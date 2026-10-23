Vánoční období je jako dělané pro sledování pohádek. Těmhle osmi se ale radši vyhni obloukem.
Server ČSFD obsahuje nejrůznější žebříčky podle uživatelských hodnocení. Tentokrát jsme se zaměřili na osm nejhůře hodnocených českých pohádek všech dob – jak je ohodnotili právě uživatelé a uživatelky této známé databáze. Blíží se totiž svátky a pokud ti některá z nich naskočí na obrazovce, mohl*a bys litovat, že tě nikdo nevaroval. Uhádneš, které se umístily?
8. Řachanda
Tuhle pohádku z roku 2016 pravidelně reprízuje televizní stanice Nova, přestože se s diváckým úspěchem nesetkala. V rámci uživatelských hodnocení dostala jen 35 procent. Vypráví o rozmazlené princezně v podání Denisy Pfauserové a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě (Aleš Bílík a Vladimír Polívka). Když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé – že tak, jak se chováme k ostatním, se pak oni chovají k nám.
V Řachandě se představili i Bolek Polívka, Jan Hrušínský, David Novotný, Vilma Cibulková, Petr Čtvrtníček nebo Martin Pechlát. Lidé si především stěžovali na pohádkové bytosti, které obviňují, že jsou „zkopčené z amerických filmů“ a uvádějí, že příběh zcela postrádá dějovou linku. „Nedoporučuji, hrozí zhloupnutí!“ varuje uživatel duddek.
7. Alenka v zemi zázraků
Poetické vyprávění malé dívky v podání Viktorie Stříbrné, která jako Alenka v říši divů putuje krajinou svého dětství jako kouzelným labyrintem a pozoruje a zaznamenává svět, se propadlo na sedmé místo nejhorších pohádek. Před očima jí ožívají tajuplné a legendární postavy Malého Prince, Andělky nebo Jana Nepomuckého v okolí Malé Strany, Karlova mostu a také v Itálii, kde v kraji své babičky prožije kouzelné zážitky na karnevalu v Benátkách.
Alence však odejde její vysněný kamarád a s ním zemře její dětství. Pomocí „zázračné“ koule najde střed labyrintu za zrcadlem své duše a vzkřísí se do dospělosti. Podivná pohádka diváctvo neoslovila a stala se propadákem.