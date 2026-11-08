8 noviniek, ktoré si zaslúžia pozornosť.
Novembrový teniskový kalendár otvára dvere sezóne, pre ktorú sú charakteristické výrazné textúry, odvážne farebné kontrasty a sofistikovaná hra s materiálmi – na jednej strane stojí návrat k dramatickým lesklým povrchom a lakovanej koži, na druhej bežecká Y2K estetika a neutrálne odtiene, ktoré ľahko doplnia každý mestský styling.
Medzi najhorúcejšími vydaniami tenisiek nájdeš modely ako Nike Air Max 95 OG Premium, Nike Air Force 1 Low, ale aj novinku New Balance 990v7, limitované Saucony ProGrid Omni 9 či Adidas VIRGINIA Adistar Jellyfish „Triple Black“.
Niektoré z informácií zatiaľ nie sú oficiálne, ale pochádzajú z uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily, vrátane ceny, sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v ponuke aj ďalšie modely s rukopisom známych značiek, ktoré ti včas ukážeme.
Nike Air Max 95 OG Premium „Blue Tint“
Novembrový kalendár najlepších teniskových releasov otvára model Nike Air Max 95 OG Premium vo vyhotovení „Blue Tint“, ktorý prináša ľadový modro-biely vzhľad na ikonickej siluete spod rúk dizajnéra Sergia Lozana.
Novinka je zahalená do lesklej lakovanej kože (patent leather, pozn. redakcie), ktorá pokrýva všetky vrstvy v plynulom prechode od odtieňa „Off-White“ až „Blue Chill“. Lesklý gradient dokonale vyzdvihuje charakteristické anatomické vrstvenie zvršku a pri každom dopade svetla vytvára unikátny efekt.
Základ tvorí priedušná sieťovina doplnená o reflexné prvky a štýlový prívesok. Samozrejmosťou je penová medzipodrážka spojená s gumovou podrážkou a modernou technológiou Big Bubble s priehľadnou vzduchovou jednotkou, ktorá je viditeľná po celej dĺžke.
Dátum vydania je naplánovaný na 6. november. Cena je na úrovni 200 eur.
Nike Air Force 1 Low „Iron Man“
6. novembra majú naplánovaný dátum vydania tiež tenisky Nike Air Force 1 Low „Iron Man“, ktoré pretvárajú ikonickú športovú siluetu na vzhľad inšpirovaný estetikou brnenia Tonyho Starka z filmu Iron Man.
Návrhársky tím značky aj v tomto prípade zahalil zvršok do lesklej lakovanej kože s výraznými, prečnievajúcimi okrajmi panelov, ktoré vytvárajú efekt zveličených obrysových línií. Vyhotovenie kombinuje čiernu, červenú a oranžovú – odtiene „Team Red“ a „Gym Read“ zdobia pätu, šnúrky a telo, zatiaľ čo „Bright Ceramic“ nesie ikonický podpis v podobe loga swoosh a gumovú podrážku. Perforovaný špic a mäkký nízky golier zaručujú pohodlie, ktoré dopĺňa charakteristické tlmenie a penová medzipodrážka.
V špeciálnom balení nájdeš aj extra prívesok a náhradné šnúrky. Cena je 130 eur, pričom na resell platforme StockX je aktuálne približne 350 eur.
New Balance 990v7 „Kool Grey“
Zastúpenie v novembrovom zozname má aj značka New Balance, a to vďaka modelu 990v7 Made in USA vo vyhotovení „Kool Grey“, ktorý predstavuje modernú evolúciu technologického remesla a nadčasového štýlu charakteristického pre rad s označením 990 už od roku 1982.
Zjemnená a zoštíhlená silueta stavia na kvalitnom semiši a priedušnej sieťovine, ktoré dopĺňajú prvky zo zrnitej kože a syntetické prekrytia pre pôsobivú hru textúr. O tlmenie a dynamický návrat energie sa stará medzipodrážka FuelCell s dvojitou hustotou, ktorú vyvažuje osvedčená technológia ENCAP s odolným polyuretánovým lemom a pružná podrážka.
Tenisky New Balance 990v7 „Kool Grey“ budú v predaji od 6. novembra, pričom odporúčaná maloobchodná cena je 200 dolárov, čo je v prepočte približne 180 eur.
Adidas Originals BadBo 1.1 „Simple Brown“
Pozornosť si zaslúži aj model Adidas Originals BadBo 1.1 vo vyhotovení „Simple Brown“, ktorý nesie rukopis hviezdneho portorického interpreta Bad Bunnyho a v predaji bude od 7. novembra.
Silueta inšpirovaná skateboardovou estetikou zo začiatku tisícročia predstavuje evolúciu modelu Adidas Originals BadBo 1.0, ktorý Bunny prvý raz predstavil počas vystúpenia na Super Bowle. Zvršok kombinuje semiš v niekoľkých hnedých odtieňoch na prekrytiach a svetloružový syntetický základ, ktorý presvitá medzi jednotlivými vrstvami a vytvára jemný vizuálny kontrast, ktorý vyzerá skvelo. Neutrálnu vrchnú časť vyvažuje biela medzipodrážka posadená na klasickej gumovej podrážke.
Cena je presne 120 eur.