Ak na kefku príliš tlačíš, automaticky zasiahne a upraví intenzitu čistenia. Priamo na rukoväti kefky taktiež dostávaš aj spätnú väzbu.

Odporúčaná cena je 519,99 €

Zaujímalo ma, či tieto funkcie využijem aj v bežnej kúpeľňovej rutine a či mi kefka naozaj ukáže niečo, čo som si doteraz neuvedomovala. Preto som ju testovala sedem dní a sledovala nielen to, ako sa používa, ale aj to, čo mi pomáha meniť.

sonicare kefka
Zdroj: Refresher

Prvý dojem: Elegantná kefka a nabíjací pohár, ktorý ma príjemne prekvapil

Kefka ma hneď po rozbalení zaujala príjemnou krémovou farbou a elegantným dizajnom. V balení som mala kefku, hlavicu, nabíjací pohár a cestovné nabíjacie puzdro, ktoré stačí zapojiť do siete a kefka sa vnútri nabíja.

Práve sklenený nabíjací pohár ma zaujal najviac. Bola som zvyknutá na klasické stojany na elektrické kefky, preto mi toto minimalistické riešenie pripadalo ako príjemná zmena.

Estetický dizajn mojej novej kefky ocenila aj kamarátka, ktorá si ju všimla počas návštevy. „Konečne kefka, ktorá sa hodí do minimalistickej kúpeľne! A ten štýlový nabíjací pohár je fakt cool,“ povedala a kefku hneď poslala priateľovi so slovami, že toto by ju veľmi potešilo pod vianočným stromčekom.

Kefka má integrovaný dotykový displej, na ktorom vidíš všetky dôležité informácie priamo na rukoväti – napríklad zvolený režim, intenzitu, stav batérie či opotrebovanie hlavice. Mapa chrupu pomáha odhaliť miesta, ktoré si vynechal*a, takže sa na ne môžeš hneď zamerať. 

Refresher
Zdroj: Refresher
Veľkou výhodou sonickej kefky najnovšej generácie je, že nemusíš pri každom čistení siahať po telefóne s appkou. Na farebnom dotykovom displeji priamo na rukoväti si nastavíš režim aj intenzitu a po čistení dostaneš aj spätnú väzbu vrátane mapy pokrytia. Mobil teda môžeš pokojne odložiť a sústrediť sa na samotné čistenie.

Prvé čistenie mi ukázalo, že mám čo zlepšovať

Prvý deň som sa zoznamovala s kefkou a ona zase so mnou. Počas čistenia som dostávala spätnú väzbu priamo na rukoväti a po jeho skončení mi displej ukázal, ktoré oblasti chrupu som vyčistila dôkladne a ktorým by som mala venovať viac pozornosti. Nešlo pritom iba o čas, ale aj o tlak, pohyby kefkou a pokrytie jednotlivých plôch chrupu.

Vďaka okamžitej spätnej väzbe priamo na rukoväti zubnej kefky som zistila, že miestami vynechávam vnútorné aj vonkajšie časti zubov. Napriek tomu, že som si ich umývala aj tri či štyri minúty, niektorým miestam som jednoducho nevenovala dostatočnú pozornosť. Mala som pocit, že robím maximum, no kefka mi ukázala, že moja predstava o dôkladnom čistení sa od reality líši.

Počas čistenia ma kefka navyše upozorňovala, keď som na zuby tlačila príliš silno alebo, naopak, príliš slabo. Aj to bol pre mňa užitočný signál. Pri bežnom čistení som na tento faktor vôbec nemyslela.

Refresher
Zdroj: Refresher
👉🏻 Ako funguje sledovanie čistenia?

Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige ti poskytuje spätnú väzbu priamo počas čistenia. Svetelný prstenec na rukoväti ťa upozorní, keď na kefku príliš tlačíš, a zároveň ti pomáha sledovať, či si dôkladne vyčistil*a všetky oblasti chrupu.

Integrovaný displej ti po čistení zobrazí mapu úst, na ktorej uvidíš, ktorým miestam sa ešte treba venovať. Vďaka tomu môžeš svoju techniku priebežne upravovať bez potreby sledovať aplikáciu.

Počas čistenia ťa kefka neustále upozorňuje na tlak:

👉 svieti zeleno, keď používaš správny tlak,
👉 pulzuje fialovo a jemne vibruje, ak tlačíš príliš silno,
👉 pomaly prechádza do fialovej farby, keď, naopak, nevyvíjaš dostatočný tlak.

Svetelný prstenec ti zároveň signalizuje pokrytie čistenia:

👉 svieti nažlto, keď niektorá oblasť úst ešte potrebuje pozornosť,
👉 svieti namodro, keď je daná oblasť vyčistená a môžeš prejsť na ďalšiu.

Po skončení čistenia si môžeš priamo na displeji kefky skontrolovať, či si nejaké miesta nevynechal*a.

Už počas prvého čistenia ma kefka upozornila, že na čistenie prenášam návyky z používania klasickej manuálnej kefky. Bola som zvyknutá robiť rukou pohyby tam a späť, akoby som zuby drhla.

Po prvom čistení som zistila, že pri sonickej kefke mám postupovať inak. Hlavicu mám jemne a pomaly posúvať od jedného zuba k druhému a nechať technológiu vykonávať čistiace pohyby.

Nemusela som začínať odznova, stačilo dočistiť vynechané miesta

Po čistení mi kefka ukázala, ktorým častiam som sa nevenovala dostatočne. Mohla som sa k nim hneď vrátiť a dočistiť ich pomocou funkcie TouchUp, bez toho, aby som musela opakovať celý čistiaci cyklus. Nemusela som teda začínať odznova, stačilo sa zamerať na miesta, ktoré mi unikli.

Pri ďalšom čistení som už lepšie vedela, na čo sa sústrediť. Postupne som si tak zvykala na inú techniku a učila sa venovať pozornosť aj miestam, ktoré som predtým prehliadala.

„Väčšina pacientov je presvedčená, že si svoje zuby čistí dôkladne. V ordinácii však vidíme, že takmer každý automaticky vynecháva rovnaké oblasti, predovšetkým vnútorné plochy zubov a zadné stoličky. Okamžitá spätná väzba sonických kefiek Philips v kombinácii s mapou pokrytia pomáha rýchlo odhaliť tieto chyby a zlepšiť techniku čistenia,“ vysvetľuje zubná lekárka MDDr. Nela Kindl.

refresher
Zdroj: Refresher

Už po prvom dni som videla zmeny

Kefku som testovala sedem dní, no už po prvom čistení som mala zo svojich zubov veľmi dobrý pocit. Boli hladké aj na miestach, kam sa mi bežne nedarí dostať tak jednoducho. Keď som po nich prešla jazykom, mala som pocit, ako keby som sa práve vrátila z dentálnej hygieny.

Pocit, že moje zuby sú absolútne hladké bez akéhokoľvek povlaku, trval vždy niekoľko hodín, po večernom čistení až do rána.

Práve kombinácia tohto pocitu a feedbacku na kefke ma motivovala venovať čisteniu väčšiu pozornosť. Postupne som sa učila pohybovať kefkou správnejšie a viac som vnímala, ako veľmi záleží na technike. 

Refresher
Zdroj: Refresher
Zubná kefka najnovšej generácie Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige ponúka osem režimov: Clean, Deep Clean, White, Gum Health, Sensitive, Max Care, Comfort a Polish.

Líšia sa zameraním a umožňujú prispôsobiť čistenie rôznym potrebám. K dispozícii máš aj rôzne úrovne intenzity, takže si môžeš nastavenie upraviť podľa svojich preferencií. Vďaka dotykovému displeju si všetko nastavuješ priamo na zubnej kefke.

Ocenila som, že si môžem čistenie prispôsobiť svojim potrebám. Pri výbere konkrétneho nastavenia by som sa riadila najmä tým, čo mi vyhovuje, ale v prípade citlivosti či problémov s ďasnami ti odporúčam konzultovať vhodný režim so zubárom/kou alebo dentálnou hygieničkou.

Refresher
Zdroj: Refresher

Oplatí sa investovať do inteligentnej kefky?

Po siedmych dňoch testovania som zistila, že ani tri či štyri minúty čistenia zubov nezaručia, že moje zuby budú dokonalo čisté. Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige mi pomohla odhaliť chyby, ktoré som si predtým neuvedomovala, zlepšiť techniku a venovať väčšiu pozornosť každému čisteniu.

Ocenila som najmä okamžité upozornenia na tlak, mapu vynechaných miest, možnosť ich dočistenia aj praktický displej priamo na rukoväti.

Ak chceš svojim zubom dopriať kvalitnú každodennú starostlivosť, Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige ti rozhodne odporúčam. Aj napriek vyššej cene je to investícia do lepších návykov a zdravia ústnej dutiny, ktorá podľa mňa dáva zmysel. 

🎁 Ak premýšľaš o praktickom a zároveň peknom vianočnom darčeku, toto môže byť veľmi dobrá voľba. Kefka je dostupná v štyroch farebných prevedeniach, takže si určite vyberieš.

Viac o zubnej kefke Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige spolu s informáciami, kde ju kúpiť, nájdeš na oficiálnom webe.
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