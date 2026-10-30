Feed Explore
Feed Explore Profil
Platíte v eurách, no cenu môže ovplyvniť česká koruna či zlotý. Ako je to možné?
0
0
0
Tento článok je PR správa spoločnosti Akcenta.
dnes 30. října 2026 v 16:30
Čas čtení 4:09
Sponzorovaný obsah

Platíte v eurách, no cenu môže ovplyvniť česká koruna či zlotý. Ako je to možné?

Platíte v eurách, no cenu môže ovplyvniť česká koruna či zlotý. Ako je to možné?
Zdroj: Unsplash
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Či podnikáte ako živnostník, vediete menší či veľký e-shop alebo vo firme rozhodujete o nákupoch od zahraničných dodávateľov, oplatí sa byť zvedavý aj pri zdanlivo jasnej cene.

Nie všetky náklady sú totiž na prvý pohľad viditeľné a aj malý rozdiel môže ovplyvniť váš zisk. Faktúra v eurách vám síce uľahčuje život, no pohyb českej koruny, poľského zlotého či maďarského forintu môže vstúpiť už do ceny od dodávateľa. Ako tieto súvislosti rozpoznať a prečo sa pri porovnávaní cien oplatí pozrieť aj na to, ako vznikla výsledná suma v eurách? 

Objednávate tovar z Poľska alebo materiál od českého dodávateľa. Ponuka aj faktúra sú v eurách a platba odíde z eurového účtu. Na prvý pohľad teda nie je dôvod zaoberať sa kurzom zlotého či koruny - alebo predsa len áno? Súvislosti vysvetľuje expert Patrik Biňovský, podpredseda predstavenstva spoločnosti Akcenta.

Akcenta
Zdroj: archív Akcenta

„Euro slovenským firmám výrazne zjednodušuje obchod. Pri nákupe od dodávateľa, ktorý má náklady v inej mene, je však užitočné vedieť aj to, ako vznikla jeho eurová cena. Kurzový náklad sa totiž môže objaviť v cenníku ešte skôr, než firma dostane faktúru,“ vysvetľuje Patrik. 

 

Pri samotnej úhrade máte vopred dohodnutú sumu. Kurz však mohol zohrať úlohu už pri jej výpočte. Ak poľský výrobca platí mzdy, energie či materiál prevažne v zlotých, pri zostavovaní eurového cenníka musí tieto náklady prepočítať. Môže pritom použiť aktuálny kurz, dlhodobejší priemer alebo si vytvoriť rezervu na prípadný pohyb meny. Vy ako slovenský odberateľ vidíte výslednú cenu v eurách. Spôsob jej výpočtu však už nemusíte poznať.

Akcenta
Zdroj: Unsplash

Euro dominuje aj medzi krajinami s vlastnou menou

Akcenta analyzovala anonymizované údaje o platbách svojich klientov medzi Slovenskom, Českom, Poľskom a Maďarskom od septembra 2025 do augusta 2026. Súbor zahŕňal 34 868 cezhraničných platieb v hodnote 525,4 milióna eur.

 

V eurách sa uskutočnilo 83,6 % sledovaných platieb. Predstavovali 75,1 % ich celkovej hodnoty. Výsledok však nevysvetľuje iba Slovensko ako jediný člen eurozóny vo V4. Aj pri platbách výlučne medzi Českom, Poľskom a Maďarskom tvorilo euro 65,6 % hodnoty.

Údaje opisujú sledované platby klientov Akcenty, nie celý obchod krajín V4. Aj v tejto vzorke však ukazujú, že euro má dôležitú úlohu pri obchodovaní medzi firmami, ktorých domáce meny sú odlišné. Spoločná mena fakturácie uľahčuje porovnávanie ponúk aj používanie jedného cenníka na viacerých trhoch.

Pre slovenských podnikateľov je to prirodzené prostredie. Obchodujú so susedmi, s ktorými ich spájajú výrobné a dodávateľské vzťahy. Podľa analýzy verejne dostupných údajov UN Comtrade a ITC, ktorú spracovala Akcenta, dosiahol vzájomný obchod s tovarom medzi krajinami V4 v roku 2025 približne 138 miliárd eur.

Pol percenta môže znamenať stovky eur

Interné údaje Akcenty ukazujú aj ďalšiu súvislosť. Menová konverzia bola súčasťou 38,5 % sledovaných platieb, podľa hodnoty však tieto platby predstavovali 56,8 % celkového objemu. Pri platbách nad 100 tisíc eur sa konverzia objavila pri 67,3 % transakcií.

 

Tieto čísla nehovoria, že platba v lokálnej mene je automaticky výhodnejšia. Ukazujú však, že pri väčších obchodoch bola menová konverzia v sledovanom súbore častejšia. Aj malý rozdiel v nákladoch môže pri vysokej sume zavážiť: pri obchode za 100 tisíc eur predstavuje pol percenta 500 eur. Pri objednávke za 10-tisíc eur je to 50 eur.

Ako slovenský odberateľ si preto môžete od dodávateľa vypýtať ponuku v eurách aj v jeho domácej mene. Pri porovnaní treba zohľadniť dostupný kurz, poplatky, termín úhrady a prípadné náklady na zabezpečenie kurzu. Ak firma prevezme konverziu na seba, môže získať väčšiu kontrolu nad jej nákladmi. Zároveň však preberá aj kurzové riziko, ktoré musí vedieť riadiť.

„Pri dlhodobo dohodnutej cene v eurách slovenský odberateľ presne vie, koľko zaplatí. Pohyb meny však môže ovplyvniť, akú cenu mu dodávateľ ponúkne pri ďalšej objednávke. Preto má zmysel rozumieť aj tomu, v akej mene má partner náklady a ako často svoj cenník prepočítava,“ dopĺňa Patrik Biňovský.

Prečo do cien vstupuje aj vývoj ekonomiky

Podmienky podnikania sa v jednotlivých krajinách vyvíjajú rozdielne. Slovensko čelí kombinácii pomalého rastu a potreby konsolidovať verejné financie. Národná banka Slovenska v septembrovej prognóze zvýšila odhad rastu ekonomiky na rok 2026 z 0,5 % na 0,8 %. Pomáhajú investície, odolnejšia spotreba domácností aj priaznivejší zahraničný dopyt.

 

NBS zároveň upozorňuje, že zlepšenie hospodárskeho vývoja nestačí na stabilizáciu verejného dlhu. Deficit verejných financií podľa jej jesenného výhľadu zostane približne na úrovni 4,4 % HDP. Rizikom sú aj vysoké ceny energií, ktoré sa postupne premietajú do nákladov podnikov.

Pre živnostníkov či firmy to znamená, že aj pri miernom oživení zostáva dôležitá kontrola nákladov. Slovensko je navyše jedinou krajinou V4, ktorá nemá samostatnú národnú menovú politiku. Podieľa sa na spoločnej politike eurozóny a úrokové sadzby sa nastavujú podľa jej celkového vývoja. Nemôže ich samostatne prispôsobiť iba potrebám slovenskej ekonomiky.

Susedia majú vlastné meny aj odlišné podmienky

Európska komisia v jarnej prognóze očakávala na rok 2026 rast poľskej ekonomiky o 3,5 % a českej o 1,8 %. Poľsko pritom popri silnom raste rieši vysoký deficit verejných financií, ktorý Komisia odhadovala na 6,5 % HDP. Rýchlejší rast tak automaticky neznamená väčší priestor na znižovanie úrokových sadzieb.

Odlišný vývoj vidno aj na krokoch centrálnych bánk. Poľská banka znížila v marci svoju základnú sadzbu na 3,75 %. Česká národná banka sa na rovnakú úroveň dostala júnovým zvýšením. Maďarská centrálna banka v septembri ponechala základnú sadzbu na 5,50 % a zdôraznila opatrnosť vzhľadom na ceny energií a neisté vonkajšie prostredie. Pri hodnotení rizík sleduje aj výhľad verejných financií.

 

Pre slovenských podnikateľov a firmy sú tieto rozhodnutia relevantné aj vtedy, keď platia iba v eurách. Ovplyvňujú finančné podmienky ich obchodných partnerov a môžu sa premietnuť do kurzov ich mien. Tie následne vstupujú do výpočtu cien, marží a nových obchodných ponúk.

Na čo sa dodávateľa opýtať pred ďalšou objednávkou?

Pri rokovaní o podmienkach obchodu môže pomôcť niekoľko jednoduchých otázok:

  • Aký kurz dodávateľ používa pri tvorbe eurovej ceny?
  • Ako často ju aktualizuje?
  • Kto nesie kurzové riziko medzi objednávkou a dodaním?
  • Líši sa ponuka pri úhrade v eurách od ponuky v lokálnej mene?

Neznamená to, že každá eurová faktúra obsahuje nevýhodný prepočet alebo dodatočnú rezervu. Cenu ovplyvňuje viacero faktorov a dodávateľ môže mať svoje menové riziko zabezpečené. Bez porovnania konkrétnych podmienok sa nedá povedať, ktorá možnosť bude lacnejšia.

„Firmy sa pri hľadaní úspor prirodzene sústreďujú na cenu produktu, dopravu či splatnosť. Pri obchode so susedmi sa oplatí pozrieť aj na menovú časť ceny. Cieľom je vedieť, kto robí konverziu, za akých podmienok a kto nesie riziko. Až potom sa dá posúdiť, či súčasné nastavenie firme vyhovuje,“ uzatvára Patrik.

 

Euro slovenským firmám uľahčuje obchodovanie so susedmi. Pri najbližšej objednávke od zahraničného dodávateľa sa však oplatí položiť jednoduchú otázku: ako vznikla cena v eurách? Ponuka v oboch menách a porovnanie celkových nákladov môžu ukázať, či má zmysel niečo zmeniť.

Doporučeno
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění „Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění 25. října 2026 v 10:49
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce 26. října 2026 v 8:00
Doporučeno
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen? The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen? 23. října 2026 v 15:00
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Unsplash
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH
Doporučujeme
Milka Extra Fun
Sponzorovaný obsah
Milka Extra Fun
včera v 18:35
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
Refresher Club
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
26. 10. 2026 10:00
Veselá kráva se přestala smát
Sponzorovaný obsah
Veselá kráva se přestala smát
20. 10. 2026 7:30
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
Sponzorovaný obsah
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
18. 10. 2026 9:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
VIDEO: Z kin zpátky na YouTube. Režisér hororu Obsession překvapil novým mrazivým snímkem
dnes v 16:30
Colours ohlašují tři nové interprety. Na festival se vrací jeden z nejlepších DJů světa
dnes v 10:00
Patrick Stewart, legendární kapitán Picard a Professor X, zemřel ve věku 86 let
včera v 21:20
Kit Harington září v kampani značky Kith. Podívej se na aristokratickou kolekci Winter 2026
včera v 12:12
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
před 2 dny 2
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
před 2 dny 1
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
před 2 dny
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
před 3 dny
Exkluzivní premiéra klipu Kolem šlehaj plameny. Mutanti hledaj východisko si k písni o hořícím světě přizvali Tata Bojs
před 3 dny 1
Tajemství šatů StarDance: Co skrývají šaty Sandevy nebo Otáhalové?
26. 10. 2026 15:00
Zpravodajství
Česko Politika Španělsko Izrael
Více
Arbitrážní soud zrušil zákaz pro ruský hokej. Ruští hokejisté se tak budou moci vrátit na šampionáty
dnes v 14:00
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan
dnes v 12:30
Sněmovní výbor přerušil debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo. Ředitel televize jednal s Babišem
dnes v 12:15
Více z tématu Zdraví Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
Papež dostal klíčové výsledky testů. Rakovina se nerozšířila, další léčbu nepotřebuje
22. 10. 2026 10:30
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
7. 10. 2026 15:55

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
SYX - Web carousel (soutěž)
Sponzorovaný obsah
SYX - Web carousel (soutěž)
před 2 hodinami
Budou mít Jakub a Franta Prachařovi společný track? Herec prozradil překvapivou informaci o mladším bratrovi
Budou mít Jakub a Franta Prachařovi společný track? Herec prozradil překvapivou informaci o mladším bratrovi
dnes v 17:30
Co nás naučil letošní Love Island? Zeptali jsme se terapeuta na Naty a Matúše. Proč trestání vztah nezachrání?
Co nás naučil letošní Love Island? Zeptali jsme se terapeuta na Naty a Matúše. Proč trestání vztah nezachrání?
dnes v 16:07
Annetx & Eyerim: Zpěvačka představila vlastní kolekci stylových brýlí
Annetx & Eyerim: Zpěvačka představila vlastní kolekci stylových brýlí
dnes v 15:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
před 2 dny
Co nás naučil letošní Love Island? Zeptali jsme se terapeuta na Naty a Matúše. Proč trestání vztah nezachrání?
Co nás naučil letošní Love Island? Zeptali jsme se terapeuta na Naty a Matúše. Proč trestání vztah nezachrání?
dnes v 16:07
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
před 2 dny
2
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
23. 10. 2026 15:00
1
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
před 2 dny
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
před 2 dny
2
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
25. 10. 2026 10:49
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
23. 10. 2026 15:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30