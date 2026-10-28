Feed Explore
Feed Explore Profil
V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
4
4
0
včera 28. října 2026 v 15:10
Čas čtení 3:02

V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada

V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
Zdroj: archív redaktora
Marcela Laura Mrvová
Marcela Laura Mrvová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na Zochovej v Bratislave nájdeš nový stánok s rožkami a koláčmi. Za projektom stojí krásna myšlienka

Na Zochovej v Bratislave nájdeš nový stánok s tradičnými slovenskými rožkami a koláčmi. Rožok však nie je len o raňajkách a káve. Za projektom stojí nezisková organizácia Doma u Kapucínov, ktorá chce ľuďom v náročnej životnej situácii ponúknuť pracovnú príležitosť a pomôcť im zlepšiť životnú úroveň.

Organizácia, ktorú zriadili kapucíni, sa dlhodobo venuje sociálnej práci, pomoci ľuďom bez domova a podpore rodín, ktoré čelia problémom s bývaním. Rožok je jej ďalším projektom, prostredníctvom ktorého chce klientom uľahčiť cestu k zamestnaniu. O jeho vzniku a fungovaní sme sa rozprávali s Františkom Smolíkom, koordinátorom terénnej sociálnej služby.

Rožok
Zdroj: Archív redaktora

„Myšlienka založiť Rožok vznikla z toho, že veľmi vnímame nedostatok pracovných príležitostí pre ľudí – našich klientov, s ktorými v rámci poradenského procesu pracujeme na téme zamestnania. Častokrát je pre nás frustrujúce, že zamestnávatelia sa neozývajú a nájsť prácu bez kvalifikácie je dnes extrémne ťažké, najmä keď sa k tomu pridajú predsudky, ktoré v spoločnosti stale máme.“ vysvetľuje.

Práca, ktorá môže výrazne zmeniť život

Projekt pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej sociálnej situácii a potrebujú si zabezpečiť základné životné potreby. Môže ísť napríklad o starobných či invalidných dôchodcov, ktorí nemajú vlastné bývanie a veľkú časť príjmu minú na ubytovanie. „Čo je pre niekoho pár stoviek eur, to pre nich znamená zásadnú zmenu v kvalite života,“ približujú tvorcovia projektu.

Rožok
Zdroj: archív redaktora

Práca v Rožku im môže pomôcť zlepšiť životnú úroveň a pokryť nevyhnutné výdavky. Jej význam však podľa organizácie nespočíva iba vo finančnej odmene. Dôležité je aj to, že ľudia získajú pravidelnú náplň dňa, pocit užitočnosti a možnosť robiť niečo, čo im dáva zmysel.

Organizácia Doma u Kapucínov sa tejto téme venuje už dlhšie. Pred viac ako tromi rokmi spustila v rámci aktivizácie klientov aj pondelkový výdaj večere pre ľudí bez domova. Klienti pomáhajú s prípravou jedla a za svoju prácu dostávajú symbolickú poukážku na nákup potravín. „Videli sme, že tí ľudia túžia pracovať a robiť niečo, čo im dáva zmysel, napriek tomu, že ich spoločnosť často označuje za flákačov a podobne. U mnohých z nich to tak nie je, len im nikto nevytvoril príležitosti,“ vysvetľujú.

Rožok Rožok Rožok Rožok
Zobrazit galerii
(8)

Prečo práve rožky a koláče?

V ponuke nájdeš hneď niekoľko druhov pečiva a raňajkových dobrôt. Ak máš chuť na niečo slané, vybrať si môžeš plnený rožok v štýle hotdogu, tresku v rožku či parížsky šalát. Nechýba ani klasický rožok s nátierkou, šunkou alebo syrom. Na svoje si prídu aj milovníci sladkého, ktorí si môžu dopriať napríklad vianočku či myjavský koláč.

„Chcel som koncept, ktorý zvládneme s klientmi zrealizovať na dobrej úrovni a zároveň niečo, čo človek rýchlo vezme do ruky a môže ísť na autobus,“ vysvetľuje František. Tak vznikol stánok, ktorý chce ľuďom ponúknuť rýchle a dostupné raňajky cestou do práce či školy.

Priestor na takýto koncept videli aj v Bratislave a prvé reakcie zákazníkov ich potešili. O tom, že čerstvé pečivo si rýchlo našlo svojich záujemcov, som sa presvedčila aj počas vlastnej návštevy. Už v prvej hodine od otvorenia sa totiž vypredali všetky rožky, čo ma príjemne prekvapilo.

František však na situáciu reagoval pohotovo. Každému, kto sa pri stánku zastavil, slušne vysvetlil, že pečivo sa už vypredalo, a ponúkol mu kávu alebo čaj na účet podniku. Jeho prístup ukázal, že za projektom nestojí iba snaha predávať, ale aj úprimný záujem o ľudí a radosť z toho, čo robí.

Otváracie hodiny, ktoré ťa prekvapia

Rožok funguje od 7.00 do 13.00. Otváracie hodiny si tvorcovia nastavili tak, aby stánok zachytil ranný nápor ľudí. „Keďže rožok je najlepší, keď ráno príde čerstvý, tieto časy boli pre nás prioritou,“ vysvetľuje.

Zároveň ide o koncept, ktorý musí organizácia zvládnuť personálne aj finančne. V súčasnosti totiž zamestnáva dvoch ľudí na polovičný úväzok a potrebuje najprv stabilizovať fungovanie stánku. Tvorcovia by však v budúcnosti radi vytvorili ďalšie pracovné príležitosti. Zatiaľ nechcú predbiehať a sústredia sa na to, aby sa projekt dobre rozbehol a aby si získal zákazníkov.

Rožok
Zdroj: Archív redaktora

Nejde len o predaj pečiva

Ambíciou Rožku je vytvoriť miesto, kam sa ľudia budú radi vracať. Organizácia chce prostredníctvom projektu zároveň upozorniť na takzvanú neviditeľnú chudobu a na problémy ľudí, ktorých životné okolnosti im sťažujú prístup k práci či dôstojnému bývaniu.

Tvorcovia už po prvých dňoch fungovania vnímajú, že práca má pozitívny vplyv aj na ich zamestnancov. Stabilné pracovné miesto im podľa nich pomáha znovu si budovať sebaúctu a pocit, že sú pre spoločnosť užitoční.

Rožok tak nechce byť iba stánkom, v ktorom si ráno kúpiš pečivo a kávu. Je aj pokusom ukázať, že ľudia v náročnej životnej situácii potrebujú predovšetkým príležitosti a podporu, aby mohli svoju situáciu zmeniť.

„Ak budú mať ľudia príjemnejší deň vďaka nášmu rožku, káve a nášmu prístupu, aj to je dobrý cieľ našej práce,“ uzatvárajú tvorcovia projektu.

Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce 26. října 2026 v 8:00
Doporučeno
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění „Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění 25. října 2026 v 10:49
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: „Nedoporučuji, hrozí zhloupnutí!“ Toto je 8 nejhůř hodnocených českých pohádek ŽEBŘÍČEK: „Nedoporučuji, hrozí zhloupnutí!“ Toto je 8 nejhůř hodnocených českých pohádek 23. října 2026 v 18:30
Doporučil bys článek ostatním?
4
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: archív redaktora
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
GASTRO
Doporučujeme
Jak poznáš, když si s někým klikneš? Zeptali jsme se Adolphinaty a Kennyho Rough
Sponzorovaný obsah
Jak poznáš, když si s někým klikneš? Zeptali jsme se Adolphinaty a Kennyho Rough
16. 10. 2026 13:30
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
Sponzorovaný obsah
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
18. 10. 2026 9:30
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
Refresher Club
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
před 3 dny
Veselá kráva se přestala smát
Sponzorovaný obsah
Veselá kráva se přestala smát
20. 10. 2026 7:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
včera v 13:00 1
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
včera v 12:00
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
včera v 11:00
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
před 2 dny
Exkluzivní premiéra klipu Kolem šlehaj plameny. Mutanti hledaj východisko si k písni o hořícím světě přizvali Tata Bojs
před 2 dny 1
Tajemství šatů StarDance: Co skrývají šaty Sandevy nebo Otáhalové?
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
před 3 dny
Jsi single, miluješ jídlo a baví tě cestování? Finsko pořádá gastro rande „naslepo“ pro 16 lidí z celého světa, můžeš se přihlásit
před 4 dny
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
před 4 dny
U otce Meghan Markle se našlo dětské porno. Vévodkyně promluvila, o čem věděla
před 4 dny
Zpravodajství
Česko Politika Petr Pavel Španělsko
Více
Pavel ocenil 51 osobností. Ve svém projevu varoval před pohodlností a vyhýbáním se pravdě
před hodinou
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
včera v 19:00
Počet obětí srážky dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku vzrostl na 64
včera v 18:15
Více z tématu Sport Všechno
OKTAGON 95: Brutální TKO za 13 sekund! Turnaj v Karlových Varech přinesl šokující ukončení
OKTAGON 95: Brutální TKO za 13 sekund! Turnaj v Karlových Varech přinesl šokující ukončení
17. 10. 2026 18:00
Tohle nikdo nečekal. OKTAGON oznámil návrat legendy, Attila Végh se vrátí do boje
před 3 dny
O nejlepším fotbalistovi je rozhodnuto. Zlatý míč získal 2026 Harry Kane
před 2 dny
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Už dnes večer má premiéru jeden z nejočekávanějších českých seriálů roku
Už dnes večer má premiéru jeden z nejočekávanějších českých seriálů roku
před 4 dny
Nově oznámený Vetřelec zklamal fanoušky série. Za kameru se vrátí Ridley Scott
před 4 dny
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
před 2 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Mohl by vzniknout v Česku nový žánr elektronické hudby? Na to jsme se zeptali producenta a beatmakera Filla
Mohl by vzniknout v Česku nový žánr elektronické hudby? Na to jsme se zeptali producenta a beatmakera Filla
včera v 15:30
Toto je nejvíce sexy muž světa. Prestižní titul magazínu People získal oblíbený herec Noah Wyle
Toto je nejvíce sexy muž světa. Prestižní titul magazínu People získal oblíbený herec Noah Wyle
včera v 11:45
Sestry Pavelkovy vs. Oliver Průcha aneb trénink smeče při beachvolejbalu
Sestry Pavelkovy vs. Oliver Průcha aneb trénink smeče při beachvolejbalu
včera v 10:30
„Umělé inteligence se nemusíme bát. Důležité je neztratit duši.“ Brunello Cucinelli o AI, lidské duši a budoucnosti Gen Z
„Umělé inteligence se nemusíme bát. Důležité je neztratit duši.“ Brunello Cucinelli o AI, lidské duši a budoucnosti Gen Z
včera v 10:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
před 3 dny
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
včera v 11:00
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
včera v 13:00
1
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
Sponzorovaný obsah
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
13. 10. 2026 12:30
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
včera v 12:00
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
22. 10. 2026 8:30
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
včera v 11:00
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
před 4 dny
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
23. 10. 2026 15:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
před 3 dny
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30