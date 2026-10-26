Feed Explore
Feed Explore Profil
Internetový trend 6-7 dostal nový význam
1
1
0
včera 26. října 2026 v 16:10
Čas čtení 0:00

Internetový trend 6-7 dostal nový význam

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
67 kid Zdroj: YOUTUBE/@CAMWILDER

Do začiatku roka 2027 zostáva presne 67 dní

Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Youtube/@CamWilder
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI
Doporučujeme
Veselá kráva se přestala smát
Sponzorovaný obsah
Veselá kráva se přestala smát
20. 10. 2026 7:30
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
Refresher Club
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
včera v 10:00
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
Sponzorovaný obsah
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
18. 10. 2026 9:30
Jak poznáš, když si s někým klikneš? Zeptali jsme se Adolphinaty a Kennyho Rough
Sponzorovaný obsah
Jak poznáš, když si s někým klikneš? Zeptali jsme se Adolphinaty a Kennyho Rough
16. 10. 2026 13:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
před 49 minutami
Exkluzivní premiéra klipu Kolem šlehaj plameny. Mutanti hledaj východisko si k písni o hořícím světě přizvali Tata Bojs
dnes v 09:00
Tajemství šatů StarDance: Co skrývají šaty Sandevy nebo Otáhalové?
včera v 15:00
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
včera v 08:00
Jsi single, miluješ jídlo a baví tě cestování? Finsko pořádá gastro rande „naslepo“ pro 16 lidí z celého světa, můžeš se přihlásit
před 2 dny
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
před 2 dny
U otce Meghan Markle se našlo dětské porno. Vévodkyně promluvila, o čem věděla
před 2 dny
Třicátá Ji.hlava odstartovala. Festival ocenil dokumentaristku Helenu Třeštíkovou a otevře debatu o veřejnoprávních médiích
před 3 dny
Může kombinace Naty a Matúš dopadnout dobře? V nové epizodě Love Islandu to opět skřípalo
před 4 dny
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
23. 10. 2026 15:00 1
Zpravodajství
Protest Politika Česko Andrej Babiš
Více
28. října: Kde (ne)nakoupíš?
před 19 minutami
Odmítl škrty za stovky milionů. Klempíř teď odvolá bývalého šéfa ČT Dvořáka
před hodinou
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
před 3 hodinami
Více z tématu Beauty Všechno
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
PR zpráva
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
22. 7. 2026 13:30
10 novinek z drogerie, které stojí za vyzkoušení. Vybrali jsme podle pozitivních recenzí
7. 9. 2026 13:00
Nevyhazuj oblíbený parfém. Vůně i beauty produkty od Lancôme, CeraVe, a dalších značek koupíš v refill obalech
31. 7. 2026 10:15

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Jsou severní Čechy kolébkou rapu u nás?
Jsou severní Čechy kolébkou rapu u nás?
před hodinou
MFDF Ji.hlava slaví 30 let.
MFDF Ji.hlava slaví 30 let.
před 2 hodinami
Podzim tě volá do přírody. Co si obléct a obout na hike, když chceš být v teple a vypadat stylově
Ve spolupráci
Podzim tě volá do přírody. Co si obléct a obout na hike, když chceš být v teple a vypadat stylově
před 3 hodinami
Apple Problémy s iPhonem Duo
Apple Problémy s iPhonem Duo
před 3 hodinami
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
včera v 08:00
Tohle nikdo nečekal. OKTAGON oznámil návrat legendy, Attila Végh se vrátí do boje
Tohle nikdo nečekal. OKTAGON oznámil návrat legendy, Attila Végh se vrátí do boje
včera v 16:15
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
Sponzorovaný obsah
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
13. 10. 2026 12:30
Jak vypadá tvoje realita s bydlením a investicemi? Poděl se o názor a získej dva tisíce korun na nákup v Alza.cz
Jak vypadá tvoje realita s bydlením a investicemi? Poděl se o názor a získej dva tisíce korun na nákup v Alza.cz
14. 10. 2026 15:30
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
včera v 08:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
22. 10. 2026 8:30
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
před 2 dny
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
23. 10. 2026 15:00
1
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
7. 10. 2026 10:30