Na Zochovej v Bratislave nájdeš nový stánok s rožkami a koláčmi. Za projektom stojí krásna myšlienka
Na Zochovej v Bratislave nájdeš nový stánok s tradičnými slovenskými rožkami a koláčmi. Rožok však nie je len o raňajkách a káve. Za projektom stojí nezisková organizácia Doma u Kapucínov, ktorá chce ľuďom v náročnej životnej situácii ponúknuť pracovnú príležitosť a pomôcť im zlepšiť životnú úroveň.
Organizácia, ktorú zriadili kapucíni, sa dlhodobo venuje sociálnej práci, pomoci ľuďom bez domova a podpore rodín, ktoré čelia problémom s bývaním. Rožok je jej ďalším projektom, prostredníctvom ktorého chce klientom uľahčiť cestu k zamestnaniu. O jeho vzniku a fungovaní sme sa rozprávali s Františkom Smolíkom, koordinátorom terénnej sociálnej služby.
„Myšlienka založiť Rožok vznikla z toho, že veľmi vnímame nedostatok pracovných príležitostí pre ľudí – našich klientov, s ktorými v rámci poradenského procesu pracujeme na téme zamestnania. Častokrát je pre nás frustrujúce, že zamestnávatelia sa neozývajú a nájsť prácu bez kvalifikácie je dnes extrémne ťažké, najmä keď sa k tomu pridajú predsudky, ktoré v spoločnosti stale máme.“ vysvetľuje.
Práca, ktorá môže výrazne zmeniť život
Projekt pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej sociálnej situácii a potrebujú si zabezpečiť základné životné potreby. Môže ísť napríklad o starobných či invalidných dôchodcov, ktorí nemajú vlastné bývanie a veľkú časť príjmu minú na ubytovanie. „Čo je pre niekoho pár stoviek eur, to pre nich znamená zásadnú zmenu v kvalite života,“ približujú tvorcovia projektu.
Práca v Rožku im môže pomôcť zlepšiť životnú úroveň a pokryť nevyhnutné výdavky. Jej význam však podľa organizácie nespočíva iba vo finančnej odmene. Dôležité je aj to, že ľudia získajú pravidelnú náplň dňa, pocit užitočnosti a možnosť robiť niečo, čo im dáva zmysel.
Organizácia Doma u Kapucínov sa tejto téme venuje už dlhšie. Pred viac ako tromi rokmi spustila v rámci aktivizácie klientov aj pondelkový výdaj večere pre ľudí bez domova. Klienti pomáhajú s prípravou jedla a za svoju prácu dostávajú symbolickú poukážku na nákup potravín. „Videli sme, že tí ľudia túžia pracovať a robiť niečo, čo im dáva zmysel, napriek tomu, že ich spoločnosť často označuje za flákačov a podobne. U mnohých z nich to tak nie je, len im nikto nevytvoril príležitosti,“ vysvetľujú.
Prečo práve rožky a koláče?
V ponuke nájdeš hneď niekoľko druhov pečiva a raňajkových dobrôt. Ak máš chuť na niečo slané, vybrať si môžeš plnený rožok v štýle hotdogu, tresku v rožku či parížsky šalát. Nechýba ani klasický rožok s nátierkou, šunkou alebo syrom. Na svoje si prídu aj milovníci sladkého, ktorí si môžu dopriať napríklad vianočku či myjavský koláč.
„Chcel som koncept, ktorý zvládneme s klientmi zrealizovať na dobrej úrovni a zároveň niečo, čo človek rýchlo vezme do ruky a môže ísť na autobus,“ vysvetľuje František. Tak vznikol stánok, ktorý chce ľuďom ponúknuť rýchle a dostupné raňajky cestou do práce či školy.
Priestor na takýto koncept videli aj v Bratislave a prvé reakcie zákazníkov ich potešili. O tom, že čerstvé pečivo si rýchlo našlo svojich záujemcov, som sa presvedčila aj počas vlastnej návštevy. Už v prvej hodine od otvorenia sa totiž vypredali všetky rožky, čo ma príjemne prekvapilo.
František však na situáciu reagoval pohotovo. Každému, kto sa pri stánku zastavil, slušne vysvetlil, že pečivo sa už vypredalo, a ponúkol mu kávu alebo čaj na účet podniku. Jeho prístup ukázal, že za projektom nestojí iba snaha predávať, ale aj úprimný záujem o ľudí a radosť z toho, čo robí.
Otváracie hodiny, ktoré ťa prekvapia
Rožok funguje od 7.00 do 13.00. Otváracie hodiny si tvorcovia nastavili tak, aby stánok zachytil ranný nápor ľudí. „Keďže rožok je najlepší, keď ráno príde čerstvý, tieto časy boli pre nás prioritou,“ vysvetľuje.
Zároveň ide o koncept, ktorý musí organizácia zvládnuť personálne aj finančne. V súčasnosti totiž zamestnáva dvoch ľudí na polovičný úväzok a potrebuje najprv stabilizovať fungovanie stánku. Tvorcovia by však v budúcnosti radi vytvorili ďalšie pracovné príležitosti. Zatiaľ nechcú predbiehať a sústredia sa na to, aby sa projekt dobre rozbehol a aby si získal zákazníkov.
Nejde len o predaj pečiva
Ambíciou Rožku je vytvoriť miesto, kam sa ľudia budú radi vracať. Organizácia chce prostredníctvom projektu zároveň upozorniť na takzvanú neviditeľnú chudobu a na problémy ľudí, ktorých životné okolnosti im sťažujú prístup k práci či dôstojnému bývaniu.
Tvorcovia už po prvých dňoch fungovania vnímajú, že práca má pozitívny vplyv aj na ich zamestnancov. Stabilné pracovné miesto im podľa nich pomáha znovu si budovať sebaúctu a pocit, že sú pre spoločnosť užitoční.
Rožok tak nechce byť iba stánkom, v ktorom si ráno kúpiš pečivo a kávu. Je aj pokusom ukázať, že ľudia v náročnej životnej situácii potrebujú predovšetkým príležitosti a podporu, aby mohli svoju situáciu zmeniť.
„Ak budú mať ľudia príjemnejší deň vďaka nášmu rožku, káve a nášmu prístupu, aj to je dobrý cieľ našej práce,“ uzatvárajú tvorcovia projektu.