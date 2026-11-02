Dokonalá rovnováha medzi otvoreným priestorom a príjemnou domácou atmosférou.
Život v New Yorku je snom mnohých ľudí, a to najmä v tradičných loftoch s bohémskym čarom, otvorenou dispozíciou a industriálnou atmosférou, ktorá dýcha z pôvodných múrov.
Architekti zo štúdia Office of Architecture pod vedením Aniketa Shahaneho premenili jedno z poschodí historického skladu z 19. storočia v štvrti TriBeCa na Manhattane na sofistikovaný a maximálne funkčný domov pre mladú rodinu.
Interiér prešiel kompletnou rekonštrukciou vrátane odstránenia labyrintu pôvodných priečok, pričom architekti zachovali len kľúčové prvky – neprehliadnuteľné stĺpy a výrazné drevené trámy na strope.
Nová dispozícia je navrhnutá s ohľadom na prirodzené svetlo, ktoré voľne prúdi cez veľkoformátové okná. Spoločenská časť, ktorú tvorí obývacia izba, jedáleň a kuchyňa, plynule komunikuje so súkromnými časťami bez toho, aby akokoľvek narušovala súkromie členov rodiny.
Estetika stavia na elegancii a prírodných materiáloch. Srdcom spoločenskej časti je minimalistická biela kuchyňa s ostrovčekom, nad ktorým visia jemné závesné svietidlá v tvare kvapky, a konzolový barový pult s umývadlom.
Kontrast k bielej a čiernym kovovým stĺpom tvorí tmavohnedé orechové drevo. Napríklad zabudovaná nábytková stena s TV a otvorenými policami, ktorá rafinovane oddeľuje priestor. Obývacej izbe dominujú nízke, mäkké sofy v neutrálnej sivej farbe, organicky tvarovaný konferenčný stolík a obojstranný krb obložený veľkoformátovým obkladom.
Pocit pokoja a úkrytu pred rušným životom v New Yorku sa naplno prejavuje v spálni – posteľ z orechového dreva zabudovaná do čalúneného a dreveného obkladu je doplnená o jemné textilné závesy a závesné mosadzné svietidlo.
Kúpeľňa pripomína luxusné hotelové spa – biele mramorové steny s výraznou žilnatosťou dopĺňa elegantná voľne stojaca vaňa, závesná skrinka z orechového dreva s dvojumývadlom a presklený sprchovací kút s mozaikovým obkladom.
Výsledkom premysleného dizajnu s rukopisom štúdia Office of Architecture je bývanie, ktoré vyžaruje príjemnú atmosféru, pričom v sebe spája industriálnu minulosť, uvoľnenú otvorenosť loftu a intímne útočisko pre mladú rodinu.
Autorom galérie je fotograf Matthew Williams.